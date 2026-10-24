Investiții noi în sistemul medical din Iași: Alexandru Rogobete anunță un institut de boli imunologice și schimbări pentru Institutul de Boli Cardiovasculare

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat un proiect pentru înființarea unui institut de boli imunologice la Iași, într-o clădire dezafectată aflată în subordinea Institutului Cantacuzino. În paralel, autoritățile vor redimensiona proiectul Institutului de Boli Cardiovasculare, pentru a-l încadra în limitele finanțărilor europene, iar lucrările la Spitalul Regional de Urgență Iași trebuie să avanseze într-un ritm accelerat, spune ministrul.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat un proiect pentru înființarea unui institut de boli imunologice la Iași, într-o clădire dezafectată aflată în subordinea Institutului Cantacuzino.

În paralel, autoritățile vor redimensiona proiectul Institutului de Boli Cardiovasculare, pentru a-l încadra în limitele finanțărilor europene, iar lucrările la Spitalul Regional de Urgență Iași trebuie să avanseze într-un ritm accelerat.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă, la Iași, că au început demersurile pentru înființarea unui institut de boli imunologice. Proiectul ar urma să fie dezvoltat într-o clădire dezafectată aflată în prezent în subordinea Institutului Cantacuzino.

Pentru realizarea investiției, este necesar transferul clădirii și al terenului aferent către Primăria Iași. În acest sens, ministrul a precizat că va discuta cu ministrul Apărării, instituție în a cărei subordine se află imobilul, pentru a identifica o soluție administrativă care să permită continuarea proiectului.

După transfer, autoritățile locale ar putea solicita finanțare europeană, cu sprijinul Ministerului Sănătății. Rogobete a explicat că identificarea amplasamentului a fost realizată împreună cu primarul municipiului Iași.

Ministrul a prezentat demersurile necesare pentru ca imobilul să poată fi utilizat în scop medical și pentru ca proiectul să poată beneficia de fonduri europene.

„Am identificat un teren împreună cu domnul primar. În momentul de faţă, acolo există o clădire dezafectată aflată în subordinea institutului Cantacuzino. Voi avea discuţii la nivel guvernamental cu ministrul Apărării, căci aparţine de Ministerul Apărării, pentru a putea transfera clădirea cu terenul către Primăria Iaşi, astfel încât, cu sprijinul Ministerului Sănătăţii, să poată aplica la fondurile europene disponibile”, a declarat Rogobete, la Iaşi.

Unul dintre motivele invocate de ministrul Sănătății pentru realizarea investiției este apropierea amplasamentului de un spital în care se efectuează numeroase intervenții de transplant.

Potrivit acestuia, dezvoltarea unui institut de boli imunologice în vecinătatea unității medicale ar putea contribui la consolidarea activității din domeniul transplantului.

Rogobete a subliniat că proiectul reprezintă un obiectiv important pentru infrastructura medicală din Iași, în contextul existenței unor unități sanitare care realizează astfel de intervenții.

„Un astfel de obiectiv este important pentru că lângă această clădire este un spital unde se realizează intervenţii multe de transplant. Şi este bine să fie în apropiere unul de altul şi pentru a se dezvolta şi mai bine zona de transplant”, a precizat Alexandru Rogobete.

Primarul Mihai Chirica a anunțat, la rândul său, că Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași ar urma să fie implicată în realizarea noului institut.

Deocamdată, autoritățile nu au prezentat un calendar al investiției, o valoare estimată a lucrărilor sau un termen pentru finalizarea proiectului și începerea activității. Etapele următoare depind de demersurile administrative privind transferul clădirii și al terenului, precum și de identificarea unei surse de finanțare.

În timpul vizitei la Iași, Alexandru Rogobete a abordat și situația proiectului privind construirea unei noi clădiri pentru Institutul de Boli Cardiovasculare. Studiul de fezabilitate urmează să fie reevaluat și redimensionat, astfel încât investiția să poată fi încadrată în limitele financiare ale programelor europene disponibile.

Ministrul a explicat că proiectul nu a obținut punctajul necesar pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în principal din cauza bugetului estimat, care depășea plafonul permis pentru un asemenea obiectiv.

Nici transferarea proiectului către Programul Operațional Sănătate nu a fost posibilă, din același motiv. Potrivit ministrului, valoarea investiției depășea limita maximă aprobată pentru proiectele finanțate prin acest program.

„Institutul de Boli Cardiovasculare din Iaşi nu a obţinut punctajul necesar pentru a fi aprobat la finanţare în cadrul PNRR. Cauza principală era bugetul care depăşea valoarea posibilă din PNRR. Existau şi alte surse de finanţare, spre exemplu Programul Operaţional Sănătate, dar nici acolo nu a putut fi transferat acest proiect din acelaşi motiv şi anume că bugetul proiectului depăşeşte plafonul maximal aprobat pentru un obiectiv de investiţii”, a afirmat într-o conferinţă de presă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Pentru deblocarea investiției, autoritățile vor analiza din nou documentația tehnică și financiară. Ministrul a precizat că bugetul total va reprezenta unul dintre criteriile principale în procesul de redimensionare a proiectului.

„Vom reevalua studiul de fezabilitate şi îl vom redimensiona şi regândi astfel încât să poată fi aprobat în proiectele cu fonduri europene, dar să ţină cont de anumite criterii. Criteriul numărul unu este bugetul total”, a declarat Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete a vizitat sâmbătă și sediul Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, unde a discutat despre necesitatea construirii unui nou corp de clădire. În urma discuțiilor cu managerul unității medicale, Grigore Tinică, ministrul a anunțat schimbarea abordării administrative a proiectului.

Deoarece Institutul de Boli Cardiovasculare se află în subordinea Ministerului Sănătății, proiectul va fi preluat prin Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS). Potrivit ministrului, această măsură urmărește clarificarea parcursului instituțional și accelerarea etapelor necesare realizării investiției.

Rogobete a transmis că infrastructura medicală din regiunea Moldovei trebuie dezvoltată astfel încât să răspundă nevoilor medicilor și echipelor care tratează pacienții.

„Am stabilit împreună cu domnul profesor Tinică (Grigore Tinică – managerul IBCV Iaşi – n.r.) să schimbăm abordarea acestui proiect. Întrucât institutul se află în subordinea Ministerului Sănătăţii, vom prelua proiectul prin Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), pentru a-i asigura un parcurs instituţional clar şi pentru a accelera etapele necesare realizării investiţiei. Moldova are medici extraordinari, profesionişti dedicaţi şi echipe medicale care salvează vieţi în fiecare zi. Datoria noastră este să le oferim infrastructura pe care o merită”, a precizat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

În cadrul vizitei de sâmbătă, ministrul a mers și pe șantierul Spitalului Regional de Urgență Iași. Alexandru Rogobete a afirmat că a urmărit evoluția proiectului în mai multe etape și că este familiarizat cu blocajele tehnice și administrative care au întârziat lucrările în ultimii ani.

Ministrul a amintit că a vizitat amplasamentul înainte de începerea lucrărilor propriu-zise și ulterior, în timpul etapelor de execuție. De asemenea, a menționat că a fost prezent anul trecut la Iași, alături de președintele Nicușor Dan, iar contractul de finanțare a fost semnat la scurt timp după acea vizită.

Rogobete a declarat că șantierul avansează în prezent într-un ritm accelerat și le-a cerut constructorilor să își asume responsabilitatea pentru viteza de execuție și transparența lucrărilor.