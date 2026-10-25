Bulgaria votează sub presiunea tensiunilor din Marea Neagră. Cine este favorita alegerilor prezidențiale

Bulgarii au început să voteze duminică pentru alegerea președintelui, într-un scrutin desfășurat pe fondul preocupărilor legate de securitate și al diviziunilor politice privind războiul din Ucraina. Îngrijorările au fost accentuate de o serie de atacuri cu drone asupra unor nave comerciale din Marea Neagră, în apropierea coastelor Bulgariei, potrivit celor realtate de AFP.

Secțiile de votare s-au deschis la ora 07:00, ora locală (05:00 GMT), și urmează să se închidă la ora 20:00 (18:00 GMT). Președinta în exercițiu, Iliana Iotova, care susține dialogul cu Moscova și se opune acordării de ajutor militar Ucrainei, este considerată favorita alegerilor. Cele patru sondaje publicate începând de miercuri o plasează între 41,1% și 47,3% din intențiile de vot.

Andrey Giurov, în vârstă de 50 de ani, fost prim-ministru interimar susținut de opoziția pro-occidentală, se situează pe locul al doilea, cu procente cuprinse între 27,8% și 30,6%. Liderul partidului de extremă dreaptă pro-rus „Vazrazhdane” (Renaștere), Kostadin Kostadinov, ocupă poziția a treia, cu un scor estimat între 10,2% și 12,8%.

Iliana Iotova, care a împlinit 62 de ani sâmbătă, ar deveni prima femeie aleasă prin vot universal în funcția de președinte al Bulgariei, o țară balcanică cu o populație de 6,4 milioane de locuitori.

O victorie a sa ar consolida și poziția prim-ministrului Roumen Radev, căruia i-a succedat în ianuarie, după ce acesta a demisionat pentru a participa la campania electorală pentru alegerile parlamentare. La rândul său, Radev susține dialogul cu Moscova.

Fostă jurnalistă și figură importantă a Partidului Socialist, Iotova a fost deputată în Parlamentul European înainte de a fi aleasă vicepreședintă a Bulgariei, alături de Radev, în 2016 și 2021.

Pentru lansarea campaniei electorale, ea a ales un loc cu semnificație istorică și simbolică: Biserica de Aur din Veliki Preslav, fosta capitală a Primului Imperiu Bulgar. Mesajul său electoral a pus accent pe sentimentele patriotice, unitatea națională și combaterea sărăciei.

În discursurile sale electorale, Iotova a acordat o atenție deosebită încheierii războiului din Ucraina, promițând că va fi o „președintă a păcii”. Poziția sa urmărește promovarea negocierilor dintre Moscova și Kiev, fără a pune sub semnul întrebării apartenența Bulgariei la Uniunea Europeană și NATO.

Lidera critică însă continuarea ajutorului militar acordat Ucrainei și consideră că soluționarea conflictului trebuie să se bazeze pe negocieri. În timpul unui miting electoral, ea a transmis un mesaj referitor la alianța statelor europene care sprijină Kievul.

„Nu avem nevoie de o Coaliţie a bunăvoinţei pentru Ucraina, ci de o Coaliţie pentru pace în Ucraina”, a declarat Iotova, referindu-se la țările europene care susțin Ucraina în războiul cu Rusia.

Deși Bulgaria a menținut în mod tradițional legături strânse cu Rusia, societatea și scena politică bulgară rămân profund divizate în privința relațiilor cu Moscova. Aceste diferențe se reflectă și în competiția electorală, în care pozițiile privind războiul și orientarea externă a țării ocupă un loc important.

În primul tur al alegerilor prezidențiale, 27 de perechi de candidați concurează pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte. Aproape jumătate dintre acestea se declară deschis favorabile Kremlinului, potrivit informațiilor prezentate de AFP.

Politologul Parvan Simeonov consideră că scrutinul scoate în evidență două perspective diferite asupra direcției politice a Bulgariei. Acestea reflectă atât diferențe de orientare externă, cât și viziuni distincte asupra societății și a priorităților politice.

Analistul descrie cele două tabere drept una „conservatoare, populară şi orientată spre Est” și cealaltă „occidentală, elitistă şi liberală”. Această delimitare evidențiază polarizarea dintre susținătorii unei apropieri de Moscova și cei care promovează o orientare pro-occidentală.

Principalul contracandidat al Ilianei Iotova, Andrey Giurov, fost viceguvernator al băncii naționale și fost prim-ministru interimar, a prezentat o poziție diferită în privința securității și a rolului Bulgariei în alianțele occidentale.

La ultimul său miting de campanie, organizat miercuri la Plovdiv, Giurov a declarat că își dorește ca țara să aibă un rol activ în NATO și să își apere interesele prin pregătire militară, diplomație și poziții politice ferme.

„un aliat de încredere în cadrul NATO, care îşi apără interesele printr-o pregătire solidă, o diplomaţie puternică şi poziţii clare”, a afirmat Andrey Giurov, referindu-se la rolul pe care Bulgaria ar trebui să îl aibă în cadrul Alianței Nord-Atlantice.