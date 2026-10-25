Monede evaluate la peste 80.000 de euro, găsite în rucsacul unui om al străzii. Ce le-a spus polițiștilor

Un bărbat fără adăpost a fost descoperit de polițiști în posesia a zece monede istorice din argint, evaluate la peste 80.000 de euro, în timpul unei operațiuni antidrog desfășurate în nordul Italiei.

Piesele, datând din perioada 1813–1936, au fost găsite în rucsacul acestuia, iar starea lor foarte bună de conservare a atras atenția agenților. Întrebat de unde provin obiectele, bărbatul a susținut că a găsit pachetul lângă un coș de gunoi, însă explicația nu a lămurit circumstanțele în care a intrat în posesia lor.

Descoperirea a avut loc în zona Prati del Talvera din orașul Bolzano, în timpul unei acțiuni desfășurate de Guardia di Finanza, potrivit publicației italiene Il Messaggero. Operațiunea viza verificarea unei zone cunoscute de autorități pentru activitățile legate de traficul de droguri.

Polițiștii au intervenit însoțiți de câini special antrenați pentru depistarea substanțelor interzise. În trecut, în aceeași zonă fuseseră găsite cantități importante de droguri, ascunse în tufișuri și de-a lungul malurilor râului Talvera.

În timpul patrulării, agenții au observat un grup de cetățeni străini implicați într-o ceartă. Polițiștii au decis să îi legitimeze și să verifice persoanele aflate la fața locului, fără să știe că operațiunea avea să ducă și la descoperirea unor obiecte de valoare considerabilă.

În timpul controalelor, unul dintre câinii antidrog a semnalat prezența unor substanțe interzise asupra unui bărbat. Verificările au confirmat că acesta avea asupra sa o cantitate mică de hașiș.

Câinele și-a continuat căutările în apropierea râului Talvera, îndreptându-se spre o zonă cu tufișuri. Acolo, agenții au descoperit alte trei bucăți de hașiș, cu o greutate totală de aproximativ 100 de grame.

Drogurile găsite în apropierea malului au determinat polițiștii să extindă verificările asupra persoanelor prezente în zonă. În timpul controlului efectuat asupra unui cetățean marocan fără adăpost, agenții au găsit în rucsacul acestuia zece monede istorice din argint.

Valoarea totală a pieselor a fost estimată la peste 80.000 de euro. Monedele fuseseră emise între anii 1813 și 1936 și se aflau într-o stare foarte bună de conservare, potrivit informațiilor relatate de presa italiană.

Un detaliu care a atras atenția anchetatorilor a fost faptul că piesele erau perfect curate. Starea în care se aflau monedele a devenit unul dintre elementele observate de autorități în timp ce încercau să stabilească de unde proveneau acestea și cum ajunseseră în posesia bărbatului.

Întrebat de polițiști cum a intrat în posesia celor zece monede, bărbatul a declarat că a găsit pachetul în apropierea unui coș de gunoi. „Le-am găsit lângă un coș de gunoi”, a fost explicația oferită de acesta agenților.

Declarația nu a lămurit proveniența obiectelor de valoare, iar autoritățile italiene au decis să îl denunțe pentru suspiciunea de tăinuire de bunuri provenite din infracțiuni. Măsura vizează suspiciunile legate de proveniența monedelor, fără ca informațiile disponibile să stabilească de unde au fost obținute acestea.

Potrivit presei italiene, bărbatul are antecedente penale pentru trafic de droguri, furt și acte de indecență publică. Aceste informații au fost menționate în relatările despre operațiunea poliției și despre măsurile luate în cazul său.

De asemenea, cetățeanului marocan i-a fost înmânat un ordin de expulzare de pe teritoriul Italiei. În paralel, cele zece monede istorice au fost confiscate, alături de substanțele interzise descoperite în timpul verificărilor.

Polițiștii încearcă în prezent să stabilească proveniența pieselor din argint și să identifice proprietarul de drept. Valoarea estimată a acestora, perioada în care au fost bătute și starea de conservare reprezintă elemente relevante pentru verificările desfășurate de autorități.

Deocamdată, nu se știe dacă monedele au fost furate dintr-o colecție privată sau dacă au ajuns în posesia bărbatului în alte împrejurări. Nici explicația potrivit căreia pachetul ar fi fost găsit lângă un coș de gunoi nu a permis clarificarea situației.

Ancheta urmează să stabilească dacă există o legătură între cele zece monede istorice și o eventuală infracțiune, precum și identitatea persoanei căreia îi aparțin obiectele. Până la clarificarea acestor aspecte, proveniența comorii descoperite în rucsacul bărbatului rămâne necunoscută.