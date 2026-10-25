Superliga etapa a 13-a, un regal pentru fani. FCSB – Rapid 4-1: Răsturnare spectaculoasă pe Arena Națională
FCSB - Rapid. Sursa foto: Facebook
FCSB a învins Rapid cu 4-1, într-unul dintre cele mai așteptate meciuri ale etapei a 13-a din Superliga. Formația pregătită de Reghecampf a revenit după ce giuleștenii au intrat la vestiare cu avantaj pe tabelă, iar în repriza secundă a înscris de patru ori. Stojilkovic deschisese scorul pentru Rapid în prima parte, însă Muhar, Boutoutaou, cu o dublă, și Joao Paulo au stabilit rezultatul final.
Derby cu răsturnare de scor în Superliga! FCSB a întors meciul cu Rapid și s-a impus cu 4-1
Partida disputată pe Arena Națională a început într-o atmosferă specifică unui derby, cu ambele galerii implicate în momente pirotehnice, pe fondul unei ceți dense. Arbitrul central Feșnic a întrerupt jocul în minutul 6, pentru a permite ca situația din tribune să se calmeze înainte de reluarea confruntării.
Rapid a profitat de unul dintre primele atacuri periculoase și a marcat în minutul 11. Latif a trimis o centrare din partea stângă, iar Stojilkovic a finalizat cu latul, fără să-i ofere portarului gazdelor șanse de intervenție. Giuleștenii au preluat astfel conducerea și au păstrat avantajul până la pauză, într-o primă repriză în care FCSB a început să pună tot mai multă presiune spre final.
FCSB a restabilit egalitatea și a preluat controlul partidei
Gazdele au continuat să atace după revenirea de la vestiare, iar insistența lor a fost răsplătită în minutul 58. Muhar a expediat un șut din afara careului, mingea a fost deviată de Pașcanu și a ajuns în poarta Rapidului, scorul devenind 1-1.
După egalare, FCSB a rămas echipa mai insistentă în atac, însă Rapid a avut o oportunitate importantă de a reveni în avantaj. Stojilkovic a fost aproape de a înscrie din nou, dar Dawa a intervenit decisiv și a împiedicat finalizarea acțiunii.
La faza imediat următoare, Cisotti a scăpat singur cu Ungureanu, însă șutul său a lovit bara. Cele două momente au precedat perioada în care echipa gazdă a reușit să se desprindă pe tabelă, transformând avantajul teritorial într-o diferență consistentă de scor.
În minutul 69, Boutoutaou, introdus în repriza secundă, a finalizat o acțiune individuală cu un șut puternic cu piciorul stâng. Mingea a ajuns în plasă, iar FCSB a trecut pentru prima dată în avantaj, scor 2-1. Reușita a schimbat situația partidei, obligând Rapidul să caute soluții pentru a reveni în joc.
Două goluri în două minute au stabilit scorul final
FCSB a continuat să atace și a mărit diferența în minutul 79. Joao Paulo, un alt jucător introdus după pauză, a trimis un șut plasat de la aproximativ 18 metri. Ungureanu a atins mingea, dar nu a reușit să împiedice golul, iar scorul a devenit 3-1.
La numai două minute distanță, gazdele au înscris din nou. Cisotti a centrat în careul mic, iar Boutoutaou a profitat de pasa coechipierului său și a trimis mingea în poartă, reușind dubla și stabilind scorul de 4-1 în minutul 81.
După al patrulea gol al gazdelor, suporterii Rapidului au părăsit peluza. FCSB a obținut astfel victoria în derby-ul etapei, după o repriză secundă în care a valorificat ocaziile și a marcat de patru ori. Pentru echipa lui Reghecampf, succesul a prelungit seria rezultatelor pozitive obținute sub conducerea acestuia, în timp ce formația pregătită de Pancu a pierdut după ce avusese avantaj la pauză.
UTA a câștigat la Pitești, iar Csikszereda a obținut primul succes al sezonului
Tot sâmbătă, FC Argeș a fost învinsă pe teren propriu de UTA, scor 0-1. Singurul gol al partidei a fost înscris de Coman în minutul 17, cu un șut plasat din interiorul careului. În urma acestui rezultat, formația din Pitești a ajuns la nouă meciuri consecutive fără victorie în campionat.
În prima partidă a zilei, Csikszereda a câștigat cu 2-1 pe teren propriu împotriva echipei FC Voluntari. Eppel a deschis scorul în minutul 23, iar Nyitra a înscris în minutul 51. Pentru oaspeți, Roemeratoe marcase în minutul 49, însă golul nu a fost suficient pentru a evita înfrângerea.
Victoria reprezintă primul succes al celor de la Csikszereda în Superliga în acest sezon. Chiar și după cele trei puncte obținute pe teren propriu, echipa a rămas pe ultimul loc al clasamentului.
Rezultatele și programul etapei a 13-a din Superliga
Partidele disputate până sâmbătă în etapa a 13-a au consemnat mai multe rezultate cu diferențe clare de scor. „U” Cluj a învins Corvinul cu 3-0, prin golurile marcate de Lukic în minutele 4, 81 și 89. Petrolul s-a impus cu 3-1 în deplasare la FC Botoșani, după ce Martins a înscris în minutele 27 și 54, iar Ioniță a marcat în minutul 39. Pentru gazde, Dumiter a punctat în minutul 65.
Rezultatele înregistrate în etapa a 13-a sunt:
- FCSB – Rapid 4-1 (Muhar 58, Boutoutaou 69, 81, Joao Paulo 79 / Stojilkovic 11)
- FC Argeș – UTA 0-1 (Coman 17)
- Csikszereda – FC Voluntari 2-1 (Eppel 23, Nyitra 51 / Roemeratoe 49)
- Corvinul – „U” Cluj 0-3 (Lukic 4, 81, 89)
- FC Botoșani – Petrolul 1-3 (Dumiter 65 / Martins 27, 54, Ioniță 39)
Programul continuă duminică, atunci când sunt programate două confruntări. Farul întâlnește Oțelul de la ora 16:00, iar CFR Cluj joacă împotriva lui Dinamo, de la ora 19:00. Ultima partidă a etapei se dispută luni, de la ora 20:00, între Sepsi și „U” Craiova.
Meciurile programate în etapa următoare
Etapa viitoare din Superliga este programată în perioada 30 octombrie – 2 noiembrie. Rapid va juca împotriva celor de la Csikszereda, în timp ce FCSB va întâlni „U” Cluj.
Programul complet al etapei următoare cuprinde următoarele meciuri:
- Rapid – Csikszereda
- Corvinul – FC Argeș
- Petrolul – CFR Cluj
- Oțelul – Sepsi
- „U” Craiova – FC Botoșani
- Dinamo – UTA
- FC Voluntari – Farul
- „U” Cluj – FCSB.
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