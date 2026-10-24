Ghid de urgență pentru șoferi în caz de cutremur. Cum reacționezi la volan, ce acoperă polițele RCA sau CASCO și ce faci după avarii provocate de obiecte căzute

Un cutremur care te surprinde la volan impune reacții calme și rapide pentru evitarea accidentelor grave. Reducerea treptată a vitezei, oprirea în spații sigure și rămânerea în interiorul autoturismului sunt măsuri vitale de protecție. În plus, în cazul avarierii mașinii de către obiecte căzute, cadrul legal și clauzele specifice ale polițelor CASCO stabilesc cine și cum suportă costurile reparațiilor.

Românii s-au speriat din nou luni, 19 octombrie, din cauza unui seism destul de puternic. În jurul prânzului, un cutremur cu magnitudinea locală 4,8 pe scara Richter s-a produs în zona seismică Vrancea-Buzău.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului acesta a avut loc la o adâncime de 124,1 kilometri și a avut intensitatea IV. Mișcarea seismică a fost resimțită atât în București, cât și în alte zone ale țării.

Iată câteva informații utile în caz că un seism puternic te surprinde la volan sau în cazul în care mașina ta este avariată de bucăți de tencuială căzute de pe o clădire sau de alte elemente stradale.

În cazul în care mișcarea seismică te surprinde la volan, prima regulă esențială este încetinirea treptată a vehiculului.

Frânarea bruscă trebuie evitată cu desăvârșire, deoarece există un risc crescut ca autoturismul să fie lovit violent din spate de alte mașini ai căror șoferi nu au sesizat imediat pericolul.

Următorul pas constă în oprirea mașinii într-un loc cât mai sigur. Este recomandat ca oprirea să se facă la o distanță considerabilă de clădiri, copaci, stâlpi de electricitate, dar și departe de poduri, pasaje sau tuneluri, care se pot prăbuși.

După ce vehiculul este oprit, conducătorul auto trebuie să pornească imediat luminile de avarie.

Cea mai sigură decizie în timpul zguduiturilor este rămânerea în mașină, cu centurile de siguranță bine cuplate pentru toți ocupanții. Părăsirea habitaclului în timpul cutremurului expune persoanele la riscuri extreme: piese de tencuială, țigle, geamuri sau alte resturi pot cădea de pe clădirile învecinate.

De asemenea, există pericolul ca șoferul sau pasagerii să fie loviți de alte vehicule necontrolate sau să fie electrocutați de cablurile de înaltă tensiune căzute de pe stâlpi.

Abia după ce mișcarea seismică a încetat complet, șoferul trebuie să evalueze starea de sănătate a pasagerilor, integritatea vehiculului și siguranța drumului. În cazul în care nu există pericole iminente, deplasarea poate fi reluată cu maximă precauție.

Dacă autoturismul, fie el aflat în mers sau parcat, a fost avariat de căderea unor bucăți de tencuială, elemente de acoperiș, stâlpi sau semafoare, primul pas procedural este identificarea proprietarului imobilului sau a administratorului infrastructurii.

Deși Codul Civil prevede că proprietarul unei construcții răspunde pentru pagubele cauzate de lipsa de întreținere sau de un viciu de construcție, un cutremur schimbă radical situația juridică.

Un seism este încadrat legal ca eveniment cataclismic neprevăzut, adică un caz de forță majoră. Prin urmare, instituțiile publice și proprietarii privați sunt exonerați de răspundere, iar șansele ca un șofer să primească despăgubiri direct de la aceștia sunt extrem de reduse.

Totuși, conducătorul auto poate fotografia pagubele, poziția vehiculului și obiectul căzut pentru a strânge dovezi în cazul în care dorește să deschidă o acțiune în instanță.

Din punct de vedere al asigurărilor, polița obligatorie RCA nu despăgubește propriul vehicul avariat de un cutremur, aceasta fiind concepută exclusiv pentru acoperirea daunelor provocate altor persoane în urma unor accidente rutiere.

Singura soluție de recuperare a pagubelor rămâne o asigurare facultativă CASCO. Cu toate acestea, șoferii trebuie să verifice cu atenție clauzele contractuale, deoarece nu toate polițele includ riscul de calamități naturale.

În timp ce anumite contracte acoperă dezastrele naturale și căderile de corpuri pe mașină, altele exclud în mod explicit aceste evenimente. Despăgubirea se va acorda doar dacă polița CASCO specifică în mod clar acoperirea pentru seism.