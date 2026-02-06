Totul începe vineri, în Giulești, acolo unde Rapid și Petrolul se întâlnesc în Primvs Derby. Tu știi ce înseamnă meciurile astea: zgomot, tensiune, faulturi care dor și o atmosferă care te apasă din primul minut. Rapidul are nevoie de victorie pentru a rămâne lipit de lupta la titlu, dar tocmai această nevoie îl face vulnerabil.

Petrolul vine fără presiune, genul de echipă care se simte confortabil în haos și care știe să transforme un meci mare într-un test de nervi. De multe ori, în astfel de derby-uri, fotbalul trece pe plan secund. Contează cine rezistă mai bine în lupta corp la corp și cine greșește mai puțin.

Nu e genul de partidă în care să te arunci la pronosticuri curajoase, ci una în care sângele rece e cea mai bună strategie.

Sâmbătă, la Cluj, derby-ul local aduce o confruntare diferită, dar la fel de intensă. CFR și Universitatea joacă un meci care ignoră complet forma sau poziția din clasament. Aici e vorba de orgoliu pur.

CFR vine cu experiența și pragmatismul unei echipe care știe să omoare ritmul, U Cluj cu energia și dorința de a demonstra că nu mai e doar o prezență simpatică. Tu simți că va fi un duel închis, tensionat, în care fiecare greșeală poate fi fatală.

Nu e genul de meci care explodează, ci unul care mocnește, ca un foc ținut sub control.

Punctul culminant al etapei vine însă luni seară, pe Arena Națională. Dinamo – Universitatea Craiova nu e doar un derby de clasament, e un duel pentru putere. Craiova vine ca lider, cu siguranța unei echipe echilibrate, dar Dinamo are acel aer periculos al formației care simte momentul.

Pe teren propriu, „câinii” joacă agresiv, apasă sus și nu mai așteaptă nimic de la adversar. Craiova, la rândul ei, știe să sufere și să lovească exact când trebuie. Tu vezi deja scenariul: ritm ridicat, faze de poartă, dueluri tari și șanse la ambele porți.

E genul de meci în care liniștea nu există, iar fiecare gol schimbă complet dinamica luptei pentru titlu.

În acest peisaj tensionat, deplasarea FCSB-ului la Galați vine ca un test de supraviețuire. Oțelul nu e o echipă care să te impresioneze vizual, dar e una care te epuizează. Joacă direct, agresiv, fără complexe. Pentru FCSB, miza e clară: dacă vrei play-off, trebuie să câștigi aici.

După victoria cu Botoșani, mesajul dinspre conducere a fost ferm. Becali a vorbit despre atitudine, despre jucători care trebuie să ducă greul și despre faptul că meciurile decisive nu se negociază. La Galați, acest discurs se traduce simplu: concentrare totală, fără experimente.

Tu simți că nu va fi un meci frumos. Va fi un duel de uzură, în care fiecare fază fixă contează. FCSB are mai multă calitate, Oțelul are acel spirit care nu moare ușor. De aceea, un succes la limită al oaspeților sau un meci cu puține goluri pare scenariul cel mai logic

Etapa a 26-a nu e despre spectacol, ci despre rezistență. Despre cine rămâne lucid când presiunea crește și cine cedează când noaptea se adâncește. În Superliga, nu câștigă mereu cel mai bun. Câștigă cel care știe să joace cu sânge rece, atunci când întunericul apasă cel mai tare.

Etapa a 26-a nu e despre spectacol, ci despre rezistență. Despre cine rămâne lucid când presiunea crește și cine cedează când noaptea se adâncește. În Superliga, nu câștigă mereu cel mai bun. Câștigă cel care știe să joace cu sânge rece, atunci când întunericul apasă cel mai tare.