România, învinsă categoric de Bosnia pe Arena Națională. „Experimentul” lui Gheorghe Hagi s-a încheiat cu șase goluri

Naționala României a fost învinsă cu 4-2 de Bosnia-Herțegovina, luni seară, pe Arena Națională, în etapa a doua din Grupa B4 a Ligii Națiunilor. „Tricolorii” au ajuns astfel la două înfrângeri în primele două partide ale actualei ediții, după eșecul cu 1-2 în fața Suediei.

Gheorghe Hagi a schimbat nouă jucători în primul „11” față de partida de la Stockholm. România a primit trei goluri în prima repriză și patru în total, în timp ce Daniel Bîrligea și Alexandru Cicâldău au înscris pentru echipa națională.

Primele probleme pentru defensiva României au apărut încă din minutul 8, când Haris Tabakovic a scăpat singur spre poartă, dar a trimis pe lângă Ionuț Radu. Bosnia-Herțegovina a deschis scorul patru minute mai târziu. Armin Gigovic a profitat de o neînțelegere între Ionuț Radu și Andrei Burcă și a înscris cu capul din șase metri, după centrarea lui Esmir Bajraktarevic.

Oaspeții și-au dublat avantajul în minutul 19. Tarik Muharemovic a marcat tot cu capul, după un corner executat de Ivan Basic.

România a încercat să răspundă, iar Nicolae Stanciu a avut o primă ocazie în minutul 22, când șutul său de la 19 metri a fost respins de portarul Martin Zlomislic.

Un minut mai târziu, Daniel Bîrligea a trimis din șase metri, dar portarul Bosniei a reținut.

România a reușit să revină în joc în minutul 28. Daniel Bîrligea a înscris cu capul, după o centrare a lui Lisav Eissat, iar scorul a devenit 2-1. Bosnia a refăcut însă diferența de două goluri înainte de pauză.

În minutul 40, o eroare a portarului Ionuț Radu la șutul lui Kerim Alajbegovic i-a permis lui Haris Tabakovic să înscrie, iar oaspeții au intrat la vestiare cu avantaj de 3-1.

România s-a aflat astfel într-o situație dificilă după numai 45 de minute, în primul meci oficial disputat pe teren propriu din al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi la conducerea echipei naționale.

România a încercat să construiască mai mult după revenirea de la vestiare. Vlad Dragomir a șutat pe lângă poartă de la aproximativ 25 de metri în minutul 52. Trei minute mai târziu, defensiva României a cedat din nou. Bajraktarevic a centrat, iar Ermin Mahmic a înscris cu capul de lângă Matei Ilie pentru 4-1.

Bosniacii au continuat să pună probleme. Ionuț Radu a reținut șutul lui Bajraktarevic din minutul 58.

România a redus din nou diferența în minutul 62. Alexandru Cicâldău, introdus la pauză în locul lui Darius Olaru, a înscris cu un șut de la aproximativ 25 de metri.

Golul nu a fost urmat însă de alte ocazii importante ale „tricolorilor”. România a încercat să joace cu numeroase mingi lungi, fără să găsească soluții în fața defensivei Bosniei.

Tot oaspeții au rămas mai periculoși în ultima parte a meciului. Jovo Lukic, atacantul Universității Cluj introdus în minutul 74, a fost imprecis din interiorul careului în minutul 78. Două minute mai târziu, Ermedin Demirovic a ratat o ocazie importantă de la aproximativ șapte metri.

Partida s-a încheiat cu victoria Bosniei-Herțegovina, scor 4-2. Sursele sportive care au relatat partida au consemnat, de asemenea, victoria clară a oaspeților și problemele repetate din defensiva României.

Meciul de pe Arena Națională s-a disputat fără spectatori, în urma suspendării dictate de UEFA pentru incidentele provocate de suporteri în ediția precedentă a Ligii Națiunilor.

Eșecul cu Bosnia vine la trei zile după ce România a pierdut și partida de debut din actuala ediție a Ligii Națiunilor.

Suedia s-a impus vineri cu 2-1 la Stockholm, după golurile lui Alexander Isak și Viktor Gyökeres. Dennis Man a marcat atunci pentru România.

Pentru partida cu Bosnia, Hagi a schimbat radical echipa. Printre jucătorii care nu au fost incluși în lotul de meci s-au numărat Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi, toți titulari în partida cu Suedia.

România mai are două partide în această fereastră internațională. „Tricolorii” vor întâlni Polonia pe 2 octombrie, la Varșovia, iar pe 5 octombrie vor juca din nou împotriva Suediei, de această dată pe Arena Națională.