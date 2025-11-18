UPDATE 10.12: Dante Rossi a trimis în propria poartă, iar scorul a ajuns la 1-1.

UPDATE 10.04: România – San Marino 0-1. Oaspeții au înscris în minutul 2. Atacantul acestora, bine deschis în careu, a finalizat la colțul lung. Momentul i-a surprins pe cei de pe banca tehnică, iar selecționerul Roberto Cevoli a izbucnit în râs.

Știrea inițială: Selecţionerul Mircea Lucescu a stabilit primul 11 pentru această confruntare, urmând ca România să înceapă meciul cu Târnovanu în poartă, alături de Raţiu, Ghiţă, Eissat şi Bancu în compartimentul defensiv.

Linia de mijloc va fi formată din Dragomir, Screciu şi Florin Tănase, iar compartimentul ofensiv îi va include pe Man, Bîrligea şi Baiaram. Această formulă reprezintă alegerea cu care echipa națională va încerca să închidă anul cu un rezultat pozitiv.

Indiferent de deznodământul partidei, România va încheia preliminariile pentru Cupa Mondială 2026 pe poziţia a treia în grupă. În faţa tricolorilor se află Austria şi Bosnia-Herţegovina, selecţionate aflate în luptă directă pentru primul loc ce asigură calificarea directă la turneul final.

Pentru România există însă în continuare o oportunitate de accedere la Cupa Mondială prin intermediul play-off-ului programat în luna martie 2026. Tragerea la sorţi pentru această fază va avea loc joi, 20 noiembrie, urmând să stabilească adversarul din prima urnă pe care tricolorii îl vor întâlni în deplasare pe 26 martie 2026.

Tot atunci vor fi cunoscute şi celelalte două selecţionate pe care România le-ar putea înfrunta în finala play-off-ului, programată pentru 31 martie, în funcţie de evoluţia rezultatelor din semifinale.

Trei jucători din lotul lărgit, de 26, au fost lăsați pe dinafară. Este vorba despre sunt Marius Marin, Valentin Mihăilă și Denis Drăguș. Primul se confruntă cu probleme de natură medicală, Drăguș este suspendat după eliminarea directă din eșecul cu Bosnia și Herțegovina.

Din primele informații, Mihăilă ar fi resimțit ceva probleme în meciul de sâmbătă. Pentru acesta , cele 90 de minute de la Zenica au reprezentat un efort semnificativ, având în vedere că la echipa de club, Rizespor, a jucat un total de 142 de minute în 3 luni.

Partida va fi transmisă în direct de Antena 1 şi Radio România Actualităţi, oferind fanilor şansa de a urmări ultimul test al tricolorilor din acest an.