Bosnia a câștigat cu 3-1 partida împotriva României, deși „tricolorii” au intrat la vestiare în avantaj după golul marcat de Daniel Bîrligea. Eliminarea lui Denis Drăguș, survenită la doar două minute după ce a fost introdus pe teren, în urma unei intervenții periculoase cu piciorul ridicat, a avut un impact major asupra desfășurării meciului.

În urma acestui rezultat, Naționala României ratează locul doi în grupă, iar echipa lui Mircea Lucescu va merge la baraj doar grație poziției obținute prin Liga Națiunilor.

Ar fi fost esențial ca România să încheie grupa de preliminarii pe locul secund, ceea ce ar fi dus la un parcurs mai accesibil în semifinalele de baraj, cu adversari precum Cehia, Slovacia, Albania sau Kosovo. Înfrângerea suferită aseară în fața Bosniei a spulberat însă toate aceste calcule.

În acest moment, România va intra în urna valorică a patra și va disputa în deplasare semifinala barajului. Ulterior, stadionul gazdă al unei eventuale finale va fi stabilit prin tragere la sorți, în situația în care „tricolorii” se califică după primul meci. Confruntările din baraj sunt programate în intervalul 26–31 martie.

Posibilii adversari ai României în baraj sunt Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia, meciul fiind programat în deplasare.

Tragerea la sorți este programată pentru 20 noiembrie și se va desfășura la Zurich, în Elveția, începând cu ora 14:00, ora României, fiind transmisă live pe site-ul oficial al FIFA.

De asemenea, iubitorii echipei naționale vor putea urmări evenimentul și la televizor, deoarece postul Antena 1, care deține drepturile de difuzare pentru Cupa Mondială 2026, va transmite în direct tragerea la sorți.

Procesul începe cu împărțirea echipelor în două urne: una cu capi de serie și cealaltă cu formații necotate, împărțire realizată pe baza performanțelor și coeficienților oficiali, pentru a asigura un echilibru competitiv.

Ulterior sunt extrase perechile, fiecare cap de serie fiind asociat cu o echipă din urna necapilor de serie. Dacă locul de disputare nu este stabilit în prealabil, o extragere suplimentară decide echipa gazdă, atât pentru semifinale, cât și pentru eventualele finale ale barajului.

La final, FIFA definitivează structura completă a barajului, stabilind traseul fiecărei echipe către calificare. După extrageri este publicat programul oficial, incluzând datele, orele și stadioanele partidelor.

Selecționerul României a fost foarte critic la adresa suporterilor gazdă, a arbitrajului, dar și a stadionului.