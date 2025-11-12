Guvernul de la Roma intenționează să introducă o taxă pentru coletele mici și ieftine care vin din afara Uniunii Europene, mai ales din China. Scopul este să protejeze industria modei de importurile ieftine de pe platforme online ca Shein și Temu.

Ministrul Industriei din Italia, Adolfo Urso, a spus că măsurile vor începe până la sfârșitul acestui an și că taxa va fi aplicată coletelor cu valoare sub 150 de euro. Această inițiativă urmează o propunere discutată la nivelul Uniunii Europene, care ar viza aplicarea unei taxe similare în toate țările membre.

„Măsurile noastre vor intra în vigoare până la sfârşitul acestui an”, a anunţat Urso.

Ministrul Economiei din Italia, Giancarlo Giorgetti, a cerut ca taxa europeană să fie aplicată mai devreme, în 2026, și nu în 2028, cum era planificat inițial. El a spus că este nevoie de reguli clare și rapide la nivel european pentru a opri invazia pe piață a produselor ieftine și nereglementate din afara Europei.

„Avem nevoie de reguli europene ferme şi rapide pentru a opri agresiunea non-europeană care ne invadează piaţa cu produse ieftine şi nereglementate”, a spus Giorgetti.

Măsura Guvernului de la Roma urmează să fie introdusă ca modificare a bugetului pentru anul viitor, în următoarele săptămâni.

Federația Italiană a Modei a salutat decizia și a spus că o consideră un pas important pentru a limita fenomenul „ultra-fast fashion”. Federația apreciază intenția Guvernului de la Roma de a reduce, prin această lege bugetară, efectele economice și ecologice ale modei ultra-rapide, care consumă resurse importante din economie și din bugetul statului.

„Nu avem timp de pierdut. Apreciem, așadar, intenția majorității de a aborda în acest buget efectele modei ultra-rapide asupra sustenabilității economice și de mediu, care, printre altele, deturnează resurse importante de la economia noastră și de la bugetul de stat”, spune Giulio Felloni, președintele „Federazione Moda Italia-Confcommercio”, despre faptul că Guvernul de la Roma va include în buget o contribuție pentru fiecare expediere din țări non-europene cu o valoare mai mică de 150 de euro, ceea ce ar fi în conformitate cu intenția europeană de a elimina pragul de scutire de taxe vamale pentru coletele cu aceeași valoare. „Este important ca Italia să trimită un mesaj UE prin care să solicite eliminarea scutirii de taxe vamale pentru expedierile din afara UE cu o valoare mai mică de 150 de euro și extinderea regimului de responsabilitate extinsă a producătorului (EPR) pentru textile la cei care, deși produc în afara Uniunii Europene, vând produse de modă direct în Italia”, a concluzionat Felloni.

Federazione Moda Italia este cea mai importantă asociație profesională din Italia în sectorul modei, înființată în anul 1949.

Este membră a Confcommercio și reunește peste 30.000 de companii înregistrate la asociațiile provinciale respective pentru comerțul cu amănuntul și en gros de textile, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole din piele, accesorii, articole sportive și mobilier pentru casă, angajând peste 72.000 de persoane. Este o asociație liberă, voluntară și fără scop lucrativ.