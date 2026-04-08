Introducerea taxei pentru coletele venite din afara Uniunii Europene a generat rapid venituri consistente pentru bugetul de stat. În prima lună de aplicare, autoritățile au încasat aproximativ 49 de milioane de lei.

Dacă acest ritm se menține pe parcursul întregului an, veniturile totale ar putea ajunge la circa 600 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 120 de milioane de euro. Aceste sume provin în principal din volumele ridicate de livrări internaționale, care au crescut constant în ultimii ani, pe fondul dezvoltării comerțului online.

Datele arată că doar în luna ianuarie au intrat în România aproape două milioane de colete din afara Uniunii Europene. Cele mai multe provin din China și vizează produse cu valoare redusă, de regulă sub pragul de 150 de euro, categorie pentru care se aplică această taxă.

Deși taxa nu apare în mod explicit pe bonul fiscal, costul este inclus indirect în prețul final afișat de comercianți, ceea ce înseamnă că, în practică, consumatorii sunt cei care suportă această cheltuială.

Efectele măsurii nu se văd doar în încasările statului, ci și în modul în care românii aleg să cumpere produse din afara Uniunii Europene.

Potrivit specialiștilor, vânzările au scăzut cu aproximativ 15% în luna ianuarie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Această scădere este asociată direct cu introducerea taxei, care a crescut costul total al comenzilor, chiar dacă nu este evidențiată separat.

În același timp, datele indică și o tendință mai amplă de reducere a consumului. Nivelul general al consumului este estimat la un minus de aproximativ 6,5% față de anul precedent, ceea ce sugerează că impactul nu este generat doar de noua taxă, ci și de contextul economic mai larg.

În aceste condiții, introducerea taxei de 25 de lei începe să influențeze atât veniturile statului, cât și deciziile de cumpărare ale consumatorilor, în special în zona produselor ieftine comandate din afara Uniunii Europene.

La nivelul Uniunii Europene, discuțiile privind taxarea coletelor din afara spațiului comunitar sunt în desfășurare de mai mult timp, pe fondul creșterii accelerate a comenzilor online, în special din Asia.

În prezent, coletele cu valoare sub 150 de euro beneficiază încă de scutire de taxe vamale în UE. Această regulă urmează însă să fie eliminată, iar autoritățile europene pregătesc introducerea unui nou sistem de taxare, care ar urma să fie aplicat în a doua parte a anului 2026.

Conform propunerilor discutate la nivel european, noul mecanism ar urma să includă o taxă fixă de aproximativ 3 euro pentru fiecare produs din colet, nu pentru colet în ansamblu. Măsura are ca scop atât simplificarea proceselor vamale, cât și reducerea volumului foarte mare de livrări externe care pun presiune pe sistemele de control.

Motivația autorităților europene este legată de mai mulți factori. În primul rând, volumul coletelor provenite din afara UE a crescut semnificativ în ultimii ani, ajungând la niveluri care depășesc capacitatea logistică a sistemelor vamale.

În al doilea rând, există preocupări privind concurența dintre comercianții europeni și platformele externe, care beneficiază de costuri mai reduse și de un regim fiscal mai permisiv.