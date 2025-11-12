În această perioadă va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obişnuit, în majoritatea regiunilor agricole. Temperatura medie diurnă a aerului se va încadra 4…16°C, abaterile termice pozitive fiind de 1…7°C, în toate zonele de cultură. Temperatura maximă a aerului se va situa între 9…20°C, la nivelul întregii ţări. Temperatura minimă a aerului va fi cuprinsă între -2…11°C, în cea mai mare parte a regiunilor, izolat fiind condiţii de producere a brumei.

Temperatura medie diurnă a solului la adâncimea de 10 cm va oscila între 6…15°C în aproape toată ţara, valori optime parcurgerii proceselor vegetative ale plantelor, îndeosebi în culturile de toamnă semănate în perioada optimă. Sub aspect pluviometric, sunt prognozate ploi locale, fiind însoţite de intensificări de scurtă durată ale vântului. De asemenea, în zonele joase şi de luncă se va produce ceaţă, izolat asociată cu burniţă.

În cultura grâului de toamnă, aprovizionarea cu apă pe profilul de sol 0-20 cm se va situa în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, în aproape toată țara. Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată), se vor înregistra în Maramureș, pe suprafețe agricole extinse din Crișana, izolat în nord-vestul și estul Transilvaniei, nord-vestul Banatului, potrivit Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În majoritatea zonelor agricole, procesele de creştere şi dezvoltare ale speciilor de toamnă (rapiţă, orz şi grâu) se vor desfăşura pe ansamblu normal, iar în depresiuni, ritmurile de vegetaţie vor fi uşor mai lente, în special în estul Transilvaniei. Orzul şi grâul de toamnă îşi vor continua germinarea (70-100%), răsărirea (40-100%) şi apariţia frunzei a treia (10-100%), pe aproape întreg teritoriul agricol. Cele mai avansate în vegetaţie vor fi cerealierele semănate în epoca optimă la care se va putea semnala începutul înfrăţirii (10-20%).

În funcţie de data semănatului, rapiţa se va afla predominant la răsărire (50-100%) şi dezvoltarea aparatului foliar (6-11 frunze), la nivelul întregului teritoriu agricol. Pomii fructiferi şi viţa-de-vie vor parcurge fazele de maturare a lemnului, îngălbenirea şi căderea fiziologică a frunzelor, în toate plantaţiile. Ca urmare, lucrările agricole specifice campaniei de toamnă (recoltare, transport, depozitare, arături, fertilizări, etc.) vor fi întrerupte temporar doar în zilele cu precipitaţii.

efectuarea arăturilor adânci de toamnă, pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apă a solului;

finalizarea lucrărilor de eliberare a terenurilor de resturile vegetale;

administrarea îngrăşămintelor minerale complexe la speciile de toamnă semănate în perioada optimă;

efectuarea lucrărilor de arat în vii şi livezi, precum şi aplicarea îngrăşămintelor organice.

Începutul iernii 2025-2026 se anunță mai cald decât în mod obișnuit, cu probabilitate mare de ierni blânde. Totuși, nu sunt excluse perioade reci, viscol și zăpadă în zonele joase.