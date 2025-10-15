Franța, Argentina, Brazilia, Germania, Anglia sau Spania vin cu loturi solide, experiență în competiții majore și jucători care pot decide un meci dintr-o singură fază. Analiza specialiștilor pentru Cupa Mondială 2026 arată că aceste naționale rămân în continuare principalele candidate la titlu, fiecare venind cu propriile puncte forte și experiența acumulată în ultimele turnee majore.

Favorita momentului este Spania datorită performanțelor recente – campioană europeană în 2024, și a lotului tânăr care ar trebui să devină tot mai performant în următorii ani.

Argentina vine cu statutul de campioană mondială actuală și cu experiența câștigării turneului din Qatar 2022. Recenții campioni au ridicat trofeul în 2022, conduși de Lionel Messi, într-una dintre cele mai palpitante finale din istorie. Deși Messi va avea 39 de ani în 2026, experiența și calitatea lotului argentinian fac din această echipă una dintre marile favorite.

Franța rămâne o forță constantă cu unul dintre cele mai talentate loturi din lume, în timp ce Germania caută să revină la zilele de glorie din trecut. Anglia continuă să impresioneze prin constanța rezultatelor, iar Portugalia mizează pe experiența unei generații de aur condusă de veșnicul Cristiano Ronaldo, generație care încă mai poate performa la nivel înalt.

La fiecare Cupă Mondială, apar echipe considerate outsideri care surprind prin stilul de joc, determinare și coeziune. Unele dintre ele pot trece de faza grupelor și chiar merge mai departe, spre fazele eliminatorii. Formatul extins cu 48 de echipe oferă șanse mult mai mari acestor naționale să-și demonstreze valoarea pe scena mondială.

Naționale din Africa, Asia sau America Centrală aduc ritm, determinare și jucători tineri, dornici să se afirme pe cea mai mare scenă internațională.

Japonia a demonstrat constant că poate rivaliza cu marile puteri ale fotbalului mondial, iar stilul lor tactic disciplinat și viteza de execuție pot crea probleme oricărei echipe. Maroc a făcut senzație la Cupa Mondială din Qatar, ajungând în semifinale și demonstrând că fotbalul african a evoluat considerabil.

Coreea de Sud beneficiază de o generație talentată care activează în campionatele europene de top, în timp ce Algeria posedă jucători tehnici și rapizi care pot exploda în meciurile decisive.

Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic va fi prima ediție care va alinia 48 de echipe. Vor fi 12 grupe cu câte patru echipe. Se vor califica în fazele eliminatorii primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune opt echipe clasate pe locul al treilea.

Acest format revoluționar schimbă complet strategiile echipelor. Ca urmare a creșterii numărului de echipe, va crește considerabil și numărul de jocuri. În vara lui 2026, se vor disputa 104 meciuri, pe parcursul a 39 de zile.

Noua structură oferă mai multe șanse echipelor considerate outsideri să treacă de faza grupelor. Un loc trei cu 4 puncte sau chiar 3 puncte poate fi suficient pentru calificarea în fazele eliminatorii, ceea ce va face ca ultimele meciuri din grupe să fie extrem de tensionate și imprevizibile.

România este bine plasată pentru calificarea la CM 2026 datorită promovării în Liga B la Nations League și asigurarea unui loc în play-off-ul de calificare la Cupa Mondiala.

În preliminariile clasice, rezultatele recente ne-au trimis în urna a 2-a la tragerea la sorți și am primit o grupă accesibilă, cu Austria, Bosnia și Herțegovina, Cipru și San Marino. Rezultatele României în preliminariile Cupei Mondiale 2026 nu au strălucit însă, dar șanse de calificare există.

Alte echipe europene care pot surprinde includ Ucraina, care joacă cu o motivație specială în contextul actual, Serbia, cu o generație talentată, sau Turcia, care a impresionat la EURO 2024. Aceste naționale au loturi echilibrate și pot profita de formatul extins pentru a ajunge în fazele finale.

America de Sud rămâne continentul cu cele mai mari șanse de a produce campioana mondială. Pe lângă Argentina și Brazilia, Uruguay și Columbia au demonstrat că pot rivaliza cu oricine, iar stilul lor tehnic și pasional face din meciurile sud-americane adevărate spectacole.

Africa continuă să evolueze rapid, iar reprezentantele sale pot ajunge mai departe ca niciodată. Pe lângă Maroc, naționale ca Senegal, Nigeria sau Ghana au jucători de top care activează în ligile de top europene și pot face diferența în meciurile decisive.

Din Asia, pe lângă Japonia și Coreea de Sud, Australia a dovedit că poate fi o prezență constantă la turneele finale, iar Iran sau Arabia Saudită pot crea surprize prin organizarea defensivă și rapiditatea în contraatac.

Această Cupă Mondială nu va fi doar despre câștigători și învinși – va fi despre visuri împlinite, despre echipe care depășesc așteptările și despre momente magice care se nasc când 48 de națiuni se întâlnesc pentru a demonstra că fotbalul este cu adevărat jocul care unește lumea. Aventura începe în curând!