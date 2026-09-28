Republica Moldova, pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE

Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat, luni, premierul Vasile Tofan, după o discuție telefonică cu cancelarul Austriei, Christian Stocker. Cei doi au discutat la Chișinău despre parcursul european, reforme, relații economice, investiții austriece și proiecte comune între cele două state.

Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, a declarat premierul moldovean Vasile Tofan în cadrul unei discuții telefonice purtate luni cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker.

Cu această ocazie, premierul moldovean a apreciat sprijinul constant acordat de Austria pentru parcursul european al Republicii Moldova. De asemenea, Vasile Tofan a reiterat angajamentul cabinetului său de a continua reformele și de a îndeplini obiectivele asumate în cadrul acestui proces.

Potrivit unui comunicat al Executivului de la Chișinău, premierul moldovean și cancelarul austriac au discutat despre consolidarea relațiilor economice dintre cele două țări, atragerea investițiilor austriece și agenda europeană a Republicii Moldova.

Un alt subiect al discuției a vizat dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state. Prim-ministrul Vasile Tofan a apreciat rezultatele recentei reuniuni a Comisiei interguvernamentale moldo-austriece pentru cooperare economică, precum și ale dialogului dintre companiile din cele două țări, desfășurate la Viena. Părțile au discutat despre valorificarea acestor rezultate prin lansarea unor noi proiecte de investiții.

În acest context, Vasile Tofan a apreciat contribuția Austriei la proiectele care aduc beneficii directe cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv cele privind dezvoltarea infrastructurii de apă și proiectele din domeniul educației.

Oficialii au convenit ca această cooperare să continue, precum și schimbul de expertiză pentru consolidarea capacității instituțiilor moldovenești în procesul de integrare europeană.