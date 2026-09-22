Republica Moldova intră în stare de urgență în sectoarele energiei și apei. Măsura va fi valabilă 60 de zile

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat marți instituirea stării de urgență pentru o perioadă de 60 de zile în sectoarele energiei și apei. Măsura vine pe fondul creșterii prețurilor la carburanți și al unei secete grave care pune presiune asupra resurselor de apă ale țării.

Propunerea Guvernului de la Chișinău a fost adoptată în Parlament cu 54 de voturi pentru și 20 împotrivă. Alți 22 de deputați nu au participat la vot. Starea de urgență urmează să intre în vigoare sâmbătă și va fi valabilă timp de 60 de zile.

Potrivit Guvernului, noul cadru le va permite autorităților „să răspundă rapid în caz de perturbări în aprovizionarea cu energie, carburant și apă”.

Decizia este luată într-un moment în care Republica Moldova se confruntă simultan cu presiuni asupra sectorului energetic și cu probleme legate de disponibilitatea apei.

Prețurile carburanților au crescut la nivel mondial de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. Pentru Republica Moldova, evoluția este importantă în condițiile dependenței țării de importurile energetice.

Republica Moldova, care are aproximativ 2,4 milioane de locuitori și este țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, și-a redus semnificativ dependența de energia rusească după invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022.

Țara se bazează în prezent pe importuri din state membre ale Uniunii Europene.

Președinta Maia Sandu a explicat luni că starea de urgență este necesară pentru ca autoritățile să poată interveni rapid dacă situația se deteriorează.

Măsura ar permite adoptarea unor decizii urgente „în vederea cumpărării de carburant, dacă debitul Nistrului continuă să scadă sau dacă prețul carburanților continuă să crească”, potrivit președintei Republicii Moldova.

Presiunile nu se limitează la carburanți. Prețul gazelor urmează să crească pentru consumatorii moldoveni, iar Guvernul încearcă să majoreze bugetul destinat sprijinirii gospodăriilor vulnerabile în această iarnă.

Programul de sprijin pentru plata facturilor este utilizat de aproximativ jumătate din populația Republicii Moldova.

Problema prețurilor la energie a provocat și reacții din partea opoziției. Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a cerut Guvernului să reia discuțiile cu Moscova.

Acesta a solicitat Executivului „să adopte o abordare pragmatică și să deschidă de urgență negocieri cu Rusia privind furnizarea de gaze naturale”.

A doua componentă a stării de urgență este legată de resursele de apă. Republica Moldova se confruntă cu ceea ce Guvernul descrie drept o „gravă penurie de apă” pe Nistru și Prut. Scăderea debitelor ar putea afecta inclusiv aprovizionarea populației cu apă potabilă.

Seceta a redus nivelul râurilor în mai multe zone ale Europei și are efecte inclusiv asupra aprovizionării energetice.