Doliu în fotbalul românesc: Viorel Păunescu, fostul conducător al Stelei, a murit

Viorel Păunescu, fostul președinte al clubului Steaua București, a murit sâmbătă dimineață, 24 octombrie, la vârsta de 91 de ani. Potrivit informațiilor publicate de presa sportivă, acesta s-ar fi confruntat de mai mulți ani cu boala Alzheimer.

În ultima perioadă, fostul oficial al roș-albaștrilor devenise tot mai puțin prezent în spațiul public din cauza problemelor de sănătate. Viorel Păunescu a condus Steaua în perioada 1998-2003, într-o etapă importantă pentru organizarea clubului de fotbal.

Numele său este legat de preluarea echipei deținute de Ministerul Apărării Naționale și de înființarea Asociației Fotbal Club Steaua București (AFC Steaua).

Fostul președinte al clubului din Ghencea s-a născut la Fărcășești și a avut legături cu sportul încă din tinerețe. Potrivit informațiilor publicate de presa sportivă, acesta a practicat handbalul și a evoluat atât la Steaua, cât și la Dinamo, în perioada anilor 1950-1960.

Ulterior, Viorel Păunescu a ajuns la conducerea clubului Steaua București, pe care l-a reprezentat timp de cinci ani, între 1998 și 2003. Perioada respectivă a fost marcată de schimbări în organizarea echipei de fotbal și de apariția AFC Steaua, asociație asociată cu preluarea activității formației de la Ministerul Apărării Naționale.

În anii care au urmat, Păunescu a vorbit public despre relația sa cu echipa din Ghencea, despre identitatea clubului și despre legăturile pe care le-a păstrat cu persoane implicate în fotbalul românesc. Deși s-a retras din prim-planul activității publice, fostul oficial a continuat să fie asociat cu istoria recentă a Stelei.

Într-un interviu acordat cu aproximativ trei ani în urmă, Viorel Păunescu a vorbit despre preluarea clubului, despre perioada petrecută la conducerea echipei și despre relațiile sale cu foștii colaboratori. Acesta a făcut referire și la diferențele dintre Steaua și FCSB, precum și la poziția suporterilor față de el.

„Când s-a făcut preluarea eu nu m-am băgat, m-am retras. Am avut o perioadă bună atunci, am luat titlul cu Victor Pițurcă. Steaua este cea a Armatei, ea a câștigat Liga Campionilor, echipa din Liga 2. Suporterii mă respectă și mă sună vorbesc cu ei. FCSB are treaba ei, eu am rămas în relații bune cu Gigi Becali”, declara Viorel Păunescu.

În aceeași declarație, fostul președinte a făcut distincția între Steaua, clubul asociat Armatei, și FCSB, formație patronată de Gigi Becali. Păunescu a menționat că păstrase relații bune cu acesta și că era în continuare contactat de suporteri.

În ultima perioadă a vieții, Viorel Păunescu a avut o prezență tot mai redusă în spațiul public. Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, fostul oficial suferea de Alzheimer și era internat la Spitalul Colentina din București.

Sursele citate au relatat că medicii nu au mai reușit să îi salveze viața. Informațiile despre decesul său au apărut sâmbătă dimineață, 24 octombrie, când fostul președinte al Stelei avea 91 de ani.

Viorel Păunescu rămâne asociat cu perioada în care a condus clubul din Ghencea, între 1998 și 2003, cu înființarea AFC Steaua și cu declarațiile sale despre identitatea echipei și relația dintre Steaua și FCSB, potrivit celor relatate de Fanatik