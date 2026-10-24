Salariile bugetarilor, în așteptarea unei noi legi. Florin Manole a anunțat termenul luat în calcul de Guvern

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că noua lege a salarizării unitare nu poate fi adoptată până la sfârșitul anului 2026, în condițiile în care Guvernul trebuie să se concentreze asupra rectificării bugetare și pregătirii bugetului pentru 2027.

Potrivit oficialului, programul de guvernare prevede adoptarea actului normativ anul viitor, însă Executivul nu a stabilit deocamdată o lună exactă pentru finalizarea procedurii. Ministrul a explicat că adoptarea și aplicarea noii legislații depind de resursele financiare disponibile, de prioritățile de cheltuieli ale statului și de angajamentele asumate de România pentru reducerea deficitului bugetar.

Totodată, acesta a precizat că legea ar putea fi adoptată în 2027, chiar dacă aplicarea sa ar necesita o etapă ulterioară sau identificarea unor fonduri printr-o rectificare bugetară.

„Nu poate fi adoptată într-o lună-două, din mai multe motive obiective”, a declarat Florin Manole, la Digi24, întrebat dacă legea salarizării unitare ar putea fi adoptată până la finalul anului.

Ministrul Muncii a fost întrebat și despre riscul pierderii celor 700 de milioane de euro asociate îndeplinirii acestui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În acest context, oficialul a arătat că Executivul trebuie să stabilească mai întâi prioritățile bugetare pentru anul viitor, inclusiv în ceea ce privește pensiile, alocațiile și celelalte prestații sociale.

„Când vorbesc despre faptul că bugetul este o prioritate, asta înseamnă, evident, că avem de luat niște decizii de politică publică referitoare la majorarea sauCNPP, date despre indemnizația socială pentru pensionari. Bucureștiul și județele cu cei mai mulți beneficiari indexarea pensiilor, la ce facem cu alocațiile și la indexarea sau nu a altor beneficii sociale”, a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, deciziile privind cheltuielile publice trebuie corelate cu posibilitățile financiare ale statului și cu obligațiile asumate de România. Pregătirea bugetului pentru 2027 presupune stabilirea sumelor destinate principalelor categorii de cheltuieli, în condițiile în care autoritățile trebuie să țină cont de regulile fiscale și de țintele privind deficitul.

Pe agenda Guvernului se află și măsurile destinate protejării consumatorilor vulnerabili. Florin Manole a amintit că România a obținut, la sfârșitul anului 2025, un împrumut preferențial de peste 500 de milioane de dolari de la Banca Mondială, acordat în condiții care includ și modificarea legislației referitoare la acest domeniu.

În ceea ce privește calendarul proiectului, ministrul Muncii a precizat că nu a fost stabilită o dată exactă pentru adoptarea noii legi. Termenul menționat de Guvern în programul de guvernare este anul 2027, iar momentul aplicării va depinde inclusiv de disponibilitatea fondurilor necesare. „Termenul propus de Guvern în programul de guvernare este 2027”, a precizat Florin Manole.

Întrebat dacă actul normativ ar putea fi adoptat în 2027, dar aplicat abia din 2028, în eventualitatea în care bugetul pentru anul viitor nu va cuprinde sumele necesare, ministrul a indicat că există și varianta unei rectificări bugetare. Astfel, adoptarea legii și asigurarea fondurilor pentru aplicarea acesteia nu trebuie să aibă loc neapărat simultan, dacă ulterior sunt identificate resurse financiare.

„Se poate la fel de bine să fie adoptată la începutul anului 2027 și, chiar dacă nu există o prevedere în legea bugetului, să avem o rectificare pentru a doua jumătate a lui 2027”, a explicat ministrul.

Declarațiile indică faptul că aplicarea noii legi va depinde de modul în care vor fi stabilite cheltuielile bugetare pentru anul viitor și de eventualele modificări operate pe parcursul anului. Deocamdată, Guvernul nu a anunțat o lună concretă pentru adoptarea proiectului și nici un calendar definitiv pentru intrarea în vigoare a noilor prevederi privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Florin Manole a prezentat și estimările referitoare la cheltuielile de personal ale statului. Potrivit proiecțiilor bugetare menționate de ministru, acestea ar urma să crească de la 166 de miliarde de lei în 2026 la 174 de miliarde de lei în 2027. Diferența dintre cele două valori este de opt miliarde de lei.

Ministrul a atras atenția că aceste cifre nu trebuie interpretate drept o promisiune privind majorarea salariilor din sectorul public. Estimările reprezintă proiecții bugetare oficiale, iar cheltuielile efective vor depinde de evoluția finanțelor publice și de deciziile adoptate de autorități.

„Vreau să fiu foarte prudent. Vă spun niște cifre care sunt publice, sunt oficiale, dar nu vreau să le perceapă cei care ne urmăresc ca pe niște angajamente că vom crește neapărat anvelopa de cheltuieli”, a declarat ministrul.

Oficialul a precizat că nivelul cheltuielilor cu personalul trebuie analizat în raport cu regulile fiscale și cu obligațiile pe care România și le-a asumat în relația cu Comisia Europeană. În aceste condiții, diferența estimată între cheltuielile din 2026 și cele din 2027 nu garantează că vor exista majorări salariale pentru angajații din sistemul public.

Ministrul Muncii a mai explicat că estimările privind cheltuielile publice sunt incluse în documentele bugetare multianuale, dar valorile prevăzute pot fi revizuite în funcție de evoluția economică și de deciziile Guvernului. Această abordare se aplică atât cheltuielilor cu salariile, cât și celor destinate pensiilor și altor categorii de prestații.

Potrivit lui Florin Manole, proiecțiile pe mai mulți ani oferă o imagine asupra evoluției anticipate a cheltuielilor, fără să reprezinte automat angajamente definitive privind sumele care vor fi alocate sau măsurile care vor fi aplicate.

„O evoluție a cheltuielilor pentru salarizare, la fel cum avem și pentru pensii și pentru alte teme, există cu ani înainte, în legile prin care adoptăm bugetul”, a declarat Florin Manole.

Estimările prezentate de ministru sunt legate de documentele bugetare și de planificarea financiară a statului, în timp ce adoptarea noii legi a salarizării unitare este prevăzută pentru 2027, potrivit programului de guvernare. Calendarul exact al proiectului și resursele necesare aplicării sale urmează să fie stabilite în funcție de prioritățile bugetare și de deciziile autorităților.