Un pensionar a dat în judecată Casa de Pensii și a câștigat. Ce drepturi trebuie să îi fie recunoscute

Un pensionar a obținut o hotărâre favorabilă în procesul intentat Casei Județene de Pensii Ilfov, după ce a contestat modul de stabilire a drepturilor sale de pensie.

Tribunalul Ilfov a admis în parte cererea acestuia și a obligat instituția să recalculeze pensia prin recunoașterea unor perioade lucrate în grupa a II-a de muncă, potrivit informațiilor prezentate de avocatul Adrian Cuculis. Decizia instanței prevede și plata diferențelor restante dintre pensia cuvenită și sumele încasate, precum și a dobânzii legale aferente.

Potrivit informațiilor publicate de Newsweek, numărul proceselor dintre pensionari și instituțiile de pensii ar fi ajuns la aproximativ 25.000. Litigiile vizează, printre altele, modul în care au fost stabilite drepturile de pensionare și recunoașterea perioadelor de activitate care pot influența calculul pensiei.

Pentru persoanele care au lucrat în fostele grupe de muncă sau în condiții deosebite și speciale, valorificarea integrală a vechimii profesionale poate avea efecte asupra drepturilor acordate. În funcție de prevederile legale aplicabile, aceste perioade pot influența atât vârsta de pensionare, cât și punctajul luat în considerare la calcularea pensiei.

Cazul prezentat de avocatul Adrian Cuculis vizează anularea unei decizii de pensionare emise de Casa Județeană de Pensii Ilfov. Tribunalul Ilfov a admis parțial solicitarea pensionarului și a stabilit că instituția trebuie să emită o nouă decizie, prin care să fie valorificate perioadele lucrate în grupa a II-a de muncă, în procent de 100%.

Potrivit informațiilor făcute publice de avocat, instanța a dispus anularea deciziei contestate și recalcularea pensiei, cu efect retroactiv de la 7 octombrie 2025. Prin urmare, noile drepturi urmează să fie stabilite pentru perioada care începe la această dată, conform hotărârii pronunțate.

Obligațiile impuse instituției nu se limitează la emiterea unei noi decizii de pensionare. Hotărârea prevede și achitarea diferențelor dintre cuantumul pensiei care i se cuvine pensionarului după recalculare și sumele pe care acesta le-a primit efectiv.

La aceste diferențe se adaugă dobânda legală aferentă, potrivit celor stabilite de instanță. Calcularea sumelor restante trebuie să țină cont de drepturile recunoscute prin hotărâre și de perioada pentru care a fost dispusă recalcularea.

Tribunalul Ilfov a obligat Casa Județeană de Pensii să achite și suma de 4.000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Această sumă este distinctă de diferențele de pensie rezultate din recalculare și de dobânda legală aferentă.

Hotărârea a fost pronunțată la 1 octombrie 2026 și nu este definitivă. Potrivit informațiilor prezentate despre dosar, decizia poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Astfel, soluția pronunțată de Tribunalul Ilfov stabilește obligațiile Casei de Pensii în ceea ce privește recunoașterea perioadelor de muncă, recalcularea drepturilor pensionarului și plata sumelor rezultate. Aplicarea hotărârii depinde de respectarea dispozițiilor instanței, iar caracterul nedefinitiv al acesteia permite exercitarea căii de atac prevăzute de lege.

Perioadele lucrate în anumite condiții de muncă pot permite reducerea vârstei standard de pensionare, în funcție de categoria de activitate și de regulile legale aplicabile. Pentru activitatea desfășurată în grupa I de muncă și pentru cea încadrată în condiții speciale, reducerea menționată de regulile generale este de șase luni pentru fiecare an împlinit.

În cazul perioadelor din grupa a II-a de muncă, valorificate în acest scop ca stagiu realizat în condiții deosebite, reducerea indicată este de patru luni pentru fiecare an împlinit. Aceeași regulă este menționată pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite.

Diferența dintre cele două categorii se reflectă în perioada cu care poate fi redusă vârsta standard de pensionare. De exemplu, recunoașterea a șase ani lucrați în grupa I poate corespunde unei reduceri de trei ani, în timp ce șase ani recunoscuți în grupa a II-a pot însemna o reducere de doi ani, potrivit regulilor prezentate.

Valorificarea perioadelor lucrate în anumite condiții poate influența și calculul pensiei, nu doar vârsta de pensionare. Pentru activitatea desfășurată în condiții speciale este menționat un punctaj suplimentar de 0,5 puncte pentru fiecare an lucrat, iar pentru condițiile deosebite, punctajul suplimentar indicat este de 0,25 puncte pentru fiecare an.

O problemă distinctă este reprezentată de regimul perioadelor suplimentare acordate pentru activitatea desfășurată în grupele de muncă. Noua lege a pensiilor prevede că aceste perioade suplimentare nu sunt considerate stagii de cotizare contributive.

Această prevedere trebuie diferențiată de recunoașterea perioadelor efectiv lucrate în condiții deosebite sau speciale și de modul în care acestea sunt valorificate la stabilirea drepturilor de pensie. Efectele asupra vârstei de pensionare și asupra cuantumului pensiei depind de dispozițiile legale aplicabile fiecărei categorii de activitate și de documentele care dovedesc vechimea în muncă.

În cazul soluționat de Tribunalul Ilfov, cererea pensionarului a vizat valorificarea perioadelor lucrate în grupa a II-a în procent de 100%, iar instanța a dispus recalcularea drepturilor începând cu 7 octombrie 2025, plata diferențelor restante și a dobânzii legale, precum și achitarea cheltuielilor de judecată în valoare de 4.000 de lei.