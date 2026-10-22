Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027. Calculul pornind de la bugetul anunțat

Creșterea pensiilor de la 1 ianuarie 2027 ar putea fi mai mică decât procentul rezultat din aplicarea formulei prevăzute de legislație. Ministrul Muncii, Florin Manole, a indicat că suma disponibilă pentru această măsură ar putea ajunge la cel mult 9,6 miliarde de lei pentru întregul an, în funcție de calculele bugetare și de evoluția inflației.

Pe baza acestei estimări și a numărului de beneficiari, o împărțire orientativă a fondurilor ar indica o creștere medie de aproximativ 190 de lei pe lună pentru pensionarii eligibili. Raportată la pensia medie de 2.820 de lei, majorarea ar echivala cu aproximativ 6,7%.

Procentul este inferior celui de 11,35% rezultat din formula legală, care ia în calcul inflația și evoluția câștigului salarial mediu brut. Diferența dintre cele două valori ridică problema resurselor bugetare necesare pentru aplicarea integrală a mecanismului de indexare.

Florin Manole, care ocupă funcția de ministru al Muncii, este responsabil de domeniul pensiilor civile și militare. În intervențiile publice și la audieri, acesta nu a precizat un procent definitiv pentru majorarea programată la începutul anului 2027, invocând necesitatea respectării țintei de deficit bugetar.

Potrivit estimării prezentate de ministru, plafonul luat în calcul pentru cheltuielile cu indexarea pensiilor pe parcursul anului 2027 este de 9,6 miliarde de lei. Suma reprezintă un reper bugetar, nu o confirmare a valorii finale a majorării care va fi acordată fiecărui beneficiar.

În România sunt aproximativ 4,9 milioane de pensionari, incluzând beneficiarii sistemului public, pensionarii militari și persoanele provenite din structurile de ordine publică. Nu toți ar urma să beneficieze de indexarea estimată, numărul celor vizați fiind apreciat la aproximativ 4,2 milioane.

O parte dintre pensionari au beneficiat de majorări rezultate din recalcularea pensiilor, fiind aplicate mecanisme prin care veniturile acestora nu au fost diminuate. Potrivit calculelor prezentate în materialul inițial, acești beneficiari nu ar urma să primească și indexarea avută în vedere pentru 2027.

Pentru a estima valoarea medie a majorării, bugetul de 9,6 miliarde de lei trebuie raportat la cele 12 luni ale anului. Rezultatul este de 800 de milioane de lei pe lună, sumă care ar trebui distribuită între cei aproximativ 4,2 milioane de pensionari eligibili.

Împărțirea celor 800 de milioane de lei la numărul estimat de beneficiari indică o creștere medie de aproximativ 190 de lei lunar. Calculul este orientativ și depinde de valoarea efectivă a bugetului aprobat, de numărul persoanelor eligibile și de modalitatea de aplicare a indexării, arată calculele făcute de Newsweek.

La o pensie medie de 2.820 de lei, un plus lunar de 190 de lei ar reprezenta o majorare de aproximativ 6,7%. Acest procent este cel rezultat din raportarea creșterii medii estimate la valoarea pensiei medii, nu un procent oficial anunțat pentru toate categoriile de pensionari.

Formula legală pentru actualizarea valorii punctului de referință stabilește că majorarea anuală trebuie să țină cont de inflație și de o parte din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Aplicarea acestei formule conduce la un procent mai mare decât cel rezultat din estimarea bugetară prezentată pentru 2027.

„Începând cu anul următor intrării în vigoare a Legii nr. 360/2023, valoarea punctului de referință se majorează anual, la începutul fiecărui an, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. Mai muklte detalii puteți citi pe site-ul pensii-botosani.ro.

Pentru anul 2025, inflația este indicată la 7,3%, iar câștigul salarial mediu brut a înregistrat o creștere de 8,1% față de anul precedent. Aplicarea formulei presupune adăugarea la rata inflației a jumătății din creșterea salarială menționată.

Astfel, calculul prezentat pentru indexarea pensiilor în 2027 pornește de la 7,3%, reprezentând inflația, la care se adaugă 4,05%, adică jumătate din creșterea de 8,1% a câștigului salarial mediu brut. Rezultatul este un procent de 11,35%.

Comparativ cu această valoare, estimarea de 6,7%, obținută prin raportarea bugetului la numărul de beneficiari și la cele 12 luni ale anului, este cu 4,65 puncte procentuale mai mică. Diferența dintre cele două procente arată distanța dintre majorarea rezultată din formula legală și nivelul orientativ calculat pe baza resurselor bugetare anunțate.

Ministrul Muncii a precizat că suma de 9,6 miliarde de lei reprezintă o estimare maximă a cheltuielilor care ar putea fi necesare pentru indexarea pensiilor. Valoarea nu este definitivă, iar cuantumul fondurilor disponibile ar putea fi stabilit după actualizarea calculelor bugetare.

Florin Manole a explicat că evaluarea necesarului financiar depinde inclusiv de datele privind inflația și de rezultatele rectificării bugetare. Potrivit declarației sale, Ministerul Muncii dispune deja de o simulare preliminară a cheltuielilor, însă aceasta nu reprezintă o decizie finală privind procentul de majorare.

„Calculele vor trebui făcute după rectificarea bugetară. Mă refer în primul rând la calculele referitoare la inflație. Sigur că ele sunt predictibile, în sensul că avem deja o prognoză despre evoluția inflației, dar după ce vom avea acele calcule vom ști exact care este necesarul din punct de vedere legal. Există și astăzi în Ministerul Muncii o simulare, aș zice cumva informală, care ne arată o cheltuială prognozată de maxim 9,6 miliarde de lei”, a dfeclarat ministrul.

Declarația indică faptul că estimarea de 9,6 miliarde de lei este încă supusă verificărilor bugetare. Valoarea finală a fondurilor necesare și procentul de indexare urmează să fie clarificate după efectuarea calculelor menționate de ministru, în raport cu datele economice și cu prevederile legale.