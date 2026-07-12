Fostul emir al Qatarului, șeicul Hamad bin Khalifa Al Thani, a murit la vârsta de 74 de ani, potrivit unui anunț făcut duminică de principalul organism guvernamental al țării. Fostul lider qatarez a avut un rol important în transformarea statului din Golf și în creșterea vizibilității sale internaționale prin dezvoltarea unor proiecte precum rețeaua de televiziune Al Jazeera și prin obținerea dreptului de organizare a Cupei Mondiale de fotbal din 2022.

Șeicul Hamad bin Khalifa Al Thani a fost considerat una dintre figurile centrale ale dezvoltării moderne a Qatarului. În perioada conducerii sale, țara a trecut prin schimbări economice, sociale și culturale majore, consolidându-și poziția în domenii precum diplomația, investițiile și mass-media, scrie euronews.com

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul guvernului din Qatar, domnia sa a fost asociată cu o perioadă de dezvoltare amplă pentru statul qatarez. Agenția de știri din Qatar, aflată sub controlul autorităților, a anunțat decesul fostului emir, fără să precizeze cauza morții.

Șeicul Hamad a condus Qatarul timp de 18 ani, până în iunie 2013, când a transferat voluntar puterea către fiul său, prințul moștenitor Tamim bin Hamad Al Thani. Decizia de retragere a fost una neobișnuită pentru regiune, unde schimbările de conducere au avut frecvent loc după decesul liderilor sau în urma unor conflicte politice.

„Viitorul vă aşteaptă, voi, copiii acestei patrii, pe măsură ce intraţi într-o nouă eră în care tinerii lideri ridică steagul”, a declarat șeicul Hamad atunci când a anunțat transferul puterii către fiul său, care avea 33 de ani la acel moment.

Ascensiunea sa la conducerea Qatarului a avut loc în 1995, când l-a înlăturat de la putere pe tatăl său, șeicul Khalifa, printr-o schimbare de conducere fără vărsare de sânge. Ulterior, șeicul Hamad a început o serie de reforme care au deschis țara către influențe externe și către o prezență mai puternică pe scena internațională.

Șeicul Hamad este descris drept unul dintre principalii arhitecți ai ascensiunii Qatarului, stat care a trecut într-o perioadă relativ scurtă de la o poziție mai puțin vizibilă la statutul de țară cu influență regională și internațională.

În timpul mandatului său, Qatarul a investit în proiecte care au contribuit la creșterea profilului său global. Printre acestea se numără dezvoltarea rețelei de știri Al Jazeera, extinderea companiei aeriene Qatar Airways și investițiile internaționale, inclusiv achiziția magazinului universal Harrods din Londra.

Al Jazeera a devenit una dintre cele mai cunoscute rețele de televiziune din lume, dar activitatea sa a generat și controverse în relațiile Qatarului cu alte state. Unele materiale difuzate de televiziune au provocat reacții negative din partea unor lideri regionali și au atras critici internaționale.

În paralel, șeicul Hamad a urmărit creșterea influenței Qatarului prin sport. Obținerea dreptului de organizare a Cupei Mondiale FIFA 2022 a reprezentat unul dintre cele mai importante proiecte internaționale ale țării, însă candidatura a fost însoțită de acuzații privind folosirea resurselor financiare pentru obținerea sprijinului extern.

Înainte de a deveni emir, șeicul Hamad a urmat Academia Militară Regală Sandhurst din Marea Britanie. După finalizarea studiilor, a intrat în Forțele Armate din Qatar, unde a ajuns comandant, iar ulterior a ocupat funcția de ministru al apărării.

La sfârșitul anilor 1970, a fost desemnat prinț moștenitor și a început să aibă un rol tot mai important în gestionarea politicilor statului, inclusiv în planificarea exploatării rezervelor de petrol și gaze ale Qatarului.

După preluarea puterii de la tatăl său, care a trăit ulterior în exil timp de aproape un deceniu, șeicul Hamad a orientat Qatarul către o deschidere mai mare către exterior. Această strategie a inclus dezvoltarea relațiilor internaționale, investiții externe și consolidarea influenței prin proiecte economice și culturale.

Influența Qatarului s-a extins în ultimele decenii în mai multe regiuni, de la Africa de Nord până în Afganistan. Țara a găzduit Cupa Mondială FIFA 2022, unul dintre cele mai urmărite evenimente sportive la nivel global.

Deși nu mai deținea funcția de emir, șeicul Hamad a fost prezent la meciul de deschidere al competiției, unde a fost întâmpinat cu aplauze din partea publicului.

Qatarul și-a consolidat, de asemenea, prezența în sport prin parteneriate și investiții, inclusiv prin sponsorizări în fotbal și prin deținerea unei participații majoritare la clubul francez Paris Saint-Germain. Brandul țării a devenit astfel vizibil atât în economie, cât și în competițiile sportive internaționale.