Nouă tineri sportivi din România au fost premiați la Gala Trofeelor Alexandrion 2026. Evenimentul a ajuns la cea de-a XI-a ediție

Alexandrion Group a premiat nouă tineri sportivi români cu performanțe remarcabile și a acordat o distincție specială în cadrul Galei Trofeelor Alexandrion 2026. Evenimentul, ajuns la cea de-a XI-a ediție, s-a desfășurat pe 15 octombrie, în sala Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București.

Alexandrion Group, cel mai mare producător de băuturi spirtoase și vinuri spumante din România, parte din Nawaf Salameh Family Office, a organizat ediția din acest an sub titulatura Promisiunea. Gala a fost dedicată recunoașterii performanțelor obținute de sportivi cu vârste de până la 23 de ani.

Au fost acordate premii pentru nouă discipline sportive: schi, gimnastică, atletism, tenis de masă, automobilism, fotbal, canotaj, haltere și scrimă. Organizatorii au oferit și un premiu special unui sportiv care a obținut rezultate importante la Jocurile Invictus de la Düsseldorf, în 2023.

Evenimentul a urmărit recunoașterea eforturilor și realizărilor tinerilor sportivi, precum și încurajarea acestora să își dezvolte în continuare abilitățile și să își valorifice potențialul.

Antonio Salameh, Chairman Nawaf Salameh Family Office, a evidențiat importanța muncii, ambiției și disciplinei în obținerea performanțelor sportive, inclusiv din perspectiva propriei experiențe ca practicant al sportului.

Acesta a apreciat că rezultatele tinerilor premiați demonstrează potențialul României de a forma noi generații de campioni. Totodată, a subliniat că Alexandrion Group și Fundația Nawaf Salameh susțin sportul românesc de peste două decenii, iar investițiile în dezvoltarea tinerilor reprezintă o prioritate.

Potrivit acestuia, sprijinul acordat sportivilor trebuie să înceapă încă din perioada primelor antrenamente și să continue până la atingerea performanțelor de cel mai înalt nivel. Antonio Salameh a arătat că obiectivul este contribuția la formarea unei noi generații de campioni, printr-un sprijin concret și de durată, cu rezultate care să depășească anul 2026.

La gală au participat campioni olimpici, mondiali și naționali din diferite discipline sportive, antrenori, arbitri, reprezentanți ai federațiilor sportive, jurnaliști, artiști, diplomați și parteneri de afaceri ai grupului.

„Ca om care practică sportul, știu câtă muncă, ambiție și disciplină se află în spatele fiecărei performanțe. Tinerii pe care îi premiem astăzi sunt mai mult decât o promisiune. Sunt dovada că România are un viitor puternic în sport. Credem în potențialul acestor sportivi și vrem să le fim alături în drumul lor spre cele mai înalte podiumuri. Rezultatele tinerilor pe care i-am premiat la Gala Trofeelor Alexandrion sunt dovada că România are un viitor puternic în sport. Alexandrion Group și Fundația Nawaf Salameh susțin sportul românesc de peste 20 de ani, iar pentru noi investiția în tânăra generație este o prioritate. Suntem alături de sportivi în fiecare etapă a dezvoltării lor, de la primele antrenamente până la performanța de cel mai înalt nivel. Pentru mine, acesta este cel mai important rezultat: să contribuim la formarea unei noi generații de campioni și să construim un impact care să dureze mult dincolo de 2026. Pentru că talentul are nevoie nu doar de recunoaștere, ci și de susținere concretă”, a spus Antonio Salameh, Chairman Nawaf Salameh Family Office.

La categoria schi, distincția a fost acordată Sofiei Moldovan, o sportivă în vârstă de 17 ani, originară din Cluj.

Aceasta a făcut parte din delegația României la Jocurile Olimpice de iarnă de la Cortina 2026, fiind cea mai tânără sportivă din Team Romania.

Sofia Moldovan a concurat în proba de slalom uriaș, pe care a încheiat-o pe locul 46. Participarea la competiția olimpică a reprezentat o nouă etapă importantă în cariera sa.

Cu un an înainte, în 2025, la vârsta de 16 ani, sportiva a reprezentat România la Festivalul Olimpic al Tineretului European de Iarnă de la Bakuriani, Georgia.

Cele două participări internaționale reflectă evoluția sa în schiul alpin și potențialul de dezvoltare pentru competițiile viitoare.

Premiul pentru gimnastică i-a revenit Anielei Tudor, în vârstă de 15 ani, una dintre tinerele sportive cu rezultate importante în gimnastica românească.

Aceasta a câștigat medalia de aur la sărituri, devenind campioană europeană la Campionatele Europene de Gimnastică desfășurate la Zagreb, în Croația.

Aniela Tudor este legitimată la CS Dinamo și face parte din proiectul Țară, țară, vrem campioane!, coordonat de Mariana Bitang și Octavian Bellu.

Pregătirea sportivei este asigurată de antrenorii Dan Potra și Anca Cristina Drăghici, alături de care și-a construit parcursul competițional.

Performanța obținută la nivel european este rezultatul talentului și al pregătirii constante, fiind considerată un indicator important al perspectivelor sale în gimnastică.

La atletism, premiul a fost acordat Ștefaniei Uță, sportivă în vârstă de 18 ani, care deține deja titlurile de campioană europeană și campioană mondială în proba de 400 de metri garduri.

Rezultatele obținute în competițiile internaționale au transformat-o într-unul dintre numele importante ale noii generații de atlete din România.

Ștefania Uță a fost cea mai tânără participantă la Campionatele Europene de Atletism pentru seniori desfășurate la Roma, în Italia.

Cariera sa a inclus și perioade dificile, marcate de mai multe accidentări. Sportiva a reușit însă să depășească aceste probleme și să revină în competiții, ajungând ulterior în fruntea ierarhiei mondiale.

Ștefania Uță este legitimată la CS Vâlcea și este pregătită de profesoara Alina Enescu.

Performanțele sale au fost recunoscute și prin nominalizarea la Laureus World Sport Awards, una dintre distincțiile importante ale sportului internațional.

În cadrul Galei Trofeelor Alexandrion 2026, premiul pentru tenis de masă a fost câștigat de Iulian Chiriță.

Sportivul este legitimat la CS Rapid și are în palmares mai multe titluri de campion național, precum și titlul de campion european U21, obținut în 2026.

Rezultatele sale internaționale au început să se contureze încă din perioada junioratului.

În 2025, la Campionatul Mondial de Tenis de Masă pentru Juniori, Iulian Chiriță a câștigat o medalie de argint și una de bronz.

Prin performanțele obținute în competițiile naționale și internaționale, acesta se numără printre reprezentanții noii generații de jucători care continuă tradiția tenisului de masă românesc.

Distincția pentru automobilism i-a revenit lui David Cosma Cristofor, în vârstă de 17 ani.

Tânărul pilot concurează în Campionatul Italian de Formula 4, una dintre cele mai competitive întreceri de juniori din motorsportul internațional.

În prezent, acesta ocupă o poziție în primele trei locuri ale clasamentului competiției.

Campionatul Italian de Formula 4 reunește unii dintre cei mai talentați tineri piloți din lume și reprezintă una dintre principalele competiții de referință pentru sportivii aflați la începutul unei cariere în automobilism.

Rezultatele lui David Cosma Cristofor evidențiază potențialul său de a avansa către nivelurile superioare ale motorsportului internațional și contribuie la afirmarea unei noi generații de piloți români.

La fotbal, premiul a fost acordat lui Remus Guțea, în vârstă de 19 ani.

Acesta este jucător al echipei FC Voluntari și, potrivit informațiilor prezentate de organizatori, evoluează în prima ligă din România.

Remus Guțea este, de asemenea, unul dintre jucătorii de bază ai Echipei Naționale a României U20.

La numai 19 ani, fotbalistul a făcut un pas important în cariera internațională, fiind convocat și debutând pentru reprezentativa României U21.

Evoluțiile constante la nivel de seniori, experiența acumulată la club și participările la acțiunile echipelor naționale de tineret îl plasează printre fotbaliștii români cu perspective de dezvoltare în următorii ani.

Premiul pentru haltere a fost acordat Adelinei Lorint, sportivă care nu a împlinit încă 17 ani.

În ciuda vârstei, aceasta are deja rezultate importante la nivel internațional.

Adelina Lorint este dublă vicecampioană mondială, după ce a câștigat două medalii de argint la Campionatele Mondiale de Haltere de la Cali, Columbia.

Sportiva este legitimată la CSM Bistrița și a obținut rezultate notabile și la nivel european.

Până în prezent, aceasta a cucerit cinci medalii de argint la Campionatele Europene.

Palmaresul său o plasează printre tinerele sportive române cu potențial pentru marile competiții internaționale din anii următori.

La categoria canotaj, laureata Galei Trofeelor Alexandrion 2026 a fost Iulia Bălăucă.

Sportiva a devenit campioană mondială după câștigarea medaliei de aur la Campionatele Mondiale de Canotaj desfășurate la Varese, în Italia.

Iulia Bălăucă a fost descoperită la Botoșani și practică acest sport din anul 2016.

În prezent, este legitimată la CSA Steaua.

În 2026, sportiva și-a completat palmaresul cu încă două medalii obținute la Campionatele Europene, consolidându-și poziția în canotajul românesc.

Pentru următorii ani, Iulia Bălăucă și-a stabilit obiective importante. Aceasta își dorește să participe la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028, și să câștige o medalie olimpică.

Distincția pentru scrimă a fost acordată lui Matei Radu, în vârstă de 17 ani.

Acesta este multiplu campion național și a obținut deja rezultate importante în competițiile internaționale.

Una dintre cele mai valoroase performanțe ale sale este medalia de bronz câștigată în proba individuală de sabie la Campionatele Mondiale de Scrimă pentru Cadeți, desfășurate la Rio de Janeiro, Brazilia.

Rezultatul reprezintă o etapă importantă în evoluția sportivului și confirmă progresul său la nivel internațional.

Matei Radu își propune să își continue dezvoltarea și să reprezinte România la cele mai importante competiții internaționale din următorii ani.

Printre obiectivele sale se numără și participarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028.

Pe lângă cele nouă distincții acordate tinerilor sportivi, Alexandrion Group a oferit un premiu special lui Valentin Popa, pentru reziliență, curaj și mentalitate pozitivă.

Distincția a urmărit recunoașterea unui parcurs personal și sportiv marcat de dificultăți majore, dar și de determinarea de a continua activitatea fizică și participarea la competiții.

Valentin Popa este militar și fost operator al Forțelor pentru Operații Speciale, având specializări în parașutism și scufundări de luptă.

În timpul carierei militare, acesta a fost detașat de trei ori în Afganistan, în cadrul unor misiuni militare.

În septembrie 2017, în timpul unui exercițiu militar, Valentin Popa a suferit un accident grav, care i-a provocat o leziune a coloanei vertebrale și paralizie de la nivelul pieptului în jos.

Ulterior, a început un proces amplu de recuperare, care a inclus kinetoterapie, antrenamente și psihoterapie.

Prin eforturi constante, acesta a reușit să își îmbunătățească treptat forța și mobilitatea.

Sportul a devenit o componentă importantă a procesului său de recuperare și a noilor obiective personale.

În 2023, Valentin Popa a reprezentat România la Invictus Games, competiție desfășurată la Düsseldorf, Germania, unde a participat la probele de atletism în scaun rulant și înot.

În prezent, acesta continuă să se antreneze pentru ambele discipline sportive.

Obiectivul său este să atingă forma fizică necesară pentru a reprezenta din nou România la competițiile internaționale dedicate militarilor răniți.

Premiul special a fost înmânat de Antonio Salameh, Chairman Nawaf Salameh Family Office, în semn de recunoaștere a determinării și a capacității lui Valentin Popa de a transforma dificultățile întâmpinate în noi obiective.

Gala Trofeelor Alexandrion a ajuns în 2026 la cea de-a XI-a ediție.

De la lansarea evenimentului și până în prezent, peste 100 de sportivi români au primit distincții pentru rezultatele obținute în competițiile naționale și internaționale.

Gala face parte dintr-o serie mai amplă de inițiative prin care Alexandrion Group și Fundația Nawaf Salameh susțin sportul și sportivii români de peste 20 de ani.

Activitatea celor două organizații urmărește sprijinirea sportivilor în diferite etape ale carierei, de la dezvoltarea talentului până la obținerea performanțelor la nivel înalt.

În prezent, Alexandrion Group este partener oficial al Echipei Naționale de Fotbal a României.

Grupul are, de asemenea, parteneriate în derulare cu trei cluburi sportive: Petrolul Ploiești, FC Universitatea Cluj și Steaua București.

Prin organizarea Galei Trofeelor Alexandrion și prin parteneriatele sportive existente, compania își continuă implicarea în susținerea sportului românesc, cu accent pe recunoașterea performanțelor și dezvoltarea noilor generații de sportivi.