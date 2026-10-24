Ce condiții trebuie îndeplinite pentru închiderea balconului. Detaliul ignorat de proprietari

Proprietarii care intenționează să își închidă balconul pot apela la o procedură simplificată, fără autorizația de construire obișnuită, dacă lucrarea respectă toate condițiile prevăzute de lege. Această facilitate nu înseamnă însă că intervenția poate fi realizată fără documente sau fără informarea prealabilă a autorităților locale.

Procedura presupune pregătirea unui proiect tehnic și depunerea unei notificări înainte de începerea lucrărilor. Respectarea etapelor legale este importantă atât pentru proprietarii care locuiesc la bloc, cât și pentru cei care au contractat deja o firmă pentru montarea tâmplăriei.

Executarea lucrărilor fără notificarea necesară sau abaterea de la proiectul notificat poate atrage amenzi cuprinse între 5.000 și 50.000 de lei. Cuantumul sancțiunii depinde de situația constatată, iar valoarea maximă nu se aplică automat tuturor celor care încalcă regulile.

Pentru mulți proprietari, confuzia pornește de la ideea că eliminarea autorizației de construire înseamnă că nu mai este necesară nicio formalitate. Înainte de a comanda geamurile și de a programa echipa de montaj, trebuie verificat dacă intervenția poate fi realizată prin procedura simplificată.

Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC), adoptat prin Legea nr. 169/2026, include, la articolul 294, închiderea unitară a logiilor și balcoanelor din apartamentele situate în locuințe colective printre lucrările care pot fi realizate prin notificare.

Prevederea se aplică imobilelor existente aflate în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice. În același timp, trebuie respectate reglementările urbanistice aplicabile amplasamentului.

Prin urmare, proprietarul unui apartament dintr-un bloc care nu este monument istoric nu poate presupune automat că lucrarea se încadrează în procedura simplificată. Este necesară verificarea regimului zonei în care se află clădirea și a condițiilor aplicabile intervenției.

Un proprietar care dorește să închidă balconul unui apartament dintr-un bloc obișnuit trebuie să verifice mai întâi amplasarea imobilului și să discute cu un proiectant despre soluția tehnică potrivită. Aceste verificări trebuie făcute înainte de comandarea materialelor și de stabilirea datei montajului.

Faptul că imobilul nu este clasat ca monument istoric nu clarifică singur toate aspectele legale. Regimul urbanistic al zonei și particularitățile clădirii trebuie analizate pentru a stabili dacă intervenția poate fi realizată prin notificare.

Cerința privind închiderea unitară presupune respectarea unei soluții stabilite prin proiect, nu alegerea arbitrară a unei configurații de către fiecare proprietar. Balcoanele fac parte din aspectul exterior al clădirii, iar intervențiile trebuie să respecte regulile urbanistice aplicabile.

Nici exemplele oferite de alți locatari nu înlocuiesc documentația tehnică. Faptul că vecinii au montat anumite tipuri de ferestre nu demonstrează că lucrările lor au fost realizate legal și nici nu garantează că aceeași soluție poate fi folosită pentru un nou proiect, relatează defapt.ro.

Potrivit articolului 294, notificarea trebuie transmisă autorității locale competente înainte de începerea intervenției. Procedura presupune completarea formularului prevăzut și anexarea unui proiect tehnic de execuție cu conținut simplificat, întocmit de specialiști în funcție de particularitățile lucrării.

Pe lângă notificare și proiect, trebuie achitate taxele legale și prezentate documentele suplimentare, atunci când acestea sunt obligatorii. Documentația poate fi transmisă atât în format fizic, cât și digital.

Proprietarul trebuie să păstreze dovada depunerii și documentele aferente procedurii. Acestea sunt importante pentru verificarea etapelor parcurse și pentru raportarea lucrării executate la soluția tehnică notificată.

O ofertă primită de la firma de tâmplărie, o schiță cu dimensiunile ferestrelor și un contract de montaj pot fi utile pentru organizarea lucrării. Totuși, documentele comerciale nu înlocuiesc proiectul tehnic solicitat de lege și nici notificarea depusă la primărie. Din acest motiv, estimarea costului total trebuie să includă și cheltuielile pentru documentația necesară, nu doar prețul materialelor și al manoperei.

CATUC face distincție între solicitarea de informații adresată autorității locale și notificarea necesară pentru aplicarea procedurii simplificate. O cerere prin care proprietarul întreabă dacă are nevoie de autorizație nu echivalează cu depunerea documentației prevăzute de lege.

De exemplu, un proprietar poate trimite un e-mail la primărie cu întrebarea „Vreau să închid balconul, am nevoie de autorizație?” și poate primi un număr de înregistrare pentru solicitarea sa. Acest document confirmă înregistrarea întrebării, nu parcurgerea procedurii legale pentru închiderea balconului.

Dacă proprietarul interpretează numărul de înregistrare ca pe o confirmare că poate începe lucrările, riscă să programeze montajul fără să fi îndeplinit obligațiile necesare. Solicitarea de informații nu înlocuiește formularul de notificare, proiectul tehnic și celelalte documente obligatorii.

Înainte de a contracta efectiv lucrarea, proprietarul trebuie să clarifice ce documente sunt necesare pentru situația sa și să urmeze procedura corespunzătoare. Disponibilitatea unei firme pentru montaj nu modifică obligațiile legale și nici termenele stabilite pentru notificare.

Depunerea documentației complete nu înseamnă că lucrările pot începe imediat. Articolul 296 prevede aprobarea tacită după împlinirea unui termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării, însă aplicarea acestei reguli trebuie analizată împreună cu celelalte condiții prevăzute de lege.

Autoritatea locală poate solicita clarificări, completări sau avize, poate indica necesitatea obținerii unei autorizații de construire ori poate respinge motivat notificarea. În aceste situații, proprietarul trebuie să țină cont de cerințele comunicate și de condițiile legale aplicabile lucrării.

Potrivit alineatului (6) al aceluiași articol, începerea lucrărilor este prevăzută la 15 zile calendaristice după împlinirea termenului pentru aprobarea tacită sau, după caz, după îndeplinirea integrală a condițiilor legale menționate în articol.

Astfel, termenul de 15 zile lucrătoare nu reprezintă, de unul singur, o garanție că montajul poate începe imediat după expirare. Calendarul trebuie stabilit în funcție de procedura aplicabilă, de documentele depuse și de eventualele solicitări ale autorității.

Dacă un proprietar depune notificarea și primește de la firma de tâmplărie o ofertă de montaj pentru săptămâna următoare, disponibilitatea echipei nu permite devansarea termenelor legale. În cazul în care primăria solicită documente suplimentare, acestea trebuie soluționate înainte de începerea lucrărilor, potrivit cerințelor aplicabile.

Articolul 357 alineatul (1) litera a), coroborat cu alineatul (4) litera a), stabilește sancțiuni cuprinse între 5.000 și 50.000 de lei pentru executarea lucrărilor fără notificarea prealabilă necesară și pentru nerespectarea proiectului notificat.

Limita de 50.000 de lei reprezintă valoarea maximă a amenzii prevăzute pentru aceste încălcări, nu o sancțiune aplicată automat fiecărui proprietar. Totodată, intervalul se referă la nerespectarea procedurii de notificare, în timp ce lucrările pentru care este obligatorie autorizația de construire sunt supuse unui regim sancționator distinct.

O altă situație poate apărea atunci când proprietarul a depus documentația, dar modifică soluția tehnică în timpul montajului. Dacă proiectul notificat prevede o anumită configurație, iar proprietarul solicită schimbări care se abat de la aceasta pentru a obține mai mult spațiu, notificarea inițială nu acoperă automat intervenția modificată.

Orice schimbare a soluției trebuie discutată cu proiectantul și verificată din punctul de vedere al cerințelor legale înainte de executare. Existența unei notificări nu permite realizarea unor lucrări diferite de cele prevăzute în documentația depusă.

Consecințele nerespectării procedurii nu se limitează la plata amenzii. Articolul 358 prevede oprirea lucrărilor și adoptarea unor măsuri pentru intrarea în legalitate, în funcție de situația constatată și de condițiile aplicabile intervenției.

Printre măsurile prevăzute se numără conformarea la proiectul notificat, regularizarea lucrărilor potrivit legii sau desființarea intervențiilor care nu respectă cerințele urbanistice ori de calitate. Soluția aplicabilă depinde de natura abaterii și de regimul juridic al lucrării.

În cazul unei închideri realizate diferit de proiect, proprietarul poate avea de suportat și costuri suplimentare pentru modificarea lucrării deja executate. Plata amenzii nu înlătură obligația de a respecta măsurile dispuse de autoritățile competente.

Înainte de achitarea avansului pentru tâmplărie, proprietarul trebuie să clarifice regimul imobilului și al intervenției, să pregătească proiectul tehnic și documentele necesare și să depună notificarea potrivit procedurii aplicabile. Data montajului trebuie stabilită în funcție de termenele legale și de eventualele solicitări sau răspunsuri ale autorității locale.