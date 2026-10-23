Românii din diaspora ar putea avea o alternativă pentru permisul auto. Ce condiții trebuie îndeplinite

O modificare legislativă adoptată la nivelul Uniunii Europene ar putea schimba regulile pentru românii care locuiesc în Germania și vor să obțină permisul de conducere.

Noua directivă introduce o excepție care permite, în anumite condiții, susținerea examenului pentru primul permis auto categoria B în statul de cetățenie, chiar dacă solicitantul are reședința obișnuită într-o altă țară membră. Măsura vizează în special situațiile în care există dificultăți legate de limba în care sunt organizate examenele auto.

Prevederea face parte din Directiva (UE) 2025/2205, adoptată la 22 octombrie 2025 și intrată în vigoare la 25 noiembrie 2025. Cu toate acestea, noile reguli nu se aplică imediat. Statele membre trebuie să parcurgă etapele necesare pentru transpunerea și implementarea dispozițiilor europene, iar aplicarea principalelor prevederi este prevăzută după patru ani de la intrarea în vigoare a directivei.

Articolul 20 alineatul 4 din directivă stabilește posibilitatea unei derogări de la regula generală privind reședința obișnuită. Astfel, un cetățean român care trăiește în Germania ar putea obține primul permis de conducere categoria B în România, dacă sunt îndeplinite condițiile lingvistice prevăzute de noua legislație europeană.

Excepția este destinată persoanelor care nu au posibilitatea de a susține examenele în limba română sau cu ajutorul unui interpret, în statul membru în care locuiesc, potrivit condițiilor stabilite de directivă. Prin urmare, simpla preferință de a susține examenul în România nu este suficientă pentru a beneficia de această derogare.

Regula se referă strict la prima eliberare a permisului pentru categoria B, destinată autoturismelor. Aceasta nu reprezintă o modificare generală a condițiilor de obținere a tuturor categoriilor de permis și nici o procedură de preschimbare a unui document deja existent.

Pentru aplicarea noii prevederi va conta posibilitatea efectivă de a susține atât proba teoretică, cât și proba practică în condițiile lingvistice prevăzute de legislația europeană. Disponibilitatea unei traduceri pentru testul teoretic nu înseamnă automat că sunt îndeplinite și condițiile referitoare la proba practică.

Modificarea răspunde dificultăților întâmpinate de cetățenii europeni care locuiesc și muncesc într-un alt stat membru și care nu stăpânesc suficient limba folosită la examenele auto. În prezent, regula generală prevede că permisul de conducere trebuie obținut în statul în care solicitantul are reședința obișnuită.

Astfel, un cetățean român stabilit în Germania trebuie, de regulă, să urmeze procedura de obținere a permisului în această țară. Cetățenia română nu îi oferă automat dreptul de a susține examenul în România, dacă locuiește efectiv în Germania și nu se încadrează într-o excepție prevăzută de lege.

Noua directivă introduce o alternativă pentru situațiile în care limba reprezintă un obstacol în accesul la examen. Comisia Europeană explică principiul care stă la baza modificării prin afirmația: „Obținerea permisului de conducere nu ar trebui să fie un examen de limbă”.

Potrivit acestei abordări, persoanele care locuiesc într-un alt stat membru ar trebui să aibă o alternativă atunci când nu pot susține examenele în limba oficială a țării respective sau cu ajutorul unui interpret, în condițiile stabilite de directivă. Schimbarea urmărește reducerea obstacolelor administrative și lingvistice, fără să elimine obligația candidaților de a promova examenele necesare obținerii permisului, potrivit ziarulromanesc.de.

Reședința obișnuită rămâne un criteriu esențial pentru stabilirea statului în care poate fi obținut permisul de conducere. Potrivit regulilor europene, aceasta este, în principiu, țara în care o persoană locuiește cel puțin 185 de zile într-un interval de 365 de zile, ținând cont de legăturile personale și profesionale.

Pentru un cetățean român care trăiește și lucrează permanent în Germania, reședința obișnuită este, de regulă, în această țară. Noua directivă nu elimină criteriul celor 185 de zile, ci prevede o derogare limitată, care poate fi utilizată numai dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite de legislația europeană.

De asemenea, cetățenia și reședința obișnuită sunt două noțiuni diferite. O persoană poate avea cetățenie română și legături administrative cu România, dar să locuiască efectiv în Germania. Într-o asemenea situație, existența domiciliului administrativ în România nu înseamnă automat că persoana poate obține permisul acolo, în afara regulilor aplicabile.

Noua prevedere nu acordă, așadar, tuturor românilor din diaspora dreptul necondiționat de a reveni în România pentru a susține examenul auto. Posibilitatea depinde de condițiile lingvistice prevăzute de directivă, de categoria de permis vizată și de aplicarea efectivă a noilor norme de către statele membre.

Directiva europeană a fost adoptată la 22 octombrie 2025 și a intrat în vigoare la 25 noiembrie 2025. Data intrării în vigoare nu trebuie însă confundată cu momentul de la care cetățenii pot beneficia efectiv de toate prevederile sale.

Statele membre au la dispoziție o perioadă pentru transpunerea și implementarea noilor reguli în legislația națională. Pentru principalele dispoziții, inclusiv excepția referitoare la obținerea primului permis în statul de cetățenie, calendarul european prevede aplicarea după patru ani de la intrarea în vigoare a directivei.

În consecință, românii care locuiesc în Germania nu pot folosi imediat această prevedere pentru a solicita automat obținerea permisului în România. Până la momentul aplicării noilor norme, rămân valabile regulile actuale privind reședința obișnuită și condițiile de eliberare a permisului.

Procedura concretă va depinde și de măsurile adoptate de autoritățile din România și Germania pentru punerea în aplicare a directivei. Informațiile oficiale privind limbile disponibile la examene, precum și posibilitatea de a beneficia de traducere sau interpretare, vor avea un rol important în stabilirea eligibilității solicitanților.

Excepția referitoare la limba examenului face parte dintr-o reformă mai amplă a sistemului european al permiselor de conducere. Directiva (UE) 2025/2205 include și prevederi privind introducerea permisului de conducere digital, modificări aplicabile șoferilor începători și posibilitatea conducerii însoțite începând de la vârsta de 17 ani.

Potrivit Comisiei Europene, reforma urmărește simplificarea anumitor proceduri administrative și îmbunătățirea siguranței rutiere. Noile măsuri sunt reglementate prin dispozițiile directivei, iar aplicarea lor depinde de calendarul stabilit la nivel european și de etapele necesare implementării în statele membre.

Pentru românii care intenționează să urmeze școala de șoferi în Germania, limba în care pot susține examenele reprezintă deja un aspect practic important. Posibilitatea de a da testul teoretic în limba română trebuie analizată separat de condițiile de organizare a probei practice, deoarece cele două examene presupun cerințe distincte.

Articolul 20 alineatul 4 din Directiva (UE) 2025/2205 reglementează expres excepția privind obținerea primului permis de categoria B în statul de cetățenie. Pentru stabilirea persoanelor care vor putea beneficia de această derogare, vor conta formularea exactă a normei, condițiile lingvistice aplicabile și informațiile publicate de autoritățile competente după implementarea noilor reguli.