Salariu mai mare fără a schimba jobul. Ce pot face tinerii pentru a-și crește veniturile, fără a renunța la actualul loc de muncă

Tinerii care vor să câștige mai mulți bani nu trebuie neapărat să își schimbe profesia sau să renunțe la actualul loc de muncă. Negocierea salariului, certificările profesionale, cursurile plătite de angajator, proiectele freelance și activitățile suplimentare pot aduce venituri în plus. Înainte de a alege o variantă, contează costurile, timpul investit și obligațiile fiscale.

Tinerii care vor să câștige mai mult nu trebuie neapărat să își schimbe locul de muncă sau să înceapă o nouă carieră.

O certificare relevantă, negocierea salariului, proiectele freelance ori o activitate suplimentară pot aduce venituri în plus, dacă sunt alese în funcție de competențe și de cererea pieței.

Atenție însă! Contează mult și costurile pregătirii, taxele și timpul disponibil.

O primă variantă pentru un angajat care vrea să câștige mai mult este să devină mai valoros în domeniul în care lucrează deja. În loc să înceapă o facultate nouă sau să se reprofileze complet, poate învăța să folosească un program de lucru, să gestioneze un proiect, să analizeze date ori să îndeplinească sarcini pe care compania le externalizează în prezent.

De exemplu, un angajat din contabilitate care învață să automatizeze rapoarte sau să utilizeze instrumente avansate de calcul tabelar își poate extinde responsabilitățile. Un specialist în marketing care dobândește competențe de analiză a campaniilor poate contribui mai direct la măsurarea rezultatelor.

În cazul unui angajat administrativ, cunoștințele de raportare, organizare a fluxurilor de lucru sau utilizare a unor aplicații digitale pot deschide calea către alte sarcini și poziții.

Investiția merită mai ales dacă există o legătură clară între competența nouă și activitatea angajatorului. Înainte să plătească un curs, tânărul poate verifica anunțurile pentru posturi similare, cerințele promovărilor interne și abilitățile solicitate de companiile din domeniul său.

Nevoia de pregătire continuă este relevantă și pentru România. Raportul de țară al Comisiei Europene din 2026 semnalează participarea redusă a adulților la învățare, inclusiv în rândul persoanelor care lucrează, și arată că acest lucru poate limita dezvoltarea competențelor și progresul profesional.

Certificările pot fi utile în domenii în care angajatorii cer cunoștințe tehnice demonstrabile. În funcție de profesie, acestea pot viza instrumente digitale, securitate cibernetică, analiză de date, management de proiect, limbi străine, contabilitate sau utilizarea unor programe specializate.

Totuși, o certificare nu aduce automat o majorare salarială. Valoarea ei depinde de recunoașterea în domeniu, de competențele efectiv dobândite și de existența unor posturi pentru care acele cunoștințe sunt necesare. Un certificat obținut doar pentru a adăuga o linie în CV poate să nu schimbe perspectivele profesionale.

Înainte de înscriere, tinerii ar trebui să verifice dacă angajatorii menționează certificarea în anunțurile de recrutare sau dacă aceasta este necesară pentru promovare. Merită comparate costul, durata, programa, examenul final și posibilitatea de a aplica practic ceea ce se învață.

O altă variantă este să discute cu managerul despre formarea finanțată de companie. Unele organizații acoperă integral sau parțial costurile cursurilor relevante pentru activitatea angajaților. În alte cazuri, pregătirea se poate desfășura în timpul programului de lucru.

Dacă angajatorul este dispus să investească în dezvoltarea salariatului, acesta poate dobândi competențe noi fără să suporte singur întreaga cheltuială.

Pentru un angajat care și-a îmbunătățit rezultatele sau a preluat responsabilități suplimentare, negocierea salariului poate fi una dintre cele mai directe metode de a obține venituri mai mari.

Discuția este mai eficientă atunci când se bazează pe rezultate concrete, nu doar pe creșterea cheltuielilor personale sau pe faptul că au trecut mai multe luni de la ultima majorare.

Tânărul poate pregăti o listă cu proiectele finalizate, sarcinile preluate în plus, obiectivele atinse și contribuțiile care pot fi măsurate. De exemplu, poate evidenția timpul economisit prin automatizarea unei activități, numărul de clienți gestionați, reducerea erorilor sau rezultatele unei campanii.

Dacă responsabilitățile au crescut considerabil față de cele din momentul angajării, acest lucru poate fi menționat în discuție.

Este utilă și documentarea nivelului salarial pentru posturi similare. Anunțurile de recrutare care publică intervale de salarii, rapoartele salariale și discuțiile cu recrutorii pot oferi repere, cu precizarea că sumele diferă în funcție de experiență, industrie, localitate și beneficii.

Negocierea ar trebui să includă o solicitare clară și argumentată. În locul unei întrebări generale despre posibilitatea unei majorări, angajatul poate prezenta responsabilitățile noi, rezultatele obținute și nivelul de remunerare pe care îl consideră justificat.

Dacă bugetul companiei nu permite o creștere imediată, poate cere stabilirea unor obiective și a unui termen concret pentru reevaluare.

Salariul de bază nu este singura componentă negociabilă. În funcție de politica angajatorului, pot exista bonusuri de performanță, prime, beneficii pentru transport, bugete de formare sau alte avantaje. Acestea trebuie analizate separat de salariul net lunar, pentru că nu toate reprezintă venituri fixe și garantate.

A rămâne în aceeași profesie nu înseamnă neapărat a rămâne la același angajator. Dacă salariul nu mai reflectă responsabilitățile, iar oportunitățile de promovare sunt limitate, schimbarea companiei poate oferi acces la o poziție mai bine plătită, fără o reconversie profesională.

Înainte de a lua o decizie, tânărul poate compara ofertele pentru roluri similare și poate participa la interviuri pentru a afla ce remunerație ar putea obține. Chiar dacă nu intenționează să plece imediat, discuțiile cu recrutorii îl pot ajuta să înțeleagă cum este evaluată experiența sa pe piață.

Comparația nu ar trebui să se limiteze la salariul net. Contează și programul, naveta, posibilitatea de a lucra de la distanță, bonusurile, asigurările private, concediul, stabilitatea postului și perspectivele de promovare. O ofertă cu un salariu mai mare poate fi mai puțin avantajoasă dacă presupune costuri suplimentare semnificative sau un program care limitează posibilitatea de a avea alte activități.

În 2026, diferențele dintre domenii și regiuni rămân importante. Datele publicate în septembrie, pe baza statisticilor INS, Eurostat și ANOFM, indicau un câștig salarial mediu net de 5.820 de lei în România în iulie 2026. Aceasta este însă o medie la nivelul economiei, nu un salariu de referință pentru fiecare tânăr sau pentru orice profesie.

Prin urmare, este mai utilă comparația cu posturi apropiate ca responsabilități și nivel de experiență decât raportarea la o medie națională. Iar dacă angajatul primește o ofertă concretă, ar trebui să analizeze contractul și condițiile înainte de a-și da demisia.

O altă posibilitate este prestarea unor servicii în afara programului de lucru. Activitățile freelance pot fi potrivite pentru tinerii care au competențe ce pot fi oferite independent, precum redactare și traducere, design grafic, editare video, administrare de pagini pe rețele sociale, programare, fotografie, meditații sau servicii de contabilitate, în limitele calificărilor și autorizărilor aplicabile.

Avantajul este că persoana poate începe cu proiecte mici, fără să renunțe la salariul principal. De exemplu, un angajat care realizează materiale grafice poate prelua o comandă ocazională pentru o afacere locală. Cine stăpânește o limbă străină poate oferi lecții sau servicii de traducere, iar un specialist în comunicare poate ajuta un client să redacteze texte ori să pregătească un calendar de conținut.

Pentru a obține primele proiecte, este util un portofoliu cu exemple de lucru, inclusiv proiecte demonstrative realizate special pentru a arăta competențele. Oferta trebuie să descrie concret serviciul, termenul de livrare, numărul de revizii și prețul. Stabilirea acestor condiții de la început reduce riscul ca un proiect aparent mic să consume mult mai mult timp decât era prevăzut.

Tinerii trebuie să calculeze și venitul efectiv, nu doar suma încasată de la client. Din aceasta pot fi scăzute cheltuielile pentru echipamente, aplicații, comisioane ale platformelor, transport și timpul petrecut cu discuțiile, facturarea sau găsirea comenzilor.

De asemenea, este importantă verificarea obligațiilor fiscale. În funcție de natura și regularitatea activității, poate fi necesară o formă legală de desfășurare, iar veniturile pot atrage impozit și contribuții sociale. ANAF pune la dispoziție formularul 212 – Declarația unică și informații privind declararea veniturilor și contribuțiilor datorate de persoanele fizice.

Regulile depind de tipul venitului și de situația persoanei, astfel că înainte de a începe o activitate recurentă este indicată verificarea cerințelor fiscale actuale sau consultarea unui contabil.

Tinerii care vor un venit suplimentar mai previzibil pot lua în calcul un al doilea loc de muncă, cu normă parțială, în weekend sau în anumite intervale ale zilei. Variantele depind de experiență și de disponibilitate: meditații, activități administrative, servicii pentru clienți, evenimente, livrări sau alte servicii pentru care există cerere locală.

Codul muncii permite salariaților să lucreze pentru angajatori diferiți sau pentru același angajator în baza mai multor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului, cu excepția situațiilor în care legea prevede incompatibilități.

Înainte de a accepta o activitate suplimentară, angajatul trebuie să verifice programul, condițiile contractuale și eventualele incompatibilități specifice profesiei. Este important să ia în calcul și timpul necesar pentru deplasare, odihnă și responsabilitățile personale.

Un al doilea job poate crește veniturile, dar nu este o soluție sustenabilă dacă afectează sănătatea sau performanța la locul de muncă principal.

O alternativă este transformarea unei competențe într-o activitate ocazională, fără un program fix. Meditațiile, serviciile creative sau comenzile punctuale pot oferi mai multă flexibilitate, deși veniturile sunt mai puțin previzibile. Alegerea depinde de cât timp poate aloca persoana și de cât de repede are nevoie de bani în plus.

Indiferent de metodă, este util ca angajații să își stabilească un obiectiv financiar concret. De exemplu, dacă un tânăr urmărește să obțină încă 600 de lei pe lună, poate compara timpul necesar pentru câteva proiecte freelance cu beneficiul unei certificări care i-ar putea susține negocierea salariului.

Calculul trebuie să includă și cheltuielile. Un curs de 1.200 de lei, de exemplu, presupune o investiție care trebuie recuperată din veniturile suplimentare. Dacă pregătirea permite obținerea unei majorări de 300 de lei pe lună, diferența ar acoperi costul cursului în patru luni, fără a lua în calcul timpul investit și eventualele taxe. Acesta este doar un exemplu de calcul, nu o garanție că majorarea va fi acordată.

În același timp, tinerii pot urmări oportunitățile de formare finanțate de angajator sau de programele publice. În 2026, ANOFM continuă să deruleze programe de formare profesională, însă accesul depinde de condițiile fiecărui program și de eligibilitatea participanților.

O strategie realistă poate începe cu analiza salariului și a responsabilităților actuale, urmată de alegerea unei competențe cerute pe piață și de o discuție cu angajatorul despre evoluția profesională. Dacă nu există perspective interne, tânărul poate compara ofertele altor companii sau poate testa proiecte independente în paralel.

Creșterea veniturilor nu presupune întotdeauna mai multe ore de muncă. Uneori, rezultatul poate veni dintr-o competență mai bine plătită, din negocierea unei remunerații potrivite responsabilităților sau din alegerea unui angajator care valorizează mai bine experiența acumulată.