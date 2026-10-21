Noul tip de cont în care poți economisi bani pentru pensie. Nu poți retrage banii înainte de pensionarea pentru limită de vârstă sau anticipată

Noile conturi de economii și investiții (CEI), introduse prin Legea 202/2026, oferă facilități fiscale pentru persoanele fizice, dar și pentru angajatorii care contribuie la economiile salariaților. Există două tipuri de conturi, cu reguli diferite de impozitare, iar accesul la banii acumulați este condiționat de pensionare sau de împlinirea vârstei de 65 de ani.

Legea permite deschiderea conturilor CEI-S, cu regim de scutire, și CEI-D, cu regim de deductibilitate. O persoană poate deține ambele tipuri, la unul sau mai mulți administratori, însă categoria aleasă pentru fiecare cont nu poate fi modificată ulterior.

„Legea permite deschiderea de conturi CEI-S, cu regim de scutire, și CEI-D, cu regim de deductibilitate. O persoană poate avea simultan ambele tipuri de conturi, la unul sau mai mulți administratori. Totuși, alegerea trebuie exercitată la momentul deschiderii, deoarece tipul contului nu poate fi modificat ulterior”, explică Mitel Spătaru, Tax Partner la Crowe România.

În cazul CEI-S, contribuțiile sunt realizate de titular, iar retragerile efectuate în condițiile legii sunt scutite de impozitul pe venit și nu intră în baza contribuțiilor sociale obligatorii. Pentru CEI-D, avantajul fiscal se aplică la alimentarea contului, prin deducerea contribuțiilor sau prin regimul fiscal al sumelor suportate de angajator. La retragere se plătește un impozit final de 10% din suma retrasă.

Veniturile obținute din investițiile realizate în interiorul conturilor administrate de rezidenți fiscali români sau de nerezidenți cu sediu permanent în România sunt neimpozabile pe perioada deținerii, permițând reinvestirea câștigurilor în instrumente eligibile.

Conturile vor putea fi administrate de bănci și de societăți de servicii de investiții financiare autorizate pentru administrarea de portofolii. ASF trebuie să emită normele de aplicare în termen de 90 de zile de la publicarea legii, iar administratorii vizați de dispozițiile tranzitorii vor avea alte 90 de zile de la publicarea normelor pentru a se conforma cerințelor.

Prin urmare, aplicarea facilităților fiscale nu înseamnă că produsele vor fi disponibile imediat la toate instituțiile financiare.

Pentru conturile administrate de nerezidenți fiscali fără sediu permanent în România, veniturile obținute pe durata deținerii sunt analizate potrivit regulilor aplicabile veniturilor din străinătate, iar retragerile sunt scutite de impozitul pe venit în România. Din acest motiv, trebuie verificată rezidența administratorului înainte de aplicarea regimului fiscal.

Salariații care contribuie din fonduri proprii la conturile CEI-D vor putea deduce sumele respective la calculul impozitului pe veniturile din salarii, la locul unde au funcția de bază. Deducerea se acordă pentru luna în care contribuțiile au fost plătite, pe baza documentelor justificative emise de administrator, care trebuie să identifice titularul, data tranzacției, valoarea contribuției și tipul contului.

Pentru persoanele fizice autorizate și celelalte persoane care obțin venituri din activități independente și determină venitul net anual în sistem real, contribuțiile proprii la CEI-D sunt considerate cheltuieli deductibile. Aplicarea facilității trebuie susținută prin documente de plată și evidență contabilă.

Companiile vor putea finanța conturi CEI-D pentru angajații proprii, la locul unde aceștia au funcția de bază, dacă beneficiul este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.

Contribuțiile fac parte din categoria beneficiilor extrasalariale cu regim fiscal favorabil, în limita plafonului lunar cumulat de 33% din salariul de bază, alături de celelalte beneficii supuse aceleiași limite. Suma disponibilă pentru conturi depinde, astfel, de avantajele deja acordate salariaților.

„Prin urmare, suma disponibilă pentru CEI-D depinde și de beneficiile deja acordate. Angajatorul stabilește ordinea includerii acestora în plafon și trebuie să urmărească lunar încadrarea. Contribuțiile se consideră venituri ale lunii în care se efectuează plata; partea care depășește limitele legale intră în sub incidența tratamentul fiscal aplicat veniturilor asimilate salariilor”, a explicat Mitel Spătaru.

Crowe România recomandă angajatorilor interesați să își revizuiască politicile de beneficii și să documenteze corespunzător contribuțiile acordate.

Impozitul final pentru retragerile din CEI-D este de 10% din întreaga sumă retrasă, inclusiv contribuțiile acumulate, nu doar câștigul investițional.

De exemplu, pentru o retragere de 100.000 de lei, impozitul este de 10.000 de lei, iar titularului îi rămân 90.000 de lei. Plătitorul de venit calculează și reține impozitul la efectuarea plății, apoi îl virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare.

Sumele retrase din CEI-D sunt excluse din categoria veniturilor din investiții pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Contribuțiile pot fi efectuate până la deschiderea drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată ori pensie de invaliditate sau până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în funcție de evenimentul care se produce primul. Ulterior, titularul are dreptul să solicite retragerea banilor în cuantumul dorit.

Această limitare contează pentru persoanele care ar putea avea nevoie de economii înaintea îndeplinirii condițiilor legale.

Noile conturi reprezintă un instrument suplimentar de economisire, alături de Pilonul II și Pilonul III de pensii. Un element distinctiv este lipsa unui plafon individual al facilităților fiscale, spre deosebire de limitele aplicabile contribuțiilor la pensiile facultative și anumitor beneficii de sănătate.

Totuși, alegerea contului trebuie făcută în funcție de situația fiscală a titularului, momentul în care poate accesa banii și costurile administratorului. Facilitățile fiscale nu garantează un randament sigur, deoarece investițiile rămân expuse riscurilor specifice pieței de capital.