Atenție la elicoptere! Șoferii nu scapă de sancțiuni nici atunci când polițiștii lipsesc în trafic

Mai mulți conducători auto au fost amendați și au rămas fără permis de conducere pentru 60 de zile, după ce au efectuat depășiri neregulamentare, peste marcajul longitudinal continuu sau în zona trecerilor pentru pietoni.

Abaterile au fost surprinse din elicopter, în timpul unei acțiuni desfășurate de polițiștii rutieri, în colaborare cu Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

În cele trei zile de verificări, polițiștii au monitorizat traficul de pe mai multe drumuri din județ, iar încălcările regulilor de circulație observate din aer au fost transmise în timp real echipajelor de la sol. Numai într-o singură zi au fost aplicate opt sancțiuni contravenționale pentru depășiri neregulamentare.

Printre șoferii sancționați se numără un tânăr de 23 de ani din comuna Crăciunești, care a fost surprins efectuând două depășiri interzise pe același sector de drum. Acesta a primit amenzi în valoare totală de 3.460 de lei și două suspendări ale dreptului de a conduce.

Acțiunea a fost organizată de Poliția Rutieră Mureș împreună cu Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne și s-a desfășurat în perioada 12-14 octombrie. Verificările au vizat mai multe tronsoane de drum din județ, cu accent pe zonele considerate cu risc ridicat de producere a accidentelor rutiere.

Polițiștii au urmărit în special depășirile neregulamentare, manevre care pot încălca marcajele și indicatoarele rutiere și pot pune în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Acțiunea a avut ca obiectiv prevenirea accidentelor cu urmări grave și creșterea siguranței rutiere.

Echipajul aerian a supravegheat circulația din elicopter și a transmis informațiile către polițiștii aflați la sol. Aceștia au intervenit pentru identificarea șoferilor care au încălcat regulile și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege.

„Cu sprijinul echipajului aerian, poliţiştii au monitorizat traficul rutier din elicopter, abaterile constatate fiind transmise în timp real echipajelor aflate la sol, care au intervenit pentru identificarea şi sancţionarea conducătorilor auto”, au arătat reprezentanții instituției.

Potrivit Poliției Județene Mureș, numai miercuri au fost aplicate opt sancțiuni contravenționale pentru depășiri neregulamentare. Șoferii au fost observați din elicopter în timp ce efectuau manevre interzise pe un tronson de drum județean.

Pe sectorul respectiv, marcajul longitudinal continuu nu permitea efectuarea depășirilor. După ce au primit informațiile de la echipajul aerian, polițiștii de la sol au identificat conducătorii auto și au luat măsurile legale.

În cazul unor abateri, sancțiunile au inclus atât amenzi, cât și suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile. Verificările au vizat respectarea regulilor de circulație în zonele în care depășirea poate crea riscuri pentru șoferi și pentru ceilalți participanți la trafic.

Printre conducătorii auto sancționați s-a aflat un bărbat de 44 de ani din Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Acesta a fost prins efectuând o depășire neregulamentară pe un sector de drum unde manevra era interzisă.

Pentru abaterea constatată, bărbatul a primit o amendă de 1.730 de lei, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru 60 de zile. O sancțiune similară a fost aplicată și unui cetățean maghiar, care a început să depășească un camion chiar pe o trecere pentru pietoni. Zona era prevăzută cu semnalizarea și marcajele corespunzătoare, iar manevra a fost considerată neregulamentară.

Și în acest caz, amenda a fost de 1.730 de lei, iar suspendarea dreptului de a conduce a fost stabilită pentru 60 de zile, potrivit informațiilor comunicate de polițiștii mureșeni.

Un alt șofer identificat în timpul acțiunii este un tânăr de 23 de ani din comuna Crăciunești, județul Mureș. Acesta a fost surprins efectuând două depășiri neregulamentare pe același sector de drum.

Prima abatere a fost constatată în dreptul unei treceri pentru pietoni, iar cea de-a doua în zona de acțiune a indicatorului „Depăşirea interzisă”.

Pentru cele două fapte, tânărul a primit amenzi care însumează 3.460 de lei, conform Poliției Județene Mureș. Totodată, dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru câte 60 de zile pentru fiecare dintre cele două abateri constatate de polițiști.