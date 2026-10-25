Nicușor Dan, mesaj de Ziua Armatei: Rusia generează amenințări la Marea Neagră

Ziua Armatei Române este sărbătorită duminică, 25 octombrie, în toată țara, în absența obișnuitelor parade militare. Președintele Nicușor Dan participă la ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană de la Borcea, în timp ce premierul Luca Niculescu marchează această zi alături de militari, în Parcul Carol din București.

Cu ocazia evenimentului organizat la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță”, șeful statului a vorbit despre provocările de securitate cu care se confruntă România, pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Nicușor Dan a subliniat importanța consolidării capacității de apărare a țării și a continuării investițiilor destinate modernizării și înzestrării forțelor armate.

Președintele a precizat că România va beneficia de un buget solid pentru apărare, în concordanță cu angajamentele asumate în NATO. Totodată, acesta a evidențiat rolul programului SAFE în dezvoltarea industriei naționale de apărare, prin achiziția și producția de tehnică militară modernă, dar și prin investițiile în fabricile românești și infrastructură.

Nicușor Dan a făcut referire și la importanța Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii și a apartenenței României la NATO și Uniunea Europeană, pe care le-a prezentat drept elemente esențiale pentru protejarea securității naționale. Mesajul transmis de la Borcea a inclus și un apel la încredere în capacitatea României de a asigura stabilitatea și siguranța cetățenilor.

În mesajul său de Ziua Armatei Române, președintele a evidențiat rolul instituției militare și valorile asociate acesteia, amintind de sacrificiul celor care au contribuit la apărarea țării.

„Armata este o instituție-simbol a României și nu întâmplător este instituția în care românii au cea mai mare încredere. Pentru că, într-o lume incertă, armata inspiră acele valori de care societatea are nevoie: seriozitate, disciplină și datorie împlinită. Sunt valori afirmate generație după generație, cu mult curaj și, nu de puține ori, cu prețul vieții. Acestor eroi le datorăm libertatea noastră.Mesajul meu pentru români este unul de încredere în capacitatea noastră de a construi o țară stabilă, solidă, bine ancorată în valorile marii familii europene. O țară în care să trăim în siguranță, protejați de Parteneriatul Strategic cu SUA și de apartenența la NATO”, a mai declarat președintele.

Șeful statului a subliniat că actualul context internațional este marcat de riscuri importante, care impun consolidarea capacităților de apărare și identificarea unor modalități prin care provocările să poată fi transformate în oportunități pentru dezvoltarea țării.

„Traversăm o perioadă marcată de riscuri majore. Trebuie să ținem cont de un lucru important: statele majore nu doar supraviețuiesc crizelor, ci le transformă în oportunități.”

Nicușor Dan a precizat că finanțarea apărării va rămâne o prioritate, în acord cu angajamentele asumate de România în cadrul NATO. Președintele a menționat, de asemenea, că resursa umană trebuie să rămână în centrul preocupărilor autorităților, prin asigurarea unor condiții de muncă adecvate pentru personalul militar.

„Avem și vom avea un buget solid pentru apărare, conform angajamentelor asumate de România în cadrul NATO. Păstrăm în centrul preocupărilor noastre cea mai importantă resursă. oamenii, pentru a le asigura condiții de muncă adecvate.”, a transmis Nicușor Dan.

În ceea ce privește dezvoltarea capacităților militare, președintele a arătat că investițiile vizează atât modernizarea echipamentelor, cât și pregătirea militarilor. Aceste direcții sunt legate de obiectivul de a consolida capacitatea de apărare a României și de a asigura mijloacele necesare pentru îndeplinirea misiunilor armatei.

Programul SAFE a fost menționat ca un instrument prin care România poate susține achiziția și producția de echipamente moderne, concomitent cu dezvoltarea industriei naționale de apărare. Potrivit mesajului prezidențial, investițiile sunt asociate și cu susținerea activității fabricilor din țară, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea infrastructurii care poate fi utilizată atât de armată, cât și de populația civilă.

„Investim semnificativ în modernizarea și înzestrarea forțelor armate, precum și în instruirea militarilor noștri. Înzestrarea militară și relansarea industriei noastre de apărare sunt legate. Prin programul SAFE producem și procurăm tehnică modernă pentru militarii noștri. Investim în fabrici românești, creăm locuri de muncă și dezvoltăm infrastructură utilă armatei și populației civile”, a punctat președintele.

O parte importantă a declarației susținute de Nicușor Dan la Baza 86 Aeriană de la Borcea a vizat efectele războiului Rusiei împotriva Ucrainei asupra securității din regiunea Mării Negre. Președintele a avertizat că situația generează amenințări care pot afecta inclusiv apele teritoriale și zona economică exclusivă a României.

Potrivit șefului statului, aceste riscuri vizează atât securitatea națională, cât și libertatea de navigație. În acest context, Nicușor Dan a evidențiat importanța cooperării cu partenerii internaționali și a coordonării măsurilor de apărare cu aliații României din NATO și Uniunea Europeană.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei generează astăzi amenințări fără precedent la Marea Neagră, care ajung până în apele teritoriale și în zona exclusivă a României, punând în pericol securitatea noastră și libertatea de navigație. Alături de partenerii din NATO și UE, vom acționa ferm pentru a descuraja și, dacă va fi cazul, pentru a neutraliza orice amenințare la granițele noastre”, a mai transmis președintele.

Declarațiile au fost făcute cu prilejul Zilei Armatei Române, marcată anual la 25 octombrie, când sunt omagiați militarii care au contribuit la apărarea țării. Mesajul președintelui a pus accentul pe securitatea României, cooperarea cu aliații, pregătirea personalului militar și continuarea investițiilor în echipamente și în industria națională de apărare.