Prețuri carburanți joi, 22 octombrie. Cât costă un litru de benzină și motorină în marile orașe din România. Cele mai mici tarife

Prețurile carburanților din România au rămas neschimbate joi, 22 octombrie 2026, comparativ cu ziua precedentă. Potrivit datelor publicate de platforma PretCarburant, benzina standard are un preț mediu național de 10,10 lei pe litru, în timp ce motorina standard se comercializează, în medie, cu 10,90 lei pe litru. Diferențele față de sfârșitul lunii iunie rămân însă importante, în condițiile în care ambele tipuri de carburant au înregistrat scumpiri de peste 16%.

Conform informațiilor centralizate de platforma PretCarburant, prețul mediu național al benzinei standard este de 10,10 lei pe litru, valoare calculată pe baza datelor provenite din 1.356 de stații de alimentare.

Cel mai mic preț înregistrat la nivel național este de 9,99 lei pe litru, iar cel mai mare ajunge la 10,16 lei pe litru. Comparativ cu miercuri, 21 octombrie, prețul mediu nu a înregistrat nicio modificare, variația fiind de 0%.

Raportat la 30 iunie 2026, benzina standard este însă mai scumpă cu 144 de bani pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 16,6%.

În cazul motorinei standard, prețul mediu național este de 10,90 lei pe litru, potrivit informațiilor colectate din 1.356 de stații.

Prețurile practicate la nivel național sunt cuprinse între 10,75 lei și 10,96 lei pe litru. La fel ca în cazul benzinei, media națională a rămas neschimbată față de ziua precedentă, variația fiind de 0%.

Comparativ cu 30 iunie, motorina standard s-a scumpit cu 168 de bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 18,2%.

Pentru gazul petrolier lichefiat (GPL), datele provenite din 326 de stații indică un preț mediu național de 4,71 lei pe litru.

Cel mai mic preț este de 4,59 lei pe litru, iar cel mai mare ajunge la 4,99 lei pe litru. Media națională a rămas constantă față de ziua precedentă, cu o variație de 0%.

Față de 30 iunie 2026, GPL s-a scumpit cu 16 bani pe litru, respectiv cu 3,5%.

Astfel, dintre cele trei categorii de carburanți analizate, motorina standard înregistrează cea mai mare creștere procentuală față de sfârșitul lunii iunie, urmată de benzina standard și GPL.

Datele publicate pentru joi, 22 octombrie, evidențiază și stațiile de alimentare care practică cele mai mici prețuri pentru fiecare categorie de carburant.

Cea mai ieftină benzină standard se găsește la stația DHR din Cluj-Napoca, județul Cluj, unde litrul costă 9,99 lei. Aceasta este și valoarea minimă înregistrată la nivel național pentru acest tip de carburant.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț este practicat de stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța. Aici, un litru de motorină costă 10,75 lei.

Pentru GPL, cel mai redus tarif este de 4,59 lei pe litru și a fost identificat la stația Mol din Onești, județul Bacău.

Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț înregistrat la nivel național este de 17 bani pe litru pentru benzină, 21 de bani pentru motorină și 40 de bani pentru GPL.

Carburant Medie națională Min – Max vs ieri vs 30 iunie Benzină standard · 1356 stații 10,10 lei 9,99 – 10,16 neschimbat (0%) +144 bani (+16,6%) Motorină standard · 1356 stații 10,90 lei 10,75 – 10,96 neschimbat (0%) +168 bani (+18,2%) GPL · 326 stații 4,71 lei 4,59 – 4,99 neschimbat (0%) +16 bani (+3,5%)

În principalele orașe ale României, mediile prețurilor la benzină și motorină sunt apropiate de valorile calculate la nivel național. Diferențele dintre cele opt municipii analizate sunt de numai un ban pe litru.

În București, benzina standard costă în medie 10,10 lei pe litru, iar motorina standard are un preț mediu de 10,90 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, prețul mediu al benzinei este de 10,11 lei pe litru, în timp ce motorina ajunge la 10,91 lei pe litru.

Aceleași valori sunt înregistrate și în Timișoara, unde benzina standard costă în medie 10,11 lei pe litru, iar motorina standard 10,91 lei pe litru.

În Iași, prețurile medii sunt de 10,10 lei pe litru pentru benzină și 10,90 lei pe litru pentru motorină.

În Constanța, benzina standard are un preț mediu de 10,11 lei pe litru, iar motorina standard costă în medie 10,91 lei pe litru.

Pentru Brașov, datele indică un preț mediu de 10,10 lei pe litru la benzină și de 10,90 lei pe litru la motorină.

Aceleași medii sunt înregistrate în Craiova, unde benzina standard costă 10,10 lei pe litru, iar motorina standard 10,90 lei pe litru.

În Oradea, prețul mediu al benzinei standard ajunge la 10,11 lei pe litru, în timp ce motorina standard are o medie de 10,91 lei pe litru.

Prin urmare, București, Iași, Brașov și Craiova înregistrează medii de 10,10 lei pentru benzină și 10,90 lei pentru motorină. În Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Oradea, mediile sunt cu un ban mai mari pentru ambele categorii.

La nivel județean, datele înregistrate de platformă indică diferențe reduse între cele mai mici și cele mai mari prețuri medii. Pentru benzina standard, județul Botoșani înregistrează cea mai mică medie, de 10,08 lei pe litru.

La polul opus se află județul Ilfov, unde prețul mediu al benzinei standard ajunge la 10,11 lei pe litru. Diferența dintre cele două extreme este de trei bani pe litru. În cazul motorinei standard, cea mai mică medie este înregistrată în județul Sălaj, unde litrul costă 10,88 lei.

Cea mai mare medie județeană pentru motorină este consemnată în Ilfov, la 10,91 lei pe litru. Și în acest caz, diferența dintre extreme este de trei bani pe litru.

Astfel, Ilfov înregistrează cele mai mari medii județene atât pentru benzina standard, cât și pentru motorina standard, potrivit datelor aferente zilei de 22 octombrie.

Pe piața internațională, cotația petrolului Brent a ajuns la 110,05 dolari pe baril, potrivit datelor din 21 octombrie 2026, aferente contractului cu livrare în decembrie 2026.

Valoarea reprezintă o creștere de 1,26 dolari pe baril comparativ cu cotația precedentă. Raportat la 30 iunie 2026, când prețul de referință era de 73,38 dolari pe baril, avansul indicat este de 58,5%.

Procentul este calculat pe baza seriei înlănțuite a contractelor cu scadența cea mai apropiată, care ține cont de schimbările de contract intervenite în perioada analizată.

Evoluția petrolului Brent evidențiază creșterea puternică a cotațiilor internaționale față de sfârșitul lunii iunie, perioadă în care și carburanții comercializați în România au înregistrat scumpiri importante.

Cu toate acestea, în ziua de joi, 22 octombrie, prețurile medii naționale ale benzinei standard, motorinei standard și GPL au rămas la nivelurile consemnate în ziua precedentă.

Tarifele efective pot varia în funcție de stația de alimentare, localitate și momentul actualizării datelor. Pentru stabilirea costului real al alimentării, este recomandată verificarea prețului afișat la pompă.