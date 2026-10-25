Ministerul Apărării lansează un avertisment după apariția unor postări alarmiste atribuite șefului Statului Major

Ministerul Apărării Naționale atrage atenția asupra unor mesaje distribuite pe Facebook, care atribuie șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, declarații prezentate într-un context diferit de cel în care au fost făcute inițial. Potrivit instituției, postările folosesc titluri alarmiste și fotografii ale conducerii militare, creând impresia că ar fi fost emisă o avertizare recentă privind securitatea României.

Reprezentanții Ministerului Apărării au transmis, duminică după-amiază, că materialele distribuite în ultimele zile reciclează declarații și informații din interviuri sau apariții publice anterioare ale șefului Statului Major al Apărării, fără să precizeze când au fost făcute acestea.

În mesajul publicat de instituție sunt menționate titluri precum „ALERTĂ NAŢIONALĂ! Şeful Armatei Române…” și „Anunţ ŞOC de la vârful Armatei!”. Potrivit oficialilor, modul de prezentare a acestor materiale poate crea în mod fals impresia existenței unor avertizări de ultimă oră sau a unor evoluții recente cu impact asupra securității naționale.

„Postări alarmiste care atribuie șefului Statului Major al Apărării declarații scoase din context În zilele de 24 și 25 octombrie, pe mai multe pagini de Facebook au fost distribuite postări cu titluri alarmiste, precum „ALERTĂ NAȚIONALĂ! Șeful Armatei Române…” sau „Anunț ȘOC de la vârful Armatei!”, însoțite de fotografii ale șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Aceste postări creează în mod fals impresia că ar exista avertizări de ultimă oră privind securitatea României. În realitate, materialele folosesc declarații și informații din interviuri sau apariții publice anterioare ale șefului Statului Major al Apărării, prezentate într-un context nou, fără a preciza când au fost făcute”, transmite MApN.

Oficialii instituției au clarificat că șeful Statului Major al Apărării nu a emis o alertă națională și că postările semnalate nu reprezintă avertizări oficiale de actualitate.

„Precizăm că şeful Statului Major al Apărării nu a emis nicio «alertă naţională», iar postările semnalate nu reflectă existenţa unor avertizări oficiale de actualitate. Ministerul Apărării Naţionale recomandă cetăţenilor să verifice data şi contextul declaraţiilor atribuite reprezentanţilor instituţiei şi să consulte sursele oficiale înainte de a distribui informaţii cu potenţial alarmist”, se arată în comunicatul Ministerului Apărării.

Potrivit instituției, mesajele au fost distribuite în zilele de 24 și 25 octombrie pe mai multe pagini de Facebook. Repetarea unor formulări aproape identice, însoțite de imagini ale generalului Gheorghiță Vlad, poate accentua impresia că informațiile prezentate ar avea legătură cu o situație de urgență sau cu decizii militare recente.

Ministerul atrage atenția că titlurile utilizate nu reflectă neapărat conținutul real al declarațiilor și că lipsa unor repere temporale poate face dificilă identificarea contextului în care au fost formulate afirmațiile respective.

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale precizează că informațiile oficiale despre activitatea Armatei României și eventualele situații care pot avea un impact asupra securității naționale sunt comunicate prin canalele instituționale ale ministerului.

Instituția le recomandă cetățenilor să verifice data publicării materialelor, să identifice contextul declarațiilor atribuite reprezentanților militari și să consulte comunicările oficiale înainte de a distribui mesaje care pot provoca îngrijorare.

Potrivit avertismentului transmis de Ministerul Apărării, declarațiile reale pot căpăta un sens diferit atunci când sunt desprinse de împrejurările în care au fost făcute și prezentate alături de titluri care sugerează existența unei amenințări imediate.

Oficialii subliniază că scoaterea din context a unor afirmații autentice poate transforma o informație corectă într-un mesaj înșelător, mai ales atunci când materialul este distribuit pe rețelele sociale fără precizarea datei și a sursei originale, potrivit inforadar.mapn.ro.