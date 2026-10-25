Pensia recalculată poate rămâne aceeași. Situația în care punctele suplimentare nu aduc bani în plus

Pensionarii care iau în calcul recalcularea pensiei trebuie să verifice mai întâi dacă există venituri, perioade de activitate sau alte drepturi care nu au fost incluse în calculul inițial. Recuperarea documentelor din arhive poate permite recunoașterea unor sume suplimentare, însă obținerea unei adeverințe nu înseamnă automat că pensia va crește.

Cheltuielile pentru identificarea și eliberarea actelor reprezintă un aspect important al acestui demers. În cazul arhivelor administrate de operatori privați, costurile pot ajunge la sute sau chiar mii de lei, în funcție de perioada cercetată și de documentele solicitate. Cererea de recalculare adresată casei de pensii nu presupune însă o taxă pentru efectuarea acestei operațiuni.

Înainte de a comanda acte contra cost, este necesară verificarea documentelor care au stat la baza stabilirii pensiei și a eventualelor decizii emise ulterior. Această etapă poate arăta dacă există informații lipsă, dacă veniturile au fost deja recunoscute sau dacă problema semnalată necesită o altă procedură legală.

Posibilitatea de a solicita recalcularea este prevăzută de articolul 94 alineatul (5) din Legea nr. 360/2023. Potrivit acestuia, pensionarul poate cere adăugarea unor venituri, stagii de cotizare, perioade asimilate ori valorificarea altor documente relevante care nu au fost folosite la stabilirea drepturilor de pensie.

Nu este suficientă existența unui document nou. Acesta trebuie să conțină informații relevante pentru calcul și să poată fi valorificat potrivit legislației. De asemenea, un cuantum mai mare primit de un fost coleg nu demonstrează că există aceeași situație și în cazul altui pensionar.

Pentru a delimita problema, pensionarul trebuie să stabilească dacă lipsesc venituri, ani de contribuție sau anumite drepturi recunoscute de lege. Dacă există informații relevante care nu au fost luate în calcul, poate fi solicitată recalcularea. Dacă este vorba despre o eroare de calcul ori despre o sumă înregistrată greșit, poate fi necesară revizuirea deciziei.

O parte dintre documentele care pot influența pensia se referă la veniturile obținute înainte de 1 aprilie 2001. În această categorie intră, după caz, veniturile realizate în acord, primele, al treisprezecelea salariu, plata orelor suplimentare și alte componente salariale care nu au fost incluse în calculul inițial.

Articolul 139 permite luarea în considerare a venitului total lunar realizat, brut sau net, după caz, asupra căruia s-a datorat contribuția la asigurările sociale de stat. Pentru recunoașterea acestor venituri sunt necesare documentele prevăzute de lege, care trebuie să dovedească sumele realizate. Un exemplu este cel al unui fost angajat care a fost remunerat în acord și ale cărui câștiguri lunare depășeau în mod repetat salariul înscris în carnetul de muncă.

Dacă pensia a fost stabilită folosind numai salariul și anumite sporuri, fără includerea veniturilor totale eligibile, verificarea statelor de plată și a adeverințelor poate fi justificată. Situația trebuie analizată diferit dacă veniturile respective au fost deja recunoscute la stabilirea pensiei sau în urma unei hotărâri judecătorești. Aceleași sume nu pot fi adăugate din nou doar prin prezentarea unei alte adeverințe. Pentru activitatea desfășurată după 1 aprilie 2001, verificările pornesc, de regulă, de la declarațiile nominale de asigurare.

Dacă informațiile înregistrate nu corespund situației reale, trebuie stabilit dacă sunt necesare declarații rectificative sau alte documente admise de legislație. Procedura pentru aceste perioade nu trebuie confundată cu cea aplicabilă veniturilor anterioare datei respective.

Nu doar veniturile salariale pot justifica o solicitare de recalculare. Documentele care atestă perioade de muncă nevalorificate, perioade asimilate recunoscute de lege sau o încadrare în grupa I ori a II-a de muncă pot avea relevanță pentru stabilirea drepturilor de pensie.

Înainte de a cere eliberarea unei adeverințe, trebuie identificat elementul care lipsește din dosar. Poate fi vorba despre o perioadă de activitate care nu a fost recunoscută, despre veniturile aferente acesteia sau despre încadrarea în anumite condiții de muncă. Fiecare situație necesită dovezi corespunzătoare.

Pentru grupele I și a II-a, documentele trebuie să respecte condițiile legale și să se bazeze pe înscrisuri primare verificabile. Faptul că o altă persoană care a lucrat la aceeași întreprindere a obținut recunoașterea grupei nu înseamnă că încadrarea va fi acceptată automat pentru toți foștii angajați. Dosarul trebuie să conțină dovezi referitoare la situația persoanei care solicită recunoașterea perioadei. Identificarea documentelor existente în arhivă înainte de comandarea adeverinței poate evita cheltuieli pentru acte care nu demonstrează condițiile cerute de lege.

Pensionarii pentru limită de vârstă care au continuat să lucreze după pensionare și au realizat stagii de cotizare pot solicita adăugarea acestora la pensie o singură dată într-un an calendaristic. Regula este prevăzută de articolul 94 alineatul (6) din Legea nr. 360/2023.

Limitarea se referă la recalcularea bazată pe stagiul de cotizare realizat după pensionare. Ea nu trebuie aplicată automat tuturor solicitărilor care urmăresc valorificarea altor documente sau venituri.

Contribuțiile realizate prin activitatea desfășurată după pensionare pot conduce la obținerea unui punctaj suplimentar. Totuși, perioada în care pensia a fost cumulată cu venituri pentru care s-au plătit contribuții nu generează puncte de stabilitate.

Prin urmare, efectul unui an lucrat după pensionare trebuie analizat în funcție de contribuțiile realizate și de regulile de calcul aplicabile. Acest stagiu nu înseamnă automat și acordarea unui bonus de stabilitate.

Denumirea de „mică recalculare” este folosită pentru valorificarea unor venituri nepermanente sau a unor venituri lunare realizate înainte de 1 aprilie 2001, care nu fuseseră luate în considerare la stabilirea pensiei. Articolul 155 a prevăzut valorificarea din oficiu a adeverințelor eligibile deja existente în dosarele pensionarilor, cu acordarea drepturilor de la intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023, respectiv 1 septembrie 2024. Această operațiune este diferită de recalcularea solicitată ulterior, pe baza unor documente noi.

În cazul cererilor depuse ulterior, regula generală este acordarea diferențelor începând cu luna următoare înregistrării solicitării. De aceea, pensionarii care au depus deja adeverințe ar trebui să verifice mai întâi dacă acestea au fost valorificate, dacă se află în curs de analiză sau dacă au fost respinse.

Dacă un document nu a fost acceptat, trebuie solicitat motivul respingerii înainte de a fi comandată o altă adeverință. Schimbarea formei documentului nu justifică automat obținerea unui act nou. Precizările publicate de CNPP arată că anumite adeverințe emise anterior pot fi utilizate atunci când respectă cerințele legale și cuprind informațiile necesare. Prin urmare, situația actelor existente trebuie verificată înaintea unor noi cheltuieli.

O recalculare poate modifica punctajul fără să producă imediat o creștere a pensiei plătite. Diferența apare atunci când cuantumul efectiv aflat în plată este mai mare decât pensia rezultată din punctajul calculat. Articolul 144 a prevăzut protejarea pensionarilor pentru care recalcularea generală ar fi condus la o pensie mai mică, prin menținerea sumei anterioare. În aceste cazuri, efectul documentelor noi trebuie evaluat și în raport cu valoarea protejată.

Spre exemplu, un pensionar încasează 3.000 de lei, deși pensia rezultată din punctaj este de 2.700 de lei. Dacă valorificarea unor documente noi ridică rezultatul calculului la 2.850 de lei, suma efectiv plătită poate rămâne la 3.000 de lei.

Dacă noul calcul ajunge la 3.100 de lei, diferența față de cuantumul aflat în plată este de 100 de lei. Nu este vorba despre un câștig de 400 de lei, calculat prin compararea rezultatului nou cu valoarea inițială de 2.700 de lei. Acest exemplu arată de ce simpla estimare a punctelor suplimentare nu este suficientă pentru a evalua oportunitatea unei cheltuieli. Pensionarul trebuie să urmărească efectul posibil asupra sumei pe care o primește efectiv.

Cheltuielile pentru documente sunt distincte de procedura de recalculare de la casa de pensii. Depunerea cererii nu impune angajarea unui avocat sau a unui consultant privat, însă identificarea veniturilor vechi poate presupune plata serviciilor arhivistice.

Pentru operatorii economici autorizați să presteze astfel de servicii, Dispoziția Arhivelor Naționale nr. I/8 din 22 ianuarie 2026 stabilește tarife maxime pentru adeverințele referitoare la veniturile brute lunare. Valorile sunt exprimate fără TVA.

Tarifele prevăzute sunt următoarele:

136 de lei pentru tariful administrativ aferent unei cereri;

155 de lei pentru fiecare an cercetat din primii cinci ani și 136 de lei pentru fiecare an începând cu al șaselea;

40 de lei pentru fiecare an pentru care se eliberează adeverința, în primii cinci ani, și 30 de lei pentru fiecare an începând cu al șaselea.

La sumele respective se pot adăuga TVA și cheltuielile de expediere. Valorile reprezintă plafoane maxime și nu impun tuturor operatorilor practicarea acelorași prețuri.

Calculul include tariful aferent cercetării perioadei solicitate și costul eliberării adeverinței pentru anii acoperiți de document. Pentru cinci ani întregi cercetați și certificați, la tarifele maxime, totalul este de 1.111 lei, înainte de TVA și expediere. Suma rezultă din calculul 136 + 5 × 155 + 5 × 40.

Înainte de transmiterea unei cereri oficiale, este important să fie identificat deținătorul arhivei și să se verifice dacă există documente pentru perioada vizată. Potrivit dispoziției menționate, tariful administrativ poate fi perceput chiar dacă operatorul nu deține documentele solicitate, atunci când cererea a fost transmisă oficial și înregistrată.

Costul adeverințelor poate fi comparat cu majorarea lunară efectivă estimată. Împărțirea cheltuielii totale la creșterea lunară posibilă oferă o estimare a perioadei în care banii plătiți pentru documente ar putea fi recuperați. De exemplu, pentru documente care costă 1.200 de lei și o creștere ipotetică de 100 de lei pe lună, recuperarea cheltuielii ar necesita aproximativ 12 luni. Dacă majorarea ar fi de numai 20 de lei lunar, perioada ar ajunge la aproximativ cinci ani.

Calculul este orientativ și nu garantează că solicitarea va fi admisă sau că pensia va crește cu suma estimată. Rezultatul depinde de documentele prezentate, de punctajul rezultat și de cuantumul protejat al pensiei, precum și, după caz, de efectul obligațiilor fiscale sau al altor drepturi dependente de venit.

Arhiva certifică informațiile identificate în documentele păstrate, însă casa de pensii decide dacă acestea pot fi valorificate la calculul drepturilor. Achitarea tarifului pentru eliberarea unei adeverințe nu garantează obținerea unei majorări.

Înainte de a solicita acte din arhivă, pensionarul trebuie să stabilească perioada vizată, angajatorul și tipul veniturilor sau al stagiilor care ar putea lipsi din dosar. Verificarea documentelor existente ajută la evitarea solicitărilor duplicate. Ulterior, trebuie identificată sursa documentului: fostul angajator, succesorul acestuia, deținătorul legal al arhivei sau un operator autorizat. Este utilă solicitarea unei estimări detaliate, care să precizeze costul cercetării și al eliberării actelor.

Pentru veniturile totale realizate înainte de 1 aprilie 2001, regula este prezentarea adeverinței conforme cu anexa nr. 6 la Legea nr. 360/2023, emisă pe baza statelor de plată și depusă în original. Înainte de transmitere, trebuie verificate datele de identificare, intervalele de timp, veniturile și mențiunile solicitate de legislație.

Cererea se depune la casa teritorială de pensii care gestionează dosarul, folosind formularul pus la dispoziție de instituție și anexând actele justificative, documentul de identitate și celelalte înscrisuri cerute pentru situația respectivă. Formularele sunt disponibile și prin CNPP.

Pensionarul trebuie să păstreze copii ale documentelor și dovada înregistrării cererii, cu număr și dată. După primirea deciziei, este necesară verificarea veniturilor și perioadelor acceptate, a eventualelor respingeri, a punctajului stabilit, a cuantumului rezultat și a datei de la care sunt acordate diferențele.

Pentru solicitările prevăzute de articolul 94 alineatele (5) și (6), drepturile rezultate din recalculare se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea. Astfel, dacă solicitarea este depusă în octombrie și este admisă, drepturile rezultate se acordă din noiembrie, chiar dacă decizia este emisă ulterior. Vechimea veniturilor dovedite nu înseamnă că diferențele se plătesc automat pentru întreaga perioadă scursă de la obținerea acestora.

Termenul legal de soluționare este de 45 de zile. Acesta poate fi prelungit cu 30 de zile atunci când sunt necesare documente sau operațiuni suplimentare. Verificările prevăzute de lege pot determina, de asemenea, prelungirea corespunzătoare a soluționării.

Data înregistrării cererii și documentele depuse sunt importante pentru stabilirea drepturilor rezultate. Pensionarul trebuie să urmărească decizia emisă și să verifice atât suma calculată, cât și momentul de la care aceasta se acordă.

Dacă un act nou dovedește venituri care nu au fost luate în calcul, acesta poate constitui un motiv pentru recalculare. În schimb, o eroare de calcul sau transcrierea greșită a unei sume poate necesita revizuirea deciziei, reglementată tot de articolul 94, dar cu reguli diferite privind acordarea diferențelor.

Pentru pensionarii care contestă o decizie comunicată recent, trebuie avut în vedere termenul de 45 de zile de la comunicare pentru sesizarea tribunalului competent. Solicitarea unor explicații sau depunerea unei cereri de revizuire nu înlocuiește automat contestația și nu trebuie considerată o măsură care suspendă termenul acesteia.

Litigiile privind drepturile de asigurări sociale sunt scutite de taxă de timbru. Înaintea oricărei cheltuieli pentru documente, verificarea dosarului, identificarea exactă a veniturilor sau perioadelor lipsă și stabilirea procedurii aplicabile sunt esențiale pentru evaluarea unei eventuale recalculări. Valoarea adeverințelor trebuie raportată la informațiile pe care acestea le pot dovedi și la efectul posibil asupra pensiei efectiv încasate.