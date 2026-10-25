Pensia din noiembrie vine cu întârziere. Calendarul plăților prin poștă și bancă

Pensionarii care își primesc drepturile bănești prin intermediul Poștei Române vor primi pensia aferentă lunii noiembrie începând de luni, 2 noiembrie. Distribuirea începe cu o zi mai târziu față de prima zi a lunii, deoarece 1 noiembrie cade duminică.

Pentru persoanele care încasează pensia pe card, viramentele sunt programate pentru 12 noiembrie, într-o zi de joi. Peste două milioane de pensionari primesc lunar pensia prin poștă, în timp ce alți aproximativ 4,6 milioane de beneficiari încasează banii direct în conturile bancare.

Mai trebuie subliniat faptul că calendarul diferă în funcție de modalitatea de plată, iar pentru cei care folosesc cardul, ora la care suma devine disponibilă poate varia de la o bancă la alta.

Distribuirea pensiilor prin intermediul poștașilor va începe luni, 2 noiembrie, și este programată să se desfășoare până pe 15 noiembrie. Data de început este influențată de faptul că prima zi a lunii este duminică, astfel că distribuirea sumelor către beneficiari începe în următoarea zi lucrătoare.

Pentru pensionarii care așteaptă pensia la domiciliu, intervalul de distribuire rămâne cel cuprins între 2 și 15 noiembrie. În funcție de traseul poștașului și de organizarea livrărilor, ziua în care fiecare beneficiar primește banii poate fi diferită.

O situație aparte este cea a pensionarilor care nu sunt găsiți acasă în momentul în care poștașul ajunge la adresă. Aceștia au la dispoziție două zile pentru a-și ridica pensia de la oficiul poștal de care aparțin.

După expirarea acestui termen, dacă suma nu a fost ridicată, pensia este trimisă la Casa Județeană de Pensii de care aparține beneficiarul. În această situație, pensionarul trebuie să țină cont de procedura de recuperare a banilor și de instituția la care ajunge suma neridicată.

Pentru pensionarii care încasează banii prin intermediul conturilor bancare, data de plată este 12 noiembrie. În această lună, data de 12 cade joi, astfel că viramentele sunt programate pentru ziua obișnuită de plată.

Spre deosebire de distribuirea prin poștă, unde pensia este adusă la domiciliu pe parcursul mai multor zile, plata prin bancă presupune transferarea sumelor în conturile beneficiarilor. Totuși, faptul că viramentele sunt programate pentru aceeași dată nu înseamnă că toți pensionarii vor avea banii disponibili la aceeași oră.

Momentul în care pensia apare în cont poate depinde de banca la care beneficiarul are deschis contul și de organizarea operațiunilor de plată. Prin urmare, pensionarii care nu văd suma în cont la primele ore ale zilei de 12 noiembrie trebuie să țină cont de intervalele în care sunt efectuate transferurile.

Potrivit informațiilor prezentate despre programul viramentelor, există trei intervale principale în care pensiile pot ajunge în conturi pe 12 noiembrie. Primele plăți sunt asociate cu CEC Bank, unde banii sunt virați dimineața devreme.

În cazul clienților ING, viramentele sunt programate să fie efectuate până la ora 12:00. Astfel, beneficiarii care folosesc această bancă pot verifica disponibilitatea banilor pe parcursul dimineții, ținând cont de procesarea operațiunilor bancare.

Pentru celelalte bănci, transferurile sunt indicate în intervalul orar 14:00–18:00. Printre instituțiile menționate se numără BCR, BRD și Banca Transilvania, ai căror clienți pot primi pensia în cursul după-amiezii.

Aceste intervale descriu ordinea estimată a viramentelor, însă ora exactă la care suma devine disponibilă poate varia. De aceea, data de 12 noiembrie este reperul principal pentru pensionarii care primesc banii pe card, fără ca toate conturile să fie alimentate simultan.

Pensionarii care urmează să încaseze prima pensie în luna noiembrie trebuie să țină cont de o regulă distinctă privind modalitatea de plată. Chiar dacă au solicitat ca drepturile bănești să le fie virate pe card, prima pensie va fi distribuită prin intermediul Poștei Române.

Această procedură se aplică primei plăți, astfel că beneficiarii nu trebuie să se aștepte ca prima pensie să intre automat în contul bancar doar pentru că au ales această metodă de încasare. Din a doua lună de plată, mecanismul urmează să se regularizeze, iar pensia va fi virată în mod obișnuit pe card, potrivit opțiunii exprimate de beneficiar.

Pentru luna noiembrie, pensionarii trebuie să facă distincția între calendarul distribuției prin poștă, început pe 2 noiembrie, și data viramentelor bancare, stabilită pentru 12 noiembrie. Ora la care banii devin disponibili pe card depinde de banca utilizată, în timp ce pensionarii care primesc pensia la domiciliu trebuie să țină cont de programul de distribuire și de procedura aplicabilă în cazul în care nu sunt găsiți acasă.