Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, i-a sugerat președintelui american Donald Trump să apeleze la CIA și la Pentagon pentru a-l elimina pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Declarația, relatată de publicația Nexta, face referire la implicarea serviciilor de informații și a structurilor militare americane. Potrivit sursei citate, Medvedev i-a transmis liderului de la Casa Albă că ar trebui să solicite intervenția conducerii Pentagonului și a CIA pentru a rezolva problema pe care o reprezintă, în opinia sa, președintele Ucrainei.

„Ce ar trebui să facă Trump cu acest său fiu de câine? Răspunsul se găsește în istoria americană. Trebuie doar să convoace ministrul apărării și directorul CIA și să le ceară să rezolve această neplăcută problemă”, a spus liderul rus, potrivit Nexta.

Declarația lui Medvedev îl vizează direct pe Volodimir Zelenski și indică recurgerea la structurile americane de apărare și informații ca modalitate de a-l înlătura pe liderul ucrainean. Afirmațiile au fost atribuite fostului președinte rus de publicația menționată.

Dmitri Medvedev a ocupat funcția de președinte al Federației Ruse, iar în prezent este vicepreședinte al Consiliului de Securitate al țării. În ultimii ani, acesta s-a remarcat prin declarații dure la adresa liderilor occidentali, prin insulte și prin amenințări repetate referitoare la posibilitatea unui conflict nuclear sau a izbucnirii unui Al Treilea Război Mondial.

De la începutul războiului din Ucraina, discursul său public s-a îndepărtat de imaginea de politician moderat și tehnocrat asociată anterior cu activitatea sa politică. Medvedev a ajuns să adopte frecvent un limbaj radical în declarațiile sale, în special atunci când se referă la Ucraina și la statele occidentale.

Pozițiile exprimate de fostul președinte rus au inclus atacuri verbale la adresa unor personalități politice și a unor grupuri pe care le consideră adversare ale Moscovei. Declarațiile sale au vizat atât reprezentanți ai instituțiilor europene, cât și persoane asociate opoziției ruse.

În februarie 2024, la scurt timp după moartea lui Alexei Navalnîi într-o colonie penitenciară din Rusia, Dmitri Medvedev a lansat un atac verbal la adresa soției liderului opoziției ruse, Iulia Navalnaia. Acesta a comentat public reacția ei după moartea soțului său și a susținut că părea „fericită”.

Tot atunci, Medvedev a afirmat că Iulia Navalnaia „a așteptat acest eveniment în toți acești ani” pentru a-și începe propria carieră politică. Declarațiile au vizat-o pe aceasta într-un moment în care moartea lui Alexei Navalnîi atrăsese atenția asupra situației opoziției ruse.

Fostul președinte rus a folosit în repetate rânduri un limbaj jignitor și la adresa liderilor Uniunii Europene și a europenilor, în general. Printre termenii utilizați în discursurile sale s-au numărat „imbecili” și „animale proaste”.

Medvedev a adresat amenințări și participanților la manifestațiile pro-occidentale din Georgia. Referindu-se la aceștia, el a declarat că „pe vremuri, îi spânzuram de stâlp”. Afirmația se înscrie în seria declarațiilor sale publice agresive la adresa persoanelor și grupurilor asociate cu orientarea pro-occidentală.