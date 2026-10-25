Evaluarea Națională ar putea avea probe suplimentare. Ministrul Educației anunță ce schimbări își dorește la examenul de clasa a VIII-a

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a declarat duminică, 25 octombrie, că își dorește modificarea examenului de Evaluare Națională pentru elevii de clasa a VIII-a. Într-un interviu acordat Digi24, oficialul a prezentat posibilitatea introducerii unor probe suplimentare, care să verifice mai multe competențe ale elevilor. Propunerile urmează să fie analizate împreună cu specialiștii din educație. Ministrul a precizat că eventualele schimbări nu vor fi aplicate imediat și nu îi vor afecta pe elevii aflați deja în parcursul școlar.

Ministrul Educației, Sorin Costreie, consideră că actuala structură a examenului de Evaluare Națională, organizat la finalul clasei a VIII-a, ar putea fi îmbunătățită prin introducerea unor probe care să permită verificarea cunoștințelor și competențelor elevilor din mai multe domenii de studiu.

În prezent, examenul cuprinde probe scrise la Limba și literatura română și Matematică, iar elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale susțin și o probă la Limba și literatura maternă.

În interviul acordat Digi24, Sorin Costreie a explicat că nu intenționează să inițieze o reformă radicală a sistemului de învățământ, ci să identifice soluții pentru îmbunătățirea actualului examen.

„Eu nu îmi propun să fac acum o revoluție care să bulverseze sistemul, să schimbăm planurile cadru, manuale. (…) În principiu da (ar vrea să facă schimbări la examenul de clasa a VIII-a – n.r.), pentru că devine o problemă națională. În sensul în care aș vrea să-l îmbunătățim”, a explicat Sorin Costreie.

Ministrul a precizat că propunerile prezentate reprezintă, deocamdată, propria viziune asupra modului în care ar putea fi reorganizată Evaluarea Națională. O eventuală modificare a examenului ar urma să fie discutată cu specialiștii din domeniul educației înainte de adoptarea unei decizii.

Potrivit acestuia, evaluarea cunoștințelor elevilor nu ar trebui să se limiteze la cele două discipline principale, fiind necesară luarea în considerare și a altor domenii de învățare.

„Aș mai aduce în joc și o probă care să devină relevantă, să nu mai fie doar de Matematică și Română. Deci universul și cunoașterea nu se reduce doar la Matematică și Română. Aș aduce și o probă de socio-umane și una de științe exacte”, a spus ministrul Educației.

Sorin Costreie a explicat că o eventuală schimbare a structurii Evaluării Naționale trebuie pregătită din timp, astfel încât elevii să cunoască regulile după care vor fi examinați la finalul gimnaziului.

Întrebat dacă noile probe ar putea fi introduse anul viitor sau peste doi ani, ministrul a arătat că modificările nu pot fi aplicate fără o perioadă de pregătire și fără informarea prealabilă a elevilor.

Oficialul a oferit drept exemplu posibilitatea ca noile reguli să fie stabilite pentru copiii care încep clasa a V-a. În acest fel, aceștia ar cunoaște încă de la intrarea în ciclul gimnazial structura examenului pe care îl vor susține în clasa a VIII-a.

„Schimbarea, dacă se face și e normal să fie așa, de exemplu, schimbi pentru copiii care intră în clasa a V-a, dar ei să știe cum va fi evaluarea din clasa a VIII-a”, a declarat acesta.

Prin urmare, propunerile prezentate de ministru nu reprezintă modificări deja aprobate ale examenului, iar un calendar pentru introducerea unor eventuale probe suplimentare nu a fost anunțat.

Ministrul Educației a abordat, în același interviu, și problema numărului ridicat de elevi din anumite clase, precizând că aproximativ 5.000 de clase din România depășesc pragul de 30 de elevi.

Sorin Costreie a atras atenția că există colective care ajung la 34 de elevi, număr pe care îl consideră prea mare pentru desfășurarea activităților didactice.

„Astăzi un maxim de 34. E mult, e enorm”, a spus acesta.

În ceea ce privește evoluția sistemului de învățământ după 1989, Sorin Costreie a recunoscut existența unor probleme persistente, indicând în special accentuarea diferențelor dintre educația din mediul urban și cea din mediul rural.

Ministrul a declarat că această discrepanță reprezintă una dintre principalele sale preocupări, în condițiile în care diferențele dintre cele două medii au continuat să crească de-a lungul anilor.