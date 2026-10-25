Luca Niculescu, mesaj de Ziua Armatei Române. Ce promite premierul militarilor și veteranilor

Premierul Luca Niculescu a transmis duminică, 25 octombrie, un mesaj cu ocazia Zilei Armatei Române, în care a prezentat principalele obiective ale Guvernului în domeniul apărării. Șeful Executivului a vorbit despre modernizarea Armatei, consolidarea alianțelor internaționale și îmbunătățirea condițiilor pentru personalul militar. Mesajul a fost publicat pe Facebook, după participarea premierului la ceremonia dedicată acestei zile. Luca Niculescu a adus un omagiu militarilor căzuți la datorie și celor care au participat la misiuni internaționale.

Premierul Luca Niculescu a transmis, de Ziua Armatei Române, că Guvernul urmărește trei direcții principale în domeniul apărării: modernizarea forțelor armate, consolidarea parteneriatelor strategice și asigurarea unor condiții corespunzătoare pentru militari.

În mesajul publicat pe Facebook, șeful Executivului a evidențiat rolul Armatei Române în apărarea independenței și securității naționale, precum și valorile pe care această instituție le reprezintă. El a făcut referire la curajul, solidaritatea, responsabilitatea și respectul față de țară, pe care le consideră fundamentale pentru activitatea personalului militar.

Premierul a amintit și sacrificiile militarilor care și-au pierdut viața pentru libertatea și independența României. Totodată, a adus un omagiu celor care au participat la operațiuni militare în afara granițelor, apreciind contribuția acestora la consolidarea credibilității României în cadrul NATO.

„România are în Armata sa nu doar un scut de apărare, ci şi una dintre instituţiile care întruchipează cel mai bine valori de care avem mare nevoie: curajul, solidaritatea, datoria şi respectul pentru ţară. Am participat la ceremonia dedicată Zilei Armatei României cu un sentiment profund de recunoştinţă, dar şi cu o conştiinţă clară a responsabilităţilor pe care le avem astăzi. Ne înclinăm în faţa celor care au plătit cu viaţa pentru libertatea şi independenţa României. Îi cinstim şi pe militarii care au servit în teatrele de operaţii din afara ţării, contribuind prin curajul şi profesionalismul lor la credibilitatea României ca membru al NATO”, a transmis premierul Luca Niculescu.

În ceea ce privește politica de apărare, Luca Niculescu a precizat că modernizarea Armatei Române reprezintă una dintre prioritățile asumate de Executiv, alături de dezvoltarea cooperării cu partenerii internaționali și respectarea drepturilor și nevoilor personalului militar.

Șeful Guvernului a subliniat că securitatea națională depinde atât de capacitatea operațională a forțelor armate, cât și de pregătirea și profesionalismul militarilor. În acest context, el a evidențiat importanța menținerii unor structuri militare capabile să își îndeplinească misiunile de apărare.

Premierul a făcut referire și la activitatea desfășurată permanent de militari pentru protejarea populației. Potrivit acestuia, în timp ce cetățenii își continuă activitățile cotidiene, personalul militar își îndeplinește atribuțiile pentru menținerea securității țării.

Luca Niculescu a abordat și necesitatea investițiilor în personalul militar, precizând că modernizarea echipamentelor și a tehnicii de luptă trebuie însoțită de măsuri pentru dezvoltarea profesională și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Premierul consideră că dotările performante nu pot înlocui pregătirea, competența și curajul militarilor. Din acest motiv, Guvernul își propune să acorde o atenție sporită condițiilor în care aceștia își desfășoară activitatea, precum și posibilităților de promovare în carieră pe baza meritului și a competenței profesionale.

O altă direcție menționată de șeful Executivului privește sprijinirea veteranilor, prin recunoașterea contribuției acestora la îndeplinirea misiunilor militare și la apărarea intereselor României.

„Guvernul pe care îl conduc şi-a asumat trei direcţii clare în domeniul apărării: modernizarea Armatei României, consolidarea alianţelor noastre şi respectul faţă de omul în uniformă. Nici cele mai performante echipamente nu pot înlocui profesionalismul şi curajul oamenilor. Avem datoria să le oferim militarilor noştri condiţii demne, o carieră bazată pe merit şi competenţă şi să avem grijă de veteranii noştri. În numele Guvernului şi al meu personal: vă mulţumesc! La mulţi ani Armatei Române!”, a transmis premierul Luca Niculescu în mesajul dedicat Zilei Armatei Române.

Prin declarația publicată cu această ocazie, șeful Executivului a reafirmat angajamentul Guvernului privind recunoașterea sacrificiilor militarilor și acordarea de sprijin atât personalului aflat în activitate, cât și celor care și-au încheiat cariera în Armata României.