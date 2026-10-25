Stimulentul de inserție în 2026. Câți bani primesc lunar părinții care se întorc mai devreme la serviciu

Părinții care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului pot beneficia, în 2026, de stimulentul de inserție. Sprijinul financiar este acordat lunar persoanelor care îndeplinesc condițiile legale și reiau activitatea profesională. Valoarea acestuia diferă în funcție de vârsta copilului la momentul întoarcerii la muncă. În anumite situații, suma poate ajunge la 1.500 de lei pe lună.

Stimulentul de inserție în 2026 este acordat părinților care obțin venituri impozabile și își reiau activitatea profesională, cuantumul acestuia fiind stabilit în funcție de momentul revenirii la serviciu și de vârsta copilului.

Părinții care încep să lucreze înainte ca bebelușul să împlinească șase luni beneficiază de un stimulent lunar de 1.500 de lei. Plata acestei sume continuă până când copilul împlinește doi ani. Ulterior, pentru perioada cuprinsă între doi și trei ani, sprijinul financiar se reduce la 650 de lei pe lună.

În cazul părinților care revin la serviciu după împlinirea vârstei de șase luni a copilului, stimulentul acordat este de 650 de lei lunar. Acesta poate fi plătit până când copilul împlinește trei ani, în condițiile prevăzute de legislație.

Prin urmare, părinții care reiau activitatea profesională în primele șase luni de la nașterea copilului pot beneficia de o sumă lunară mai mare decât cei care aleg să se întoarcă ulterior.

Pentru părinții care au în îngrijire copii cu dizabilități, legislația prevede praguri de vârstă diferite pentru acordarea stimulentului de inserție, atât în ceea ce privește revenirea la serviciu, cât și durata plăților.

Astfel, părintele care își reia activitatea profesională înainte ca un copil cu dizabilități să împlinească un an poate primi 1.500 de lei lunar până la împlinirea vârstei de trei ani.

După această vârstă, cuantumul stimulentului scade la 650 de lei pe lună. Plata poate continua până când copilul împlinește patru ani, dacă sunt respectate condițiile legale.

În acest caz, perioada în care se acordă sprijinul financiar este mai lungă decât cea prevăzută pentru părinții copiilor fără dizabilități.

Stimulentul de inserție este destinat persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru acordarea concediului și indemnizației de creștere a copilului și care realizează venituri supuse impozitului, potrivit legislației în vigoare.

Acest ajutor financiar nu reprezintă un înlocuitor al salariului, ci o sumă suplimentară acordată persoanelor eligibile care reiau activitatea profesională. Prin urmare, beneficiarii pot încasa atât veniturile obținute din muncă, cât și stimulentul de inserție.

Dreptul la acest sprijin nu este limitat exclusiv la părinții biologici. În condițiile prevăzute de lege, pot beneficia de stimulent și persoanele care au adoptat un copil, tutorii, precum și persoanele cărora le-a fost încredințat un copil în plasament.

Pentru acordarea sumelor, solicitanții trebuie să îndeplinească cerințele legale privind dreptul la concediul pentru creșterea copilului și realizarea veniturilor impozabile.

Diferențele dintre sumele acordate pot fi observate în funcție de vârsta copilului la data la care părintele decide să își reia activitatea profesională, deoarece aceasta determină cuantumul lunar al sprijinului.

De exemplu, un părinte care revine la serviciu atunci când copilul are cinci luni poate beneficia de 1.500 de lei lunar până la împlinirea vârstei de doi ani. După această perioadă, stimulentul se reduce la 650 de lei lunar și poate fi acordat până când copilul împlinește trei ani.

În schimb, dacă părintele reîncepe să lucreze atunci când copilul are opt luni, suma acordată este de 650 de lei lunar. Plata poate continua până la împlinirea vârstei de trei ani a copilului.

Astfel, în cele două situații, diferența este determinată atât de valoarea stimulentului lunar, cât și de numărul lunilor pentru care beneficiarul poate încasa cuantumul de 1.500 de lei.