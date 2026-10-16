Se schimbă stimulentul de 1.000 de lei pentru copiii cu dizabilități din București. Cine va primi mai puțini bani din 2027

Stimulentele financiare acordate copiilor cu dizabilități din București vor fi modificate începând cu 1 ianuarie 2027, în funcție de gradul de handicap. Consiliul General al Municipiului București a aprobat reducerea sumelor pentru anumite categorii de beneficiari, dar și eliminarea sprijinului pentru copiii cu handicap ușor. Noile reguli, stabilite prin Hotărârea nr. 399 din 28 august 2026, se vor aplica inclusiv dosarelor aflate deja în evidența Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB).

Stimulentul financiar acordat copiilor cu dizabilități din București va avea, de la 1 ianuarie 2027, valori diferite în funcție de gradul de handicap, potrivit modificărilor aprobate de Consiliul General al Municipiului București. În prezent, sprijinul lunar este de 1.000 de lei, însă noua metodologie prevede menținerea acestei sume numai pentru beneficiarii încadrați în gradul grav sau grav cu asistent personal, cu condiția respectării criteriilor de eligibilitate.

Pentru copiii cu handicap accentuat, valoarea stimulentului va scădea la 800 de lei lunar, ceea ce reprezintă o diminuare de 200 de lei. În cazul celor încadrați în gradul mediu, suma va ajunge la 400 de lei, cu 600 de lei mai puțin decât în prezent.

Copiii cu handicap ușor vor pierde integral acest sprijin financiar. Hotărârea Consiliului General precizează că „Copiii încadrați în gradul ușor nu beneficiază de stimulent”.

Modificările vor viza atât familiile care primesc deja banii, cât și persoanele care vor solicita acordarea stimulentului după intrarea în vigoare a noilor prevederi. Finanțarea va fi asigurată în limita fondurilor aprobate anual în bugetul municipalității.

Pentru drepturile aferente lunii decembrie 2026 și perioadelor anterioare, cuantumul de 1.000 de lei va fi păstrat în cazul cererilor eligibile înregistrate la DGASMB până la 31 decembrie 2026, inclusiv. Sumele respective nu vor fi diminuate dacă plata efectivă se realizează după această dată.

O altă modificare importantă privește condițiile de domiciliu pe care trebuie să le îndeplinească familiile care solicită pentru prima dată sprijinul financiar. Potrivit regulilor aplicabile în 2026, DGASMB cere o vechime de minimum șase luni a domiciliului sau reședinței în București.

Începând cu 1 ianuarie 2027, pentru cererile noi, cel puțin unul dintre părinți sau reprezentantul legal al copilului va trebui să aibă domiciliul stabil în Capitală de minimum 12 luni consecutive înainte de depunerea solicitării.

Astfel, perioada obligatorie se dublează, iar simpla stabilire a reședinței în București nu va mai îndeplini, în situațiile obișnuite, condițiile necesare acordării stimulentului.

Noua metodologie introduce însă un regim distinct pentru copiii diagnosticați cu afecțiuni hemato-oncologice, care beneficiază de tratament medical de lungă durată într-o unitate sanitară din București.

În cazul acestora, nu va fi obligatorie îndeplinirea perioadei minime de domiciliu sau reședință. Va fi necesar, totuși, ca unul dintre părinți ori reprezentantul legal să aibă domiciliul sau reședința în Capitală.

Pentru această categorie, certificatul de încadrare în grad de handicap va putea proveni de la comisia competentă din oricare dintre județele țării.

Familiile vor trebui să prezinte documente medicale care confirmă necesitatea tratamentului, respectiv o scrisoare medicală, planul terapeutic și o adeverință eliberată de unitatea sanitară. Documentele trebuie să indice durata exactă a tratamentului, exprimată în luni.

Stimulentul va putea fi acordat pe perioada în care copilul urmează tratamentul în București, cu obligația actualizării actelor justificative și a respectării celorlalte criterii de eligibilitate.

Familiile care beneficiază deja de stimulentul pentru copiii cu dizabilități nu vor fi obligate să depună o nouă solicitare pentru continuarea plăților după 1 ianuarie 2027, dacă dosarul copilului se află în evidența DGASMB la 31 decembrie 2026.

Instituția va recalcula din oficiu suma acordată fiecărui beneficiar, în funcție de gradul de handicap, după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de noua metodologie.

Cerința privind cele 12 luni consecutive de domiciliu stabil în București se aplică solicitărilor noi înregistrate începând cu anul 2027, nu dosarelor existente.

Cu toate acestea, părinții și reprezentanții legali ai copiilor care primesc deja sprijinul financiar trebuie să se asigure că documentele depuse rămân valabile și că orice schimbare relevantă este comunicată instituției.

Potrivit metodologiei, DGASMB trebuie informată în termen de 48 de ore atunci când intervine o modificare a gradului de handicap, a domiciliului, a reședinței sau a altor împrejurări care pot influența acordarea dreptului.

Totodată, părintele ori reprezentantul legal nu trebuie să înregistreze obligații restante neeșalonate către bugetul local. Plata stimulentului se va efectua exclusiv prin transfer bancar.

Începând cu anul 2027, metodologia de acordare a sprijinului financiar va exclude și o categorie de copii pentru care au fost instituite măsuri de protecție specială. Este vorba despre beneficiarii aflați în îngrijirea unui asistent maternal, a unui organism privat autorizat sau a unui serviciu public.

Această restricție reprezintă o condiție distinctă de cele referitoare la gradul de handicap și domiciliul familiei. Prin urmare, îndeplinirea criteriilor privind încadrarea în grad de handicap și domiciliul nu este suficientă pentru acordarea banilor dacă există una dintre situațiile de neeligibilitate prevăzute de hotărâre.

Familiile care vor solicita stimulentul financiar începând cu 2027 trebuie să depună un dosar separat la DGASMB, deoarece obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap nu determină automat acordarea banilor.

Solicitarea trebuie însoțită de documentele de identitate ale copilului și ale persoanei care depune cererea, certificatul de handicap, extrasul de cont bancar și celelalte acte justificative necesare, în funcție de situația familiei.

Pentru dosarele noi, dreptul la stimulent va fi stabilit începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea, cu condiția îndeplinirii tuturor criteriilor legale.

Metodologia nu permite plata retroactivă pentru lunile în care familia nu avea o solicitare înregistrată la instituție.

DGASMB va avea la dispoziție 30 de zile de la înregistrarea dosarului pentru soluționarea cererii. În situațiile în care sunt necesare verificări suplimentare sau documentele prezentate nu permit stabilirea eligibilității, termenul va putea fi prelungit cu maximum 20 de zile lucrătoare.

Persoanele care utilizează cartea electronică de identitate trebuie să respecte și cerințele privind verificarea adresei de domiciliu sau de reședință, deoarece aceste informații sunt necesare pentru stabilirea dreptului la stimulent.

DGASMB solicită certificatul privind domiciliul și reședința, eliberat pe baza datelor din Registrul național de evidență a persoanelor.

Instituția precizează însă că, în cazul solicitanților care se prezintă personal la ghișeu și dețin carte electronică de identitate, informațiile referitoare la domiciliu pot fi consultate direct de personalul DGASMB, fără a mai fi necesară prezentarea separată a certificatului.