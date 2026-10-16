Sprijin automat pentru facturile la curent și gaze. Cum i-ar putea ajuta noul Guvern pe românii cu venituri sub 3.500 de lei

Românii cu venituri de până la 3.500 de lei net lunar pe persoană ar putea beneficia de ajutoare pentru plata facturilor la energie și gaze direct pe factură, conform Programului de guvernare 2026-2028 depus de Luca Niculescu în Parlament. Planul include și un proiect-pilot pentru 500 de gospodării rurale, care vor primi energie solară locală pentru a-și reduce costurile cu 20%.

Planul noului executiv propus de premierul desemnat Luca Niculescu aduce schimbări majore în modul în care statul român intenționează să sprijine populația afectată de creșterea prețurilor la utilități.

Potrivit Programului de guvernare 2026-2028, depus joi la Parlament, autoritățile pregătesc o reformă profundă a sistemului de ajutoare sociale, mutând accentul pe debirocratizare, digitalizare și soluții bazate pe energie verde.

Măsurile vizează direct milioane de cetățeni și urmăresc diminuarea impactului financiar asupra bugetelor de familie, în special în mediul rural și în rândul persoanelor cu venituri reduse.

Cea mai importantă noutate adusă de programul de guvernare o reprezintă introducerea unui mecanism unificat pentru compensarea facturilor la energie electrică și gaze naturale. Astfel, cetățenii care înregistrează venituri nete de până la 3.500 de lei pe lună pentru fiecare membru de familie vor beneficia de ajutoare financiare deduse direct din valoarea facturii lunare.

Documentul depus la Parlament precizează că verificările privind eligibilitatea beneficiarilor se vor realiza, pe cât posibil, în mod automat, eliminând birocrația excesivă.

Estimările preliminare incluse în program arată că de acest sprijin direct pe factură ar putea beneficia aproximativ 3,7 milioane de persoane în cazul energiei electrice și în jur de 1,7 milioane de consumatori în cazul gazelor naturale.

Deși principiile generale au fost deja stabilite, executivul propus nu a fixat încă valoarea exactă a compensațiilor și nici data precisă de la care noul sistem unificat va deveni pe deplin operațional.

Pentru ca noul sistem de acordare a ajutoarelor să funcționeze eficient, autoritățile mizează pe operaționalizarea Registrului Național al Consumatorilor Vulnerabili.

Această platformă informatică va fi conectată direct la bazele de date administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Muncii și furnizorii de energie.

Prin această interconectare, reprezentanții statului vor putea verifica automat nivelul veniturilor fiecărui solicitant, fără a mai fi necesară depunerea de adeverințe sau dosare din partea cetățenilor.

Programul de guvernare stipulează că pragul valoric de 3.500 de lei net pe membru de familie, alături de celelalte criterii de încadrare, va fi reevaluat anual. Ajustările periodice se vor face pe baza indicatorilor economici și a analizelor furnizate de Institutul Național de Statistică și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Totodată, pentru persoanele din mediul rural sau vârstnicii care nu pot utiliza platformele digitale, autoritățile vor asigura asistență directă pentru accesarea drepturilor bănești.

O altă direcție strategică cuprinsă în programul propus de Luca Niculescu vizează sprijinirea mediului rural prin crearea de comunități energetice. Un proiect-pilot inițial urmează să fie derulat de Ministerul Energiei în colaborare cu administrațiile locale și va include cinci comunități rurale.

În cadrul acestui program, vor fi instalate capacități fotovoltaice cu o putere orientativă de 200 kWp fiecare, de care vor beneficia aproximativ 500 de gospodării vulnerabile, câte 100 pentru fiecare comunitate selectată.

Familiile incluse în proiect nu vor fi obligate să achite vreo contribuție financiară inițială.

Obiectivul declarat al autorităților este reducerea cheltuielilor anuale cu energia electrică pentru aceste gospodării cu cel puțin 20%, o țintă ce urmează să fie validată prin simulări tehnice. Bugetul alocat etapei pilot este de 15 milioane de lei, fondurile provenind din Fondul Social pentru Climă și din cofinanțări publice.

Dacă rezultatele vor fi pozitive, modelul va fi extins la nivel național prin programul multianual intitulat „Comunități de energie pentru sate”, beneficiind de finanțări europene de până la 100% pentru persoanele defavorizate.

Programul de guvernare aduce modificări importante și în ceea ce privește cadrul de funcționare pentru prosumatori.

În decurs de 12 luni, în colaborare cu ANRE, va fi elaborat un reglementat special prin care autoritățile locale vor primi dreptul de a prelua surplusul de energie generat de prosumatori pentru a-l redistribui consumatorilor vulnerabili din comunitate, fără costuri fiscale suplimentare.

Totodată, politicile publice dedicate prosumatorilor vor trece printr-o reorientare. Subvențiile viitoare nu se vor mai limita doar la achiziția de panouri fotovoltaice, ci vor încuraja instalarea de sisteme integrate, care să includă baterii pentru stocare și soluții digitale de gestionare inteligentă a consumului.

Pentru a obține o reducere durabilă a costurilor la utilități, executivul propune măsuri complementare axate pe reabilitarea termică a locuințelor și eficientizarea consumului.

Statul va continua finanțarea programelor de izolare termică, de înlocuire a aparatelor electrocasnice vechi și de instalare a unor sisteme moderne de încălzire în gospodăriile vulnerabile.

La nivelul fiecărui județ vor fi înființate ghișee energetice specializate. În cadrul acestor birouri, cetățenii vor putea primi consiliere gratuită și sprijin tehnic pentru accesarea fondurilor destinate achiziției de pompe de căldură, panouri fotovoltaice, sisteme de stocare sau sobe de înaltă eficiență energetică.

În privința consumatorilor casnici de gaze naturale, schema actuală de protecție va rămâne în vigoare până în luna martie a anului 2027.

Cu toate acestea, în ultimul trimestru al anului 2026, autoritățile vor efectua o evaluare complexă a pieței, luând în calcul prognozele de producție din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră.

Rezultatele acestei analize vor sta la baza unui calendar clar de liberalizare etapizată a pieței gazelor. Reprezentanții noului executiv subliniază că trecerea la un sistem de sprijin strict țintit către persoanele vulnerabile se va face fără șocuri de preț pentru populație, măsurile fiind anunțate din timp.

Strategia energetică a Guvernului Luca Niculescu este strâns legată de oportunitățile de finanțare europeană, în special în perspectiva aplicării noului sistem european de comercializare a certificatelor de emisii (ETS2) pentru clădiri și transport rutier.

Pentru a atenua impactul acestor reglementări europene asupra populației, executivul își propune ca prioritate națională elaborarea și aprobarea Planului Social pentru Climă. Prin intermediul acestui instrument, România va putea accesa peste 6 miliarde de euro din Fondul Social pentru Climă.

Sumele atrase vor fi direcționate atât către sprijinul financiar direct acordat gospodăriilor afectate, cât și către investiții strategice în eficiență energetică, menite să reducă dependența de combustibili fosili și să asigure sustenabilitatea pe termen lung a costurilor de trai.