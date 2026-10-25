Elena Udrea vorbește despre un plan de unire a României cu Republica Moldova. Ce susține despre Maia Sandu

Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a susținut, într-un interviu, că ar exista un plan de unificare a României cu Republica Moldova, conceput în afara celor două state. Potrivit acesteia, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ar fi fost luată în calcul pentru conducerea unui stat rezultat din unire. Udrea l-a indicat pe George Soros drept presupusul inițiator al proiectului. Fostul ministru a invocat-o și pe Laura Codruța Kovesi, despre care consideră că s-ar opune unui asemenea scenariu.

Elena Udrea a declarat, în cadrul interviului acordat publicației Gândul, că ar exista un plan pentru unirea României cu Republica Moldova, ale cărui etape ar fi fost adaptate în funcție de evoluțiile politice. Fostul ministru al Turismului a susținut că proiectul ar avea la bază dorința de reunificare a populațiilor celor două state, deși interesul pentru această perspectivă ar fi scăzut în ultima perioadă.

Udrea a afirmat că susținerea pentru unire s-ar fi diminuat în special în România, făcând totodată referire la sondajele de opinie din Republica Moldova, care ar indica rezerve ale populației față de un asemenea proiect.

„Eu cred că există un plan, nu știu cât funcționează el exact cum a fost, probabil că se adaptează pe parcurs, dar există un plan de unificare a celor două țări, construit pe o dorință a poporului român, care a scăzut mult în ultima perioadă, și a poporului moldovean, dar mai puțin, pentru că acolo sondajele arată că nu sunt așa încântați de unirea cu România”, a afirmat Udrea.

În declarațiile sale, Elena Udrea a susținut că presupusul plan de reunificare nu ar fi fost elaborat de autoritățile române și nici de actualii reprezentanți ai conducerii statului sau ai Guvernului. Fostul ministru a atribuit inițiativa unor interese externe, afirmând că proiectul ar fi fost conceput la un nivel care depășește deciziile politice de la București.

În acest context, Udrea l-a nominalizat pe miliardarul George Soros, despre care a afirmat că s-ar afla în spatele presupusei strategii de unificare a celor două țări.

Totodată, fostul ministru a susținut că, într-o anumită etapă a acestui scenariu, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ar fi fost luată în considerare pentru funcția de președinte al unei Românii reunificate cu Republica Moldova.

„Și cred că planul ăsta, altul decât al românilor și al șefilor noștri de stat și de guvern, este un plan care, după mine, este un plan al lui Soros, să unească cele două țări. Și cred că, la un moment dat, s-a dorit ca președinte peste România Mare să vină Maia Sandu”, a susținut Elena Udrea.

Afirmațiile fostului ministru reprezintă propriile sale susțineri, în materialul prezentat nefiind indicate documente sau alte dovezi care să confirme existența unui asemenea plan.

Elena Udrea a adus în discuție și numele Laurei Codruța Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, atunci când a vorbit despre posibilitatea ca Maia Sandu să ajungă la conducerea unui stat format prin unirea României cu Republica Moldova.

Fostul ministru al Turismului și-a exprimat convingerea că Laura Codruța Kovesi nu ar accepta un asemenea scenariu, prezentând-o drept o persoană care s-ar putea opune punerii în aplicare a presupusului proiect.