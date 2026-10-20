Podul strategic peste Prut care leagă Autostrada Unirii de Republica Moldova a depășit pragul de 50%. Când se deschide traficul

CNAIR anunță că lucrările la noul pod peste Prut de la Ungheni au depășit jumătatea termenului de execuție, ajungând la un stadiu de 56%. Proiectul de 151 de milioane de lei, finanțat din fonduri europene, va conecta direct Autostrada Unirii (A8) cu rețeaua rutieră din Republica Moldova, având ca termen contractual de finalizare luna decembrie a anului 2027.

CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) a anunțat că lucrările la podul peste Prut de la Ungheni au atins un stadiu fizic de execuție de 56%.

Obiectivul de infrastructură are rolul de a conecta Autostrada Unirii (A8), de pe teritoriul României, cu rețeaua rutieră din Republica Moldova.

Reprezentanții companiei au precizat marți, 20 octombrie, că proiectul beneficiază de finanțare din fonduri europene, având o valoare contractuală de aproximativ 151 de milioane de lei, fără TVA.

În prezent, antreprenorul Ness Proiect desfășoară pe șantier activități specifice pentru infrastructura podului și a drumurilor de legătură, concentrându-se pe îmbunătățirea terenului de fundare și pe decaparea stratului de pământ vegetal, potrivit postării de pe pagina de Facebook a CNAIR.

În același timp, pe malul din Republica Moldova se lucrează la ansamblarea tablierului metalic. Conform sursei citate, pentru realizarea acestui proiect transfrontalier sunt mobilizate 33 de utilaje și 50 de muncitori.

Conform prevederilor din contract, termenul stabilit pentru finalizarea completă a investiției este luna decembrie a anului 2027, mai transmit reprezentanții CNAIR.

Podul de la Ungheni este primul pod rutier construit peste Prut, după 1989, la standard de autostradă. Acesta face parte din proiectul Autostrăzii Unirii A8 și este menit să consolideze conexiunea rutieră dintre România și Republica Moldova.

Importanța economică a podului este determinată de amplasarea sa la granița Uniunii Europene cu Republica Moldova. După conectarea la autostrada A8, acesta va permite accesul direct al traficului dinspre Republica Moldova la rețeaua de drumuri de mare viteză din România și, mai departe, la principalele coridoare rutiere europene, la portul Galați și la alte destinații importante din țară.

Pentru Republica Moldova, legătura rutieră va susține și dezvoltarea infrastructurii logistice din zona Ungheni. Noua conexiune va face parte dintr-un sistem de transport care cuprinde atât drumuri de mare viteză, cât și proiecte feroviare și logistice.

Printre acestea se numără Complexul Logistic Multimodal Berești, planificat în apropierea orașului Ungheni, pe o suprafață de aproximativ 18 hectare. Studiul de fezabilitate, elaborat cu sprijinul USAID, prevede amenajarea unui terminal care să poată utiliza atât ecartamentul feroviar european, de 1.435 mm, cât și pe cel larg, de 1.520 mm. Proiectul include, de asemenea, facilități pentru manipularea containerelor și spații de depozitare.

Conform Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării de la Chișinău, configurația propusă pentru complexul de la Berești ar permite procesarea anuală a aproximativ 200.000 de camioane, care transportă peste patru milioane de tone de mărfuri. Infrastructura este concepută pentru a facilita transferul mărfurilor între transportul rutier și cel feroviar și pentru a susține schimburile comerciale dintre Republica Moldova, România și Ucraina.