Doliu în show-biz. A murit una dintre cele mai frumoase femei din lume. Fosta iubită a lui Justin Bieber avea doar 34 de ani
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Doliu în show-biz! Celebrul model și creatoare de modă Sahara Ray s-a stins din viață la doar 34 de ani, pe un pat de spital, lăsând în urmă o durere nemărginită și un bebeluș de doar câteva luni. Fosta parteneră a lui Justin Bieber a încetat din viață în condiții învăluite, deocamdată, în mister.
Celebrul model australian Sahara Ray a murit la numai 34 de ani
Doliu imens în lumea show-biz-ului internațional! Cunoscutul model australian și creatoare de costume de baie Sahara Ray s-a stins din viață la doar 34 de ani.
Vestea tragică a fost confirmată chiar de familia sa pentru publicația TMZ, lăsând în urmă o mulțime de fani devastați și o poveste de viață care părea, până mai ieri, un adevărat basm.
Sahara a trecut în neființă duminică seară, pe un pat de spital, avându-i alături pe cei mai dragi oameni din viața ei.
Deși decesul a fost deja confirmat oficial, cauzele exacte ale acestei pierderi premature rămân deocamdată un mister total, nefiind făcute publice de către cei apropiați.
„A trecut în neființă azi-noapte, la spital, înconjurată de familie. A fost atât de iubită”, a declarat familia Saharei pentru TMZ.
În 2024, Sahara a vorbit deschis despre lupta ei cu sindromul Guillain-Barré — o afecțiune neurologică rară care a lăsat-o parțial paralizată în urma unui accident rutier grav.
A părăsit această lume la doar câteva luni după ce a născut
Tragedia este cu atât mai tulburătoare cu cât Sahara devenise mamă pentru prima dată la începutul acestui an. În luna ianuarie, ea a adus pe lume o fetiță minunată, pe care a botezat-o Snow.
De atunci, viața Saharei, care era fata lui Tony Ray, celebrul surfer australian, părea să graviteze exclusiv în jurul micuței sale.
În luna iulie, Sahara a distribuit pe Instagram câteva imagini emoționante cu fiica ei, alături de descrierea simplă, dar plină de dragoste: „My whole heart” (Întreaga mea inimă).
Nimeni nu bănuia atunci că acel cadru plin de duioșie avea să devină ultima ei postare pe rețelele sociale, un mesaj de rămas-bun involuntar care acum sfâșie inimile celor care au urmărit-o de-a lungul anilor.
Trecutul plin de glamour și idilele celebre au transformat-o într-o vedetă mondială
Sahara Ray nu a fost doar un nume în industria modei, ci o adevărată senzație a rețelelor de socializare.
Ea a devenit extrem de populară după ce și-a lansat propriul brand de costume de baie, Sahara Ray Swim, în anul 2014, strângând foarte mulți urmăritori pe Instagram.
Totuși, atenția presei tabloide internaționale a explodat în 2016, când s-a scris că ar fi iubita cântărețului Justin Bieber. Sahara Ray a fost surprinsă în vacanță în Hawaii alături de superstarul canadian, imaginile cu cei doi făcând înconjurul lumii.
În plus, frumoasa australiancă s-a iubit în trecut și cu cântărețul Cody Simpson.
Astăzi însă, lumea show-biz-ului își ia rămas-bun de la o tânără care a trăit intens, dar care a plecat mult prea devreme.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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