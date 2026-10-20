Doliu în show-biz. A murit una dintre cele mai frumoase femei din lume. Fosta iubită a lui Justin Bieber avea doar 34 de ani

Doliu în show-biz! Celebrul model și creatoare de modă Sahara Ray s-a stins din viață la doar 34 de ani, pe un pat de spital, lăsând în urmă o durere nemărginită și un bebeluș de doar câteva luni. Fosta parteneră a lui Justin Bieber a încetat din viață în condiții învăluite, deocamdată, în mister.

Doliu imens în lumea show-biz-ului internațional! Cunoscutul model australian și creatoare de costume de baie Sahara Ray s-a stins din viață la doar 34 de ani.

Vestea tragică a fost confirmată chiar de familia sa pentru publicația TMZ, lăsând în urmă o mulțime de fani devastați și o poveste de viață care părea, până mai ieri, un adevărat basm.

Sahara a trecut în neființă duminică seară, pe un pat de spital, avându-i alături pe cei mai dragi oameni din viața ei.

Deși decesul a fost deja confirmat oficial, cauzele exacte ale acestei pierderi premature rămân deocamdată un mister total, nefiind făcute publice de către cei apropiați.

„A trecut în neființă azi-noapte, la spital, înconjurată de familie. A fost atât de iubită”, a declarat familia Saharei pentru TMZ.

În 2024, Sahara a vorbit deschis despre lupta ei cu sindromul Guillain-Barré — o afecțiune neurologică rară care a lăsat-o parțial paralizată în urma unui accident rutier grav.

Tragedia este cu atât mai tulburătoare cu cât Sahara devenise mamă pentru prima dată la începutul acestui an. În luna ianuarie, ea a adus pe lume o fetiță minunată, pe care a botezat-o Snow.

De atunci, viața Saharei, care era fata lui Tony Ray, celebrul surfer australian, părea să graviteze exclusiv în jurul micuței sale.

În luna iulie, Sahara a distribuit pe Instagram câteva imagini emoționante cu fiica ei, alături de descrierea simplă, dar plină de dragoste: „My whole heart” (Întreaga mea inimă).

Nimeni nu bănuia atunci că acel cadru plin de duioșie avea să devină ultima ei postare pe rețelele sociale, un mesaj de rămas-bun involuntar care acum sfâșie inimile celor care au urmărit-o de-a lungul anilor.

Sahara Ray nu a fost doar un nume în industria modei, ci o adevărată senzație a rețelelor de socializare.

Ea a devenit extrem de populară după ce și-a lansat propriul brand de costume de baie, Sahara Ray Swim, în anul 2014, strângând foarte mulți urmăritori pe Instagram.

Totuși, atenția presei tabloide internaționale a explodat în 2016, când s-a scris că ar fi iubita cântărețului Justin Bieber. Sahara Ray a fost surprinsă în vacanță în Hawaii alături de superstarul canadian, imaginile cu cei doi făcând înconjurul lumii.

În plus, frumoasa australiancă s-a iubit în trecut și cu cântărețul Cody Simpson.

Astăzi însă, lumea show-biz-ului își ia rămas-bun de la o tânără care a trăit intens, dar care a plecat mult prea devreme.