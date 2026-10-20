Cristian Tudor Popescu, după învestirea Guvernului Niculescu: Nu va face nicio reformă acest guvern. Semn foarte rău

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat direcția politică a PSD după votul de învestitură acordat Guvernului Niculescu în Parlament. Invitat într-o emisiune televizată, acesta a susținut că social-democrații se concentrează asupra adversarilor politici, în loc să pregătească reforme economice. CTP a pus sub semnul întrebării posibilitatea reducerii taxelor și a avertizat asupra unor eventuale conflicte între miniștri privind alocarea fondurilor bugetare.

Cristian Tudor Popescu a reacționat la scurt timp după învestirea Guvernului Niculescu, criticând prioritățile pe care le atribuie PSD după revenirea la putere. În cadrul emisiunii dela B1 TV, gazetarul a susținut că social-democrații ar urmări să identifice eventuale nereguli în activitatea foștilor parteneri de guvernare, în loc să se concentreze asupra măsurilor economice.

CTP a afirmat că printre persoanele vizate de aceste demersuri s-ar putea număra foști miniștri USR, Ilie Bolojan și reprezentanți ai PNL. Gazetarul a avansat inclusiv posibilitatea declanșării unor dosare penale împotriva acestora, fără a prezenta dovezi privind existența unor asemenea acțiuni.

„Nu va face nicio reformă acest guvern. A început deja ”să facă treabă”, cum observați dumneavoastră, deja a început și anume vrea să mulțumească publicul, votanții săi prin căutarea prin cotloanele, prin sertarele guvernului din care au făcut parte, până acum șase luni, să-i caute pe miniștrii USR, pe Ilie Bolojan, pe unii liberali, să-i caute de păduchi. Adică, eventual, să declanșeze niște dosare penale la adresa lor cu ajutorul justițiLiei, care va fi promptă, cred, la astfel de acțiuni. Așa crede PSD că poate acum să dea satisfacție cetățenilor, ceea ce e o imensă prostie”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul a atras atenția că populația așteaptă măsuri economice care să producă efecte asupra veniturilor și cheltuielilor gospodăriilor. În opinia sa, principalele așteptări vizează recuperarea puterii de cumpărare și reducerea taxelor, măsură pe care reprezentanții PSD au promis-o.

„Cetățenii așteaptă în clipa de față rezultate rapide, pentru că a trecut atâta vreme, prin care să li se îmbunătățească situația economico-financiară, adică să li se refacă cât de cât puterea de cumpărare, să li se reducă taxele, precum s-au lăudat domnii de la PSD că vor face”, a afirmat gazetarul.

Cristian Tudor Popescu consideră că promisiunile economice ale PSD ar putea genera tensiuni în interiorul noului Executiv, în special în privința resurselor bugetare necesare aplicării măsurilor anunțate.

Gazetarul a făcut referire la ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, despre care a afirmat că a demonstrat, în mandatul anterior, că are o abordare clară asupra administrării finanțelor publice. Potrivit acestuia, menținerea actualei orientări a ministrului ar putea intra în contradicție cu solicitările de finanțare ale celorlalți membri ai Cabinetului.

„Toate aceste înlesniri, toate aceste măsuri pozitive, să spunem, pentru popor, nu au bază economico-financiară. Problema mare este domnul Nazare (ministrul Finanțelor). Domnul Nazare a demonstrat că stăpânește acest domeniu al finanțelor, câtă vreme a fost ministru, și că are niște idei foarte clare în legătură cu măsurile care trebuie luate. Dacă domnul Nazare își menține această poziție, PSD-ul trebuie să intre în coliziune cu el, ceilalți miniștri. Pentru că ceilalți miniștri vor cere bani de la Ministerul de Finanțe ca să dea la oameni, cu așa cum au promis. Și domnul Nazare nu le va da dacă își respectă programul și ideile de până acum”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

În aceeași intervenție televizată, Cristian Tudor Popescu a susținut că PSD ar putea continua discursul critic la adresa lui Ilie Bolojan și a USR, folosind confruntarea cu adversarii politici pentru a obține sprijinul propriului electorat.

Gazetarul a apreciat că această abordare reprezintă un semnal negativ privind direcția noului Guvern, în condițiile în care populația așteaptă măsuri pentru îmbunătățirea situației economice.