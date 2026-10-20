Exclusiv. Mihai Tudose explică de ce PSD acceptă Guvernul Niculescu. Compromisurile pe care trebuie să le facă social-democrații

Fostul premier Mihai Tudose consideră că una dintre cele mai mari greșeli ale PSD a fost faptul că partidul nu a ieșit de la guvernare imediat după majorarea TVA. Europarlamentarul social-democrat îl acuză pe Ilie Bolojan că a promovat măsuri fiscale care au afectat economia și contestă rezultatele reformelor anunțate de fostul Executiv. În ceea ce privește viitorul Guvern condus de Luca Niculescu, Tudose recunoaște că PSD este nevoit să accepte compromisuri politice, în condițiile în care nu deține majoritatea parlamentară necesară pentru a guverna singur.

Invitat în podcastul „Contrapunct”, moderat de Mirel Curea și difuzat de Evenimentul Zilei, fostul premier Mihai Tudose a fost întrebat dacă este convins de formula viitorului Guvern condus de Luca Niculescu, în condițiile în care anterior respinsese ideea unui Executiv tehnocrat.

Europarlamentarul PSD a recunoscut că actuala situație politică nu corespunde așteptărilor inițiale ale social-democraților, însă rezultatul alegerilor și raportul de forțe din Parlament obligă partidele să accepte compromisuri.

„Evident că așteptările noastre erau altele, dar în viață să mai adaptezi așteptările la realitate. Realitatea de astăzi și realitatea politică din Parlament te obligă la niște mici compromisuri. Sau câteodată chiar mai mari”, a declarat Mihai Tudose.

Acesta a explicat că PSD nu are suficiente mandate parlamentare pentru a forma singur un Guvern și a amintit că România a mai avut cabinete minoritare care au reușit să funcționeze cu sprijin parlamentar.

„Este de domeniul evidenței și adevărul e că nu avem 51% din Parlament pentru a face un guvern. La fel de adevărat e că în istoria post-decembristă au mai fost guverne minoritare, guvernul Tăriceanu, chiar și guvernul Năstase a fost un guvern minoritar cu susținere în Parlament”, a afirmat fostul premier.

Potrivit acestuia, social-democrații și-ar fi dorit să poată pune în aplicare propriile politici fără constrângerile impuse de negocierile cu alte formațiuni politice.

„Ne-am fi dorit să putem implementa politicile noastre fără a avea alte constrângeri”, a precizat Tudose.

Fostul premier a lansat critici la adresa guvernării conduse de Ilie Bolojan și a susținut că PSD a pierdut disputa publică privind responsabilitatea pentru situația economică.

Tudose consideră că social-democrații au greșit prin faptul că au continuat să participe la guvernare după adoptarea unor măsuri fiscale pe care le considerau dăunătoare.

Pentru a descrie situația, europarlamentarul a folosit o comparație ironică, afirmând că PSD a fost acuzat că a provocat problemele economice, deși, în opinia sa, acestea au fost generate de politicile fostului premier.

„Cum PSD-ul a blocat toate reformele și din cauza faptului că PSD-ul a plecat de la putere, suntem în situația asta. Deci nu, exact ca la doamna respectivă, noi am plecat din cauza faptului că domnul Bolojan a gătit și toată țara a mâncat și a ajuns în spital”, a declarat Mihai Tudose.

Acesta a recunoscut că partidul său ar fi trebuit să reacționeze mai devreme.

„Poate că cea mai mare greșeală a noastră a fost că nu am ieșit de la guvernare imediat sau la primul semn că lucrurile o iau razna complet din punct de vedere fiscal.”

Întrebat de moderator dacă nu cumva greșeala PSD a fost chiar intrarea la guvernare, fostul premier a respins această interpretare.

„Nu, că am intrat la guvernare nu a fost un lucru rău, a fost un lucru bun”, a răspuns Tudose.

Acesta a precizat că momentul decisiv ar fi trebuit să fie majorarea taxei pe valoarea adăugată.

„Deci în momentul în care s-a mărit TVA-ul, noi trebuia să ieșim atunci, pentru că era clar ceea ce se întâmplă”, a afirmat europarlamentarul.

Mihai Tudose a susținut că decizia PSD de a părăsi guvernarea a avut legătură și cu imposibilitatea de a pune în aplicare propriile măsuri economice.

Potrivit acestuia, propunerile social-democraților pentru relansarea economiei nu ar fi fost tratate ca priorități de fostul Executiv.

„Noi am ieșit datorită faptului că am avut niște măsuri de implementat, propuse, gen… relansarea economică și care au fost lăsate pe ultimul loc”, a declarat Tudose.

Fostul premier consideră că autoritățile au pus accentul pe măsurile prezentate drept reforme administrative, în detrimentul intervențiilor care ar fi putut susține activitatea economică.

Declarațiile reprezintă evaluarea politică a europarlamentarului PSD asupra guvernării anterioare.

În cadrul aceleiași discuții, fostul premier a criticat rezultatele reformelor administrative promovate de Ilie Bolojan.

Tudose a pus sub semnul întrebării amploarea schimbărilor realizate și a susținut că fostul Guvern s-a concentrat mai mult asupra reducerii unor posturi decât asupra restructurării instituțiilor.

„S-au comasat județe, s-au comasat comune, au fost un guvern cu 14 ministere, cu 12 ministere, s-au comasat agenții?”, a întrebat retoric europarlamentarul.

Acesta a criticat și modul în care fostul premier a fost prezentat public drept promotor al reformelor.

„El s-a luptat cu chelnerii de la Guvern, a dat afară doi șoferi, două liftiere și a făcut reformă”, a afirmat Mihai Tudose.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuției despre angajamentul viitorului Guvern de a continua o parte dintre reformele începute anterior.

Deși a criticat măsurile promovate de fostul Executiv, Mihai Tudose a precizat că susține ideea unei reforme administrative.

Acesta consideră că organizarea administrativ-teritorială a României trebuie adaptată la realitățile actuale, deoarece structurile existente au fost concepute într-un context economic și social diferit.

„Eu sunt adeptul și am spus-o public de un an de zile […] despre necesitatea unei reforme administrative”, a declarat fostul premier.

Potrivit acestuia, schimbările din administrație trebuie să țină cont inclusiv de evoluția tehnologiei și de digitalizarea serviciilor publice.

„Lucrurile astea se adaptează și noi trebuie să ne adaptăm la realitate, nu mai e realitatea românească așa cum era atunci când s-au făcut acele mici comune, mici orășele, județe și așa mai departe”, a explicat Mihai Tudose.

Fostul premier a insistat că reforma administrativă trebuie să reprezinte o adaptare reală a instituțiilor la nevoile actuale, nu doar o reducere a numărului de angajați.

Declarațiile europarlamentarului PSD au fost făcute în contextul negocierilor politice privind viitorul Guvern Niculescu și al dezbaterilor despre continuarea reformelor administrative și fiscale.