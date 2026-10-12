Școlile profesionale și tehnice se pot înscrie într-un nou program de recunoaștere. Ce trebuie să facă pentru a obține titlul de „Colegiu de Antreprenoriat”
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - elevi
Școlile profesionale și tehnice din România au o nouă oportunitate de a obține recunoaștere pentru activitățile de educație antreprenorială desfășurate în rândul elevilor. A fost anunțată o nouă ediție a inițiativei „Colegiul de Antreprenoriat”, destinată unităților de învățământ profesional și tehnic. În cadrul primei ediții, 22 de colegii au primit această distincție pentru implicarea în dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor.
Școlile profesionale și tehnice pot obține titlul de „Colegiu de Antreprenoriat”
Unitățile de învățământ profesional și tehnic au posibilitatea de a participa la o nouă ediție a inițiativei „Colegiul de Antreprenoriat”, prin care sunt recunoscute rezultatele obținute în pregătirea elevilor pentru activități antreprenoriale.
Potrivit unei postări publicate pe Facebook, noua ediție urmărește promovarea exemplelor de bună practică din învățământul profesional și tehnic, cu accent pe dezvoltarea competențelor antreprenoriale.
Inițiativa oferă instituțiilor de învățământ posibilitatea de a-și prezenta activitățile și rezultatele obținute în acest domeniu.
La prima ediție, 22 de colegii au primit distincția pentru educație antreprenorială
Prima ediție a inițiativei „Colegiul de Antreprenoriat” s-a încheiat cu acordarea distincției unui număr de 22 de colegii, selectate pentru implicarea în dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor prin intermediul firmelor de exercițiu.
Aceste activități le permit elevilor să se familiarizeze cu organizarea și funcționarea unei întreprinderi, prin simularea unor procese economice și administrative specifice mediului de afaceri.
Noua ediție continuă demersul de recunoaștere a activităților desfășurate de instituțiile de învățământ în domeniul educației antreprenoriale.
IMM România susține inițiativele dedicate formării viitorilor antreprenori
Organizația IMM România și-a exprimat sprijinul pentru continuarea programelor de educație antreprenorială destinate elevilor din învățământul profesional și tehnic.
În mesajul publicat pe Facebook, organizația subliniază importanța inițiativelor care contribuie la pregătirea tinerilor interesați de antreprenoriat.
„IMM Romania sustine initiativele care formeaza viitorii antreprenori de succes!”, se arată în postare.
Unde pot fi consultate informațiile privind înscrierea
Instituțiile de învățământ interesate să participe la noua ediție a inițiativei „Colegiul de Antreprenoriat” pot consulta informațiile referitoare la înscriere pe platforma Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), în secțiunea dedicată programului.
Inițiativa este prezentată în contextul proiectului „Creșterea relevanței formării profesionale inițiale prin anticiparea nevoilor de formare profesională pentru piața muncii”.
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul Social European Plus, în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021–2027.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.