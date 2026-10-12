Școlile profesionale și tehnice se pot înscrie într-un nou program de recunoaștere. Ce trebuie să facă pentru a obține titlul de „Colegiu de Antreprenoriat”

Școlile profesionale și tehnice din România au o nouă oportunitate de a obține recunoaștere pentru activitățile de educație antreprenorială desfășurate în rândul elevilor. A fost anunțată o nouă ediție a inițiativei „Colegiul de Antreprenoriat”, destinată unităților de învățământ profesional și tehnic. În cadrul primei ediții, 22 de colegii au primit această distincție pentru implicarea în dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor.

Unitățile de învățământ profesional și tehnic au posibilitatea de a participa la o nouă ediție a inițiativei „Colegiul de Antreprenoriat”, prin care sunt recunoscute rezultatele obținute în pregătirea elevilor pentru activități antreprenoriale.

Potrivit unei postări publicate pe Facebook, noua ediție urmărește promovarea exemplelor de bună practică din învățământul profesional și tehnic, cu accent pe dezvoltarea competențelor antreprenoriale.

Inițiativa oferă instituțiilor de învățământ posibilitatea de a-și prezenta activitățile și rezultatele obținute în acest domeniu.

Prima ediție a inițiativei „Colegiul de Antreprenoriat” s-a încheiat cu acordarea distincției unui număr de 22 de colegii, selectate pentru implicarea în dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor prin intermediul firmelor de exercițiu.

Aceste activități le permit elevilor să se familiarizeze cu organizarea și funcționarea unei întreprinderi, prin simularea unor procese economice și administrative specifice mediului de afaceri.

Noua ediție continuă demersul de recunoaștere a activităților desfășurate de instituțiile de învățământ în domeniul educației antreprenoriale.

Organizația IMM România și-a exprimat sprijinul pentru continuarea programelor de educație antreprenorială destinate elevilor din învățământul profesional și tehnic.

În mesajul publicat pe Facebook, organizația subliniază importanța inițiativelor care contribuie la pregătirea tinerilor interesați de antreprenoriat.

„IMM Romania sustine initiativele care formeaza viitorii antreprenori de succes!”, se arată în postare.

Instituțiile de învățământ interesate să participe la noua ediție a inițiativei „Colegiul de Antreprenoriat” pot consulta informațiile referitoare la înscriere pe platforma Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), în secțiunea dedicată programului.

Inițiativa este prezentată în contextul proiectului „Creșterea relevanței formării profesionale inițiale prin anticiparea nevoilor de formare profesională pentru piața muncii”.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul Social European Plus, în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021–2027.