Burse de 4.000 de lei pe lună pentru doctoranzi. Universitățile pot depune proiecte de 40 de milioane de euro până pe 27 noiembrie

Studenții doctoranzi și cercetătorii postdoctorali pot beneficia de burse lunare de 4.000 de lei, respectiv 5.000 de lei, prin proiectele depuse de universități în cadrul apelurilor de tip competitiv „Universități deschise”. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat apelurile, care au un buget total de 40 de milioane de euro.

Potrivit Ghidului Solicitantului, bursele sunt destinate domeniilor de specializare inteligentă. Acestea nu pot fi cumulate cu bursele doctorale sau postdoctorale finanțate de la bugetul de stat și nici cu alte burse similare finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Proiectele pot fi depuse de instituțiile de învățământ superior acreditate, atât publice, cât și private, până la 27 noiembrie 2026, ora 16:00. Depunerea se face exclusiv online, prin MySMIS2021/SMIS2021+, potrivit informațiilor publicate de Edupedu.

Acordarea burselor doctorale și postdoctorale reprezintă una dintre activitățile obligatorii prevăzute în Ghidul Solicitantului. Scopul acestora este susținerea cercetării și formarea de personal înalt calificat.

Un student-doctorand poate primi o bursă de 4.000 de lei pe lună, în timp ce un cercetător postdoctoral poate beneficia de o bursă de cercetare de 5.000 de lei pe lună, pe durata studiilor postdoctorale.

Perioada pentru care sunt acordate bursele va fi stabilită în cadrul fiecărui proiect, în funcție de nevoile de cercetare și de fondurile disponibile. Durata nu poate depăși însă perioada de implementare a proiectului. Cuantumul lunar al burselor rămâne fix pe întreaga perioadă a proiectului.

Pentru evitarea dublei finanțări, bursa acordată prin proiect nu poate fi cumulată cu o bursă doctorală sau postdoctorală finanțată de la bugetul de stat.

De asemenea, nu este permis cumulul cu alte burse similare finanțate prin alte proiecte din fonduri externe nerambursabile.

Beneficiarii vor fi selectați printr-o procedură transparentă de selecție sau prin concurs. Selecția se va face pe baza criteriilor stabilite prin metodologia de identificare și selectare a grupului-țintă.

Pentru a primi bursa, beneficiarii trebuie să își păstreze calitatea de student-doctorand sau cercetător postdoctoral pe întreaga perioadă a proiectului. Aceștia trebuie să realizeze activitățile de cercetare științifică asumate și să susțină rapoartele periodice privind progresul științific.

De asemenea, beneficiarii trebuie să elaboreze și să transmită spre publicare rezultatele cercetării. Acestea pot include articole științifice sau brevete. O altă posibilitate este participarea la manifestări științifice. Participarea la activitățile proiectului este necesară pe întreaga perioadă de derulare a acestuia.

Cele două apeluri beneficiază de un buget total de 40 de milioane de euro. Din această sumă, 32,18 milioane de euro reprezintă contribuția Uniunii Europene, iar 7,81 milioane de euro reprezintă contribuția națională.

Pentru regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru sunt disponibile aproape 36 de milioane de euro. Pentru regiunea București-Ilfov sunt alocate peste 4 milioane de euro.

Finanțarea nu este destinată exclusiv burselor. Universitățile trebuie să dezvolte sau să actualizeze mai multe tipuri de programe universitare și activități educaționale.

Prin apelurile „Universități deschise” pot fi dezvoltate sau actualizate programe de licență, master, master didactic, doctorate profesionale și școli doctorale interdisciplinare. Acestea trebuie să pună accent pe dezvoltarea competențelor digitale și verzi.

Sunt prevăzute și programe finalizate cu microcertificări, inclusiv în domeniul competențelor digitale. Aceste programe pot funcționa independent sau sub forma unor module și discipline integrate în programele de licență, master și doctorat. Pentru aceste activități pot fi acordate credite ECTS.

Finanțarea include și dezvoltarea de conținut educațional asistat de inteligență artificială. Universitățile pot utiliza platforme și aplicații bazate pe inteligență artificială în procesul didactic și pot folosi în mod responsabil instrumentele AI pentru proiectarea și evaluarea activităților didactice.

Universitățile trebuie să implementeze cel puțin o măsură referitoare la egalitatea de șanse, incluziune și diversitate. Printre opțiunile prevăzute se află programele destinate atragerii tinerelor către profilurile universitare reale, în special către domeniile de înaltă tehnologie.

Pot fi organizate și cursuri privind competențele culturale adaptate comunităților rome. O altă categorie de activități eligibile o reprezintă programele sau rețelele de mentorat și sprijin vocațional și antreprenorial destinate femeilor.

Elevii fac parte din grupul-țintă eligibil al apelurilor, alături de studenți, doctoranzi, cercetători postdoctorali, universități și personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul superior. Universitățile pot organiza pentru elevii de liceu campanii de informare despre oferta universitară și oportunitățile de angajare.

De asemenea, pot fi organizate workshopuri și sesiuni de mentorat la care să participe studenți, cadre universitare și reprezentanți ai companiilor. Scopul acestor activități este sprijinirea elevilor în alegerea studiilor universitare, în special în domeniile de specializare inteligentă.

O altă componentă obligatorie a proiectelor este internaționalizarea universităților. Pot fi finanțate centre de limbi străine și programe universitare desfășurate în limbi străine. Sunt eligibile și programele de tip joint degree, double degree sau programele organizate în cotutelă cu universități din străinătate.

Finanțarea poate acoperi și platformele de e-learning, promovarea internațională a ofertei universitare, precum și aderarea și menținerea în rețelele de universități europene.

De asemenea, sunt eligibile mobilitățile academice pentru studenți, complementare programului Erasmus+.

Apelurile au fost deschise la 30 septembrie 2026, la ora 12:00. Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 27 noiembrie 2026, ora 16:00.

Cererile de finanțare și documentele obligatorii trebuie transmise exclusiv online, prin platforma MySMIS2021/SMIS2021+.

Documentele transmise prin alte modalități nu vor fi incluse în procesul de evaluare.