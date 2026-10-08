Subvenții de 1.000 de lei pe lună pentru studenți și angajați din învățământ. Cine poate primi banii și ce condiții trebuie îndeplinite

Studenții care se pregătesc să lucreze în educația timpurie, dar și angajații unităților de învățământ din zone defavorizate, ar putea beneficia de subvenții de 1.000 de lei pe lună. Sprijinul financiar este prevăzut în proiectele care vor fi finanțate printr-un apel lansat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu un buget total de peste 26 de milioane de euro.

Banii nu vor fi acordați automat tuturor studenților sau angajaților din învățământ. Beneficiarii trebuie să participe la activitățile proiectelor și să respecte o serie de condiții privind prezența la cursuri, practica pedagogică sau menținerea locului de muncă.

Finanțarea este disponibilă prin apelul „Educatori pentru copiii din medii defavorizate”, care urmărește pregătirea și atragerea personalului calificat în educația și îngrijirea timpurie a copilului.

Una dintre activitățile obligatorii ale proiectelor este sprijinirea formării inițiale a studenților care se pregătesc pentru o carieră în acest domeniu.

Potrivit formei finale a Ghidului Solicitantului, studenții incluși în proiecte pot beneficia de o subvenție de 1.000 de lei pe lună, pe perioada participării la activitățile prevăzute, transmite edupedu.ro.

Pentru acordarea sprijinului financiar, aceștia trebuie să îndeplinească mai multe condiții:

Să participe la cursul opțional sau facultativ dezvoltat în cadrul proiectului, cu o prezență de cel puțin 80%.

Să efectueze minimum 50% din orele de practică pedagogică prevăzute în planul de învățământ.

Să participe la programul de studii și să îndeplinească cerințele necesare promovării în anul următor sau, pentru studenții din anii terminali, absolvirii.

Perioada în care sunt acordați banii va depinde de participarea studentului la programul universitar și de durata de implementare a proiectului.

În grupul țintă pot fi incluși studenții înscriși la programe de licență sau masterat pentru Educația și Îngrijirea Timpurie a Copilului (ÎETC).

Sunt eligibile programele organizate de instituții de învățământ superior publice sau private, acreditate ori autorizate să funcționeze provizoriu.

Sprijinul este orientat în special către studenții proveniți din categorii defavorizate, care urmează programe universitare pentru formarea profesorilor din învățământul antepreșcolar, preșcolar și primar.

Subvenția lunară de 1.000 de lei este prevăzută și pentru personalul didactic, didactic auxiliar și administrativ din unitățile de învățământ preuniversitar aflate în medii defavorizate.

În acest caz, acordarea banilor este condiționată de participarea la programe de formare continuă și de asumarea unui angajament privind păstrarea locului de muncă.

Beneficiarii trebuie să participe la minimum 80% dintre activitățile cursurilor, să finalizeze programul și să obțină atestatul sau certificatul de formare.

În plus, trebuie să se angajeze că vor rămâne încadrați în unitatea respectivă pentru cel puțin doi ani.

Dacă durata de viabilitate a postului este mai mică de doi ani, angajamentul se aplică pentru perioada respectivă.

Ghidul prevede și excepții pentru situațiile în care menținerea pe post nu mai este posibilă din motive independente de voința angajatului.

Subvenția poate fi acordată pe durata perioadei asumate pentru păstrarea locului de muncă, dar nu poate depăși perioada de implementare a proiectului.

Pe lângă sprijinul financiar, proiectele finanțate trebuie să includă activități pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale celor care lucrează sau se pregătesc să lucreze în educația timpurie.

O componentă importantă este formarea competențelor interculturale necesare pentru înțelegerea comunităților rome și adaptarea procesului educațional la nevoile copiilor.

Programele vor putea include inclusiv metode de predare bilingvă a unor noțiuni de bază.

Cursurile se pot adresa studenților, profesorilor, personalului de îngrijire și sprijin, precum și mediatorilor școlari din unitățile care organizează grupe sau clase de educație timpurie în medii defavorizate.

Sunt prevăzute și activități de mentorat, ateliere de lucru, schimburi de bune practici, vizite de studiu în România și în străinătate, precum și activități desfășurate direct în comunități defavorizate.

Bugetul total al apelului este de 26.275.200 de euro, potrivit formei finale a Ghidului Solicitantului.

Din această sumă, 22.333.920 de euro reprezintă contribuția Uniunii Europene, iar 3.941.280 de euro constituie contribuția națională.

Finanțarea este destinată proiectelor din șapte regiuni de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru.

Regiunea București-Ilfov nu este inclusă în acest apel.

Proiectele pot fi depuse până la 29 octombrie 2026, ora 16:00, exclusiv prin platforma MySMIS2021/SMIS2021+.

Solicitanții eligibili sunt instituțiile de învățământ superior publice sau private care organizează programe de licență și/sau masterat acreditate ori autorizate provizoriu în domeniul educației și îngrijirii timpurii a copilului.

Pot solicita finanțare și structuri, agenții sau organisme relevante aflate în subordinea ori coordonarea Ministerului Educației și Cercetării. Printre acestea se numără Casele Corpului Didactic, inspectoratele școlare și centrele județene de resurse și asistență educațională.