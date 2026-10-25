Ministerul Educației ar putea fi împărțit în două. Argumentele prezentate de Sorin Costreie

Ministrul Educației, Sorin Costreie, susține că România ar trebui să aibă două ministere distincte, unul responsabil de învățământul preuniversitar și altul care să gestioneze universitățile și cercetarea.

Oficialul consideră că cele două subsisteme educaționale au nevoi diferite și ar trebui administrate separat, în condițiile în care funcționează deja pe baza unor legi distincte.

Într-un interviu acordat Digi24, Sorin Costreie a explicat că actuala structură a Ministerului Educației și Cercetării, condus de un ministru și un ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, ar putea reprezenta o etapă către o reorganizare instituțională. Acesta a precizat că susține de mai mulți ani separarea celor două componente ale sistemului de educație.

Sorin Costreie a abordat și subiectul independenței sale în Guvern, în contextul numirii unui ministru delegat din partea PSD pentru învățământul preuniversitar. El a explicat că politicile din educație ar trebui stabilite la nivelul ministerului, cu acordul premierului, care coordonează activitatea întregului Executiv.

„Eu sper fie făcute doar în minister și cu acordul normal al premierului, pentru că el coordonează întregul guvern. Da, bun, o să spuneți. Păi, atunci, de ce ai un ministru PSD în minister, nu ca ministru delegat pentru învățământ preuniversitar? Ca lucrurile să fie clare. Eu le-am cerut și dacă vă uitați la ce am declarat în ultimii ani și e parte dintr-o viziune, eu cred cu tărie că trebuie să separăm în sensul bun aceste două subsisteme. Adică deja din 2023, de când avem două legi organice, noi avem două legi organice, pentru învățământul preuniversitar și pentru învățământul univers, dar avem un singur minister și aici sunt mai multe argumente. De ce ar trebui să să fie situația cum este astăzi, adică cu doi miniștri? Un prim argument ar fi practica europeană”, a declarat Sorin Costreie.

Ministrul a precizat că separarea ar permite o administrare adaptată particularităților fiecărui segment educațional. În argumentația sa, acesta a invocat atât modul în care sunt organizate ministerele de resort în alte state europene, cât și diferențele dintre învățământul preuniversitar și cel universitar.

Sorin Costreie a arătat că în mai multe țări europene educația este gestionată de ministere distincte, în timp ce alte state au ales o structură diferită. Oficialul a menționat Franța, Suedia, Polonia și Danemarca drept exemple de țări în care există două ministere, în timp ce Finlanda are o formulă apropiată de cea din România, cu un singur minister și doi miniștri.

„Lumea cu greu acceptă că Ministerul Educației poate fi spart, dar dacă ne uităm în Franța, în Suedia, în Polonia, în Danemarca, în multe țări din Europa avem două ministere, în Finlanda este exact cum e la noi un minister, dar cu doi miniștri. În Spania avem trei ministere, că vorbeam și de cercetare, avem preuniversitar, universitarul și cercetarea, ceea ce nu cred că e benefic. Eu vorbesc pentru spațiul nostru românesc. Eu cred că cercetarea trebuie să stea împreună cu universitarul. Doi, iarăși, dacă vă uitați la ce se întâmplă de facto când vine un ministru, dacă el este din preuniversitar, este privit cu haideți să-ți spunem, oarecare suspiciune de cei din universitar, iar dacă este din universitar este privit cu o oarecare suspiciune de colegii din preuniversitar”, a mai adăugat Costreie.

În opinia ministrului, universitățile și cercetarea ar trebui să rămână în aceeași structură administrativă, în timp ce învățământul preuniversitar ar urma să fie gestionat separat. Acesta a făcut referire și la relația dintre cele două segmente ale sistemului, susținând că un ministru provenit dintr-unul dintre ele poate fi privit cu suspiciune de reprezentanții celuilalt.

Actuala formulă, în care un ministru și un ministru delegat răspund de domenii diferite ale educației, este văzută de Sorin Costreie ca o posibilă etapă intermediară. Propunerea sa vizează trecerea la două instituții distincte, fiecare responsabilă de propriul segment al sistemului educațional.

Ministrul a subliniat că cele două domenii au deja legi organice separate, iar conducerea lor ar putea fi organizată în mod corespunzător prin structuri instituționale distincte. În argumentația sa, acesta a invocat necesitatea ca fiecare subsistem să fie gestionat de persoane care cunosc particularitățile domeniului și care au legitimitate în rândul celor care activează în acesta.