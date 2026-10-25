Lichidul de frână: de ce nu trebuie amestecate DOT 5 și DOT 4. Ce riscuri apar pentru sistemul de frânare

Lichidul de frână este unul dintre elementele esențiale pentru siguranța unui autovehicul, însă verificarea și înlocuirea acestuia sunt adesea neglijate. Pentru menținerea eficienței sistemului de frânare, șoferii trebuie să urmărească periodic nivelul și starea lichidului și să respecte recomandările privind intervalul de schimb.

O atenție deosebită trebuie acordată și tipului de lichid utilizat, deoarece amestecarea unor formule incompatibile poate provoca defecțiuni serioase. În timp, proprietățile lichidului de frână se modifică, iar acesta poate să nu mai îndeplinească parametrii necesari funcționării optime a sistemului.

În cazul unei frânări de urgență, degradarea lichidului poate contribui la apariția unor probleme, precum coborârea pedalei de frână aproape de podea, fără ca mașina să încetinească așa cum ar trebui.

Specialiștii și producătorii auto recomandă verificarea periodică a nivelului și a culorii lichidului de frână. Intervalul obișnuit de înlocuire este de doi-trei ani sau după aproximativ 50.000 de kilometri parcurși, însă indicațiile producătorului vehiculului trebuie respectate cu prioritate.

La completarea lichidului sau la schimbarea acestuia, identificarea corectă a tipului utilizat este esențială. Nu toate formulele sunt compatibile, iar alegerea unui produs nepotrivit poate afecta funcționarea componentelor sistemului de frânare.

Pe piață există mai multe tipuri de lichid de frână, dintre care DOT 3 și DOT 4 sunt utilizate pe scară largă. Unele vehicule mai vechi, în special modele americane sau asiatice fabricate în anii ’80 și ’90, pot folosi lichid DOT 3, în funcție de specificațiile producătorului.

Lichidele DOT 3 și DOT 4 au la bază glicol și sunt compatibile între ele din punct de vedere chimic. Totuși, acest lucru nu înseamnă că orice lichid poate fi utilizat fără verificarea cerințelor tehnice ale autovehiculului. Pentru completare sau înlocuire, trebuie consultate specificațiile indicate de producător.

Situația este diferită în cazul lichidului DOT 5, care are la bază silicon. Acesta nu trebuie amestecat cu lichidele DOT 3 sau DOT 4, formulate pe bază de glicol. Cele două categorii au proprietăți diferite și nu formează un amestec omogen.

Amestecarea lichidelor DOT 5 și DOT 4 poate duce la probleme importante de funcționare. În timp, fluidele incompatibile se pot separa și pot forma depuneri cu aspect gelatinos sau o substanță vâscoasă, asemănătoare unui clei gros, descrisă uneori drept „marmeladă”. Aceste depuneri pot afecta componente importante ale sistemului de frânare, inclusiv supapele modulului ABS, cilindrul principal al pompei de frână și etrierele.

Pe lângă separarea celor două fluide, amestecarea lor poate favoriza apariția bulelor de aer și a unor zone în care lichidele nu se combină uniform. Aerul este compresibil, spre deosebire de lichidul de frână în condiții normale de funcționare, iar prezența acestuia poate compromite transmiterea presiunii în sistem.

În asemenea situații, pedala de frână poate deveni moale, cu o senzație „spongioasă”, sau poate coborî până aproape de podea. Eficiența frânării poate fi redusă, iar autovehiculul poate să nu încetinească în condiții normale. Aceste manifestări reprezintă un risc pentru siguranța rutieră și necesită verificarea sistemului de frânare.

Diferențele dintre lichidele pe bază de glicol și cele pe bază de silicon contează și pentru compatibilitatea cu garniturile sistemului. Lichidele pe bază de glicol sunt formulate astfel încât să asigure compatibilitatea necesară cu materialele de etanșare prevăzute pentru sistemul respectiv. Lichidul siliconic nu are aceleași proprietăți, iar utilizarea unui amestec incompatibil poate afecta etanșarea componentelor.

În consecință, pot apărea deteriorări ale garniturilor, probleme de etanșare și scurgeri de lichid. Aceste defecțiuni pot afecta funcționarea sistemului de frânare, motiv pentru care tipul de lichid trebuie ales în funcție de specificațiile tehnice ale mașinii, nu doar pe baza disponibilității produsului.

Unul dintre aspectele care pot oferi indicii despre starea lichidului de frână este culoarea acestuia. În mod obișnuit, lichidul nou are o nuanță deschisă, clară, maroniu-gălbuie, iar modificarea culorii poate semnala degradarea sa.

Dacă lichidul devine vizibil mai închis la culoare, poate fi necesară înlocuirea lui. Una dintre cauzele modificării nuanței este absorbția treptată a umidității din aer. Pe măsură ce conținutul de apă crește, proprietățile lichidului se pot schimba, ceea ce influențează capacitatea acestuia de a funcționa în condițiile de temperatură pentru care a fost proiectat.

Un alt semn care trebuie urmărit este modificarea comportamentului pedalei de frână. Dacă șoferul observă că trebuie să apese pedala diferit față de situațiile obișnuite pentru a obține frânarea dorită, poate exista o problemă la nivelul sistemului, inclusiv o posibilă degradare a lichidului. Totuși, acest simptom nu indică în mod automat că lichidul este singura cauză.

Verificarea culorii și a nivelului trebuie completată prin respectarea intervalelor de întreținere recomandate de producător. Dacă pedala devine moale, coboară neobișnuit de mult sau frânarea își pierde eficiența, autovehiculul trebuie verificat de un specialist înainte de a fi utilizat în continuare.