Vacanța de Revelion la munte, calculată până la ultimul leu. Cât costă cazarea și cât se adaugă pentru schi

O vacanță de Revelion la munte, pentru trei nopți de cazare, costă între aproximativ 1.300 și 5.000 de lei de persoană, în funcție de stațiune, categoria unității de cazare și serviciile incluse în pachet.

Poiana Brașov se află în partea superioară a intervalului de prețuri, în timp ce Straja are unele dintre cele mai accesibile oferte. La cheltuielile pentru cazare se adaugă skipass-ul, transportul, închirierea echipamentului și mesele care nu sunt incluse în rezervare.

Un comparator al ofertelor publicate de hoteluri și pensiuni în septembrie–octombrie 2026, realizat de Travel Review, evidențiază diferențe importante între principalele destinații montane din România. Prețurile analizate vizează pachete de Revelion de trei nopți, pentru o persoană cazată în cameră dublă, cu cina festivă inclusă.

Cele mai multe oferte pentru această perioadă se situează între 2.000 și 4.000 de lei de persoană. Aproape toate hotelurile solicită un avans de 50% la momentul rezervării, iar tarifele pot varia în funcție de disponibilitatea camerelor și de condițiile fiecărei oferte.

În Poiana Brașov, tarifele pentru un pachet de trei nopți la un hotel de patru stele ajung la aproximativ 4.300–5.000 de lei de persoană. Azuga se află, de asemenea, în categoria destinațiilor mai scumpe, cu prețuri cuprinse între 3.000 și 4.400 de lei pentru pachetele cu pensiune completă.

În Sinaia, ofertele pornesc de la aproximativ 2.450 de lei și pot ajunge la 4.120 de lei de persoană. La Predeal, intervalul este de circa 1.700–3.700 de lei, în timp ce în Brașov prețurile se situează între 1.550 și 3.540 de lei.

Pentru turiștii care caută variante mai accesibile, Bran și Moieciu au pachete cu prețuri de aproximativ 1.625–2.850 de lei de persoană. În Durău, tariful identificat este de circa 2.200 de lei, iar la Rânca, ofertele se situează între 2.000 și 2.250 de lei. Straja are unele dintre cele mai mici prețuri analizate, de aproximativ 1.300–1.500 de lei de persoană pentru trei nopți.

Tarifele au fost publicate de hoteluri și pensiuni și verificate în septembrie 2026. Ofertele se pot modifica pe măsură ce se apropie sărbătorile, iar camerele disponibile la cele mai mici prețuri se pot epuiza înaintea celorlalte.

În Poiana Brașov, un pachet de Revelion pentru două persoane, cu demipensiune și cină festivă, pornește de la aproximativ 8.000 de lei și poate ajunge la 9.500 de lei, potrivit unei analize Observator preluate de Oficiul de Știri.

La jumătatea lunii septembrie, un director de hotel din stațiune declara că 85% dintre camere erau deja rezervate. Acesta preciza că prețurile au rămas apropiate de cele practicate în anul precedent, în condițiile unui nivel ridicat al rezervărilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

Costurile sunt ridicate și pentru vacanțele de Crăciun. Un resort din Poiana Brașov solicită de la 4.995 de lei pentru trei nopți destinate unui cuplu, cu demipensiune și acces la spa. Pentru rezervările făcute din timp este prevăzută o reducere de 10%.

Diferențele dintre tarifele de cazare reflectă atât categoria unității turistice, cât și serviciile incluse în pachet. De aceea, compararea ofertelor presupune verificarea condițiilor de masă, a accesului la facilitățile hotelului și a eventualelor reduceri aplicate la rezervare.

Tarifele pentru skipass din sezonul 2026–2027 nu au fost publicate încă de toate stațiunile, acestea fiind anunțate, de regulă, în lunile octombrie și noiembrie. Până la apariția noilor liste de prețuri, tarifele din sezonul precedent oferă un reper pentru calcularea bugetului unei vacanțe la munte.

În Poiana Brașov, un skipass pentru adulți, valabil o zi, a costat 240 de lei. Pentru mai multe zile, tariful a fost de 560 de lei pentru trei zile și de 900 de lei pentru șase zile. La Predeal, accesul pe pârtii pentru o zi a costat 250 de lei, în timp ce un skipass pentru trei zile a fost 550 de lei, iar unul pentru cinci zile a ajuns la 795 de lei.

În Sinaia, tariful pentru o zi de schi a fost de 230 de lei pentru adulți, iar în Straja, de 160 de lei. Aceste valori provin din sezonul trecut și pot fi diferite de prețurile care vor fi aplicate în iarna 2026–2027.

Pentru copii, skipass-ul a costat aproximativ jumătate din tariful pentru adulți. În Poiana Brașov, prețul a fost de 140 de lei pe zi, iar în Predeal, de 125 de lei.

Turiștii care nu intenționează să petreacă întreaga zi pe pârtie pot opta pentru abonamente cu valabilitate redusă, acolo unde acestea sunt disponibile. În sezonul precedent, la Poiana Brașov, skipass-ul valabil începând cu ora 11:00 a costat 190 de lei.

La Predeal, un abonament pentru patru ore a avut un tarif de 200 de lei. Aceste opțiuni permit adaptarea cheltuielilor la timpul petrecut efectiv pe pârtie, însă disponibilitatea și prețurile pentru noul sezon trebuie verificate după publicarea tarifelor actualizate de operatori.

Prin comparație, o zi de schi în marile stațiuni din Franța a costat între 66 și 70 de euro, iar media din Austria a depășit 76 de euro, potrivit Newsweek România. Raportate la moneda națională, sumele echivalează cu aproximativ 330–390 de lei, în funcție de cursul de schimb.

Diferența de preț trebuie analizată și în raport cu dimensiunea domeniilor schiabile. Stațiunile franceze comparate dispun de aproximativ 250–425 de kilometri de pârtii, în timp ce domeniul schiabil din Poiana Brașov are circa 24 de kilometri.

Bugetul total al unei vacanțe depinde de stațiunea aleasă și de numărul zilelor petrecute pe pârtie. Pentru un cuplu care rezervă trei nopți de Revelion și schiază trei zile, costurile de cazare și skipass pot varia semnificativ între Poiana Brașov și Straja.

În Poiana Brașov, pachetul de Revelion pentru două persoane costă între 8.000 și 9.500 de lei. La această sumă se adaugă două skipass-uri pentru câte trei zile, calculate la tariful din sezonul precedent de 560 de lei de persoană, adică 1.120 de lei pentru cuplu.

Prin urmare, totalul pentru cazare și accesul pe pârtie ajunge la aproximativ 9.120–10.620 de lei. Suma nu include transportul, închirierea echipamentului de schi sau mesele care nu sunt acoperite de pachetul turistic.

În stațiunea Straja, un pachet de Revelion pentru două persoane este estimat la 2.600–3.000 de lei. Pentru schi, calculul include șase zile de skipass, câte trei pentru fiecare persoană, la tariful de 160 de lei pe zi din sezonul precedent. Costul total al abonamentelor este de 960 de lei.

Astfel, bugetul pentru cazare și skipass în Straja se situează între 3.560 și 3.960 de lei pentru două persoane. La fel ca în cazul Poienii Brașov, calculul folosește tarifele de schi din sezonul trecut și nu include cheltuielile suplimentare pentru drum, echipament și mesele neincluse în rezervare.

Datele Institutului Național de Statistică arată că, în septembrie 2026, serviciile de cazare la hotel erau cu 3,47% mai scumpe decât în aceeași lună a anului precedent. Creșterea a fost sub rata generală a inflației, care a ajuns la 6,6%.

În aceeași perioadă, prețurile pentru mesele servite la restaurante și cafenele au crescut cu 6,14% față de septembrie 2025. Aceste evoluții reprezintă un reper pentru turiștii care își calculează bugetul pentru sărbătorile de iarnă, în special atunci când pachetul de cazare nu include toate mesele.