Costul vieții în 2026. Vara anului 2026 te forțează să alegi: munte sau mare? Află, în rândurile următoare, dacă portofelul tău preferă aerul tare de munte sau briza sărată a mării.

În Brașov, costul vieții a devenit un reper important pentru dinamica regională, estimările arătând că o familie de patru persoane are nevoie de 11.901,3 lei pe lună pentru a-și acoperi cheltuielile curente, fără a lua în calcul chiria. Pentru o persoană singură, costurile estimate pentru un trai decent în orașul de sub Tâmpa se ridică la 3.342,3 lei lunar, tot fără costurile de cazare.

Deși, la nivel general, viața în Brașov este cu 3,5% mai ieftină decât în București dacă excludem cheltuielile imobiliare, piața chiriilor spune o poveste diferită, fiind în medie cu 18,4% mai scumpă decât în Capitală.

Locuirea în Brașov în această vară presupune bugete bine definite, în funcție de zona și spațiul dorit. Un apartament cu un dormitor situat chiar în centrul orașului a ajuns să coste 3.296,75 lei pe lună, în timp ce o variantă similară la periferie coboară la 2.252,32 lei. Pentru familiile care necesită mai mult spațiu, un apartament cu trei dormitoare în zonele centrale este listat la 6.029,80 lei, în timp ce în afara centrului prețul mediu este de 4.976,21 lei.

La aceste sume se adaugă utilitățile lunare pentru un apartament de 85 m2, care includ electricitatea, încălzirea, apa și gunoiul, totalizând 806,02 lei. Pe partea de conectivitate, brașovenii alocă în medie 37,77 lei pentru un abonament de telefonie mobilă cu peste 10 GB de date și 41,67 lei pentru internet în bandă largă.

În paralel, stațiunea Sinaia prezintă o structură a costurilor parțial diferită pentru rezidenții săi în acest sezon. Cheltuielile cu utilitățile de bază pentru o locuință de 85 m2 sunt considerabil mai mici decât în Brașov, ridicându-se la 478,64 lei pe lună.

În ceea ce privește serviciile de comunicații, locuitorii din Sinaia plătesc 45,00 lei pentru un abonament lunar de telefonie mobilă și 38,75 lei pentru conexiunea la internet cu date nelimitate.

În Constanța, estimările actuale indică faptul că o familie de patru persoane are nevoie de un buget lunar de 11.592,5 lei pentru a-și acoperi cheltuielile zilnice, sumă care nu include chiria. Pentru cei care preferă un stil de viață individual, costurile lunare estimate se ridică la 3.257,6 lei, tot fără a lua în calcul costurile de cazare.

Din punct de vedere comparativ, Constanța rămâne o alternativă mai blândă cu portofelul față de Capitală, fiind cu 6,7% mai ieftină decât Bucureștiul la capitolul cheltuieli generale, în timp ce chiriile sunt, în medie, cu 3,6% mai mici decât cele din metropolă.

În ceea ce privește piața imobiliară din Constanța, prețurile chiriilor reflectă proximitatea față de punctele de interes ale orașului. Un apartament cu un singur dormitor situat în centrul orașului ajunge la 2.834,67 lei pe lună, în timp ce o variantă similară în afara centrului este de 2.209,76 lei. Pentru familiile care necesită mai mult spațiu, un apartament cu trei dormitoare în zonele centrale costă 4.960,51 lei, în timp ce la periferie prețul scade la 3.475,64 lei.

Pe lângă chirie, întreținerea unei locuințe de 85 m2 presupune utilități lunare de 790,08 lei, sumă ce acoperă electricitatea, încălzirea, răcirea, apa și gunoiul. Locuitorii alocă aproximativ 36,14 lei pentru un abonament de telefonie mobilă cu peste 10 GB de date și 41,09 lei pentru internet de mare viteză.

În Mangalia, costurile de administrare a unei locuințe par a fi ușor mai avantajoase în această vară. Utilitățile de bază pentru un apartament standard de 85 m2 sunt estimate la 736,25 lei pe lună, oferind o mică economie față de reședința de județ.

Conectivitatea este, de asemenea, mai accesibilă în Mangalia, unde un abonament de telefonie mobilă cu apeluri și trafic de date generos costă doar 29,00 lei. În schimb, costul pentru internetul în bandă largă rămâne aproape identic cu cel din restul litoralului, fiind de 41,25 lei pe lună.