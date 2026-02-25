Situația stațiilor Rompetrol din Constanța a apărut în contextul în care Primăria a decis să nu prelungească contractele de asociere care au stat la baza construirii și operării a trei benzinării pe terenuri aparținând municipalității. Contractele au fost semnate în anul 2001, iar acum, la aproximativ 25 de ani de la încheierea lor, autoritățile locale au optat pentru încetarea colaborării.

Potrivit informațiilor transmise de KMG International, grupul care deține Rompetrol, cele trei stații sunt amplasate pe bulevardul Tomis nr. 352, bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 194A și bulevardul 1 Mai nr. 31A, ocupând o suprafață totală de aproximativ 4.500 de metri pătrați.

Terenurile ar urma să revină în patrimoniul municipalității începând cu data de 10 aprilie 2026, iar procedura de predare ar trebui finalizată în termen de 30 de zile de la acel moment.

Reprezentanții companiei au precizat că, în baza acestor contracte de asociere, au fost achitate toate taxele prevăzute, precum și o cotă din profit către bugetul local, conform comunicatului de presă transmis de companie. În plus, o a patra stație, Rompetrol Soveja, este implicată într-un litigiu aflat pe rolul instanțelor de judecată, ceea ce amplifică incertitudinea privind continuitatea activității în municipiu.

Compania a transmis că a solicitat autorităților locale reanalizarea deciziei și a înaintat mai multe variante legale pentru menținerea stațiilor în funcțiune, atrăgând atenția asupra impactului economic pe care închiderea acestora l-ar putea avea la nivel local.

Rompetrol susține că a notificat în repetate rânduri intenția de a continua operarea stațiilor din zonele Far, Dobrogea, bulevardul Tomis și strada Primăverii, pe care le consideră puncte importante pentru infrastructura orașului și pentru veniturile bugetului local. Compania apreciază că aceste unități contribuie la echilibrul pieței și la accesul populației la servicii esențiale.

Reprezentanții grupului avertizează că oprirea activității ar putea genera un dezechilibru din perspectivă concurențială, prin reducerea opțiunilor pentru consumatori și prin afectarea mobilității urbane în zone intens circulate. Stațiile asigură alimentare cu carburanți standard și premium, dispun de pompe pentru AdBlue, terminale pentru plata facturilor și taxelor, dar și de parcări, spații comerciale, zone de alimentație publică și spălătorii auto.

În două dintre stațiile vizate de închidere au fost montate defibrilatoare, în parteneriat cu Fundația pentru SMURD, iar personalul a fost instruit pentru utilizarea echipamentelor medicale de urgență, potrivit precizărilor făcute de companie. Aceste dotări sunt invocate de reprezentanții Rompetrol ca parte a implicării în comunitate.

Potrivit datelor furnizate de companie, aproximativ 80 de angajați își desfășoară activitatea în cele patru stații și ar putea rămâne fără loc de muncă în cazul sistării activității. În același timp, Rompetrol amintește că are relații contractuale cu sute de operatori economici din Constanța și colaborează inclusiv cu operatorul de transport public CT Bus.

Reprezentanții companiei au subliniat rolul pe care grupul îl are la nivel regional și național, menționând rafinăria Petromidia Năvodari drept cel mai important activ industrial din Dobrogea și unul dintre principalii contributori la bugetul de stat. Conform datelor prezentate, între 2007 și 2025, grupul a plătit peste 27 de miliarde de dolari la bugetul de stat, cu o contribuție medie anuală de peste 7 miliarde de lei.

La nivelul județului Constanța, impactul economic al grupului este estimat la 6,7 milioane de dolari în ultimii cinci ani prin taxe și contribuții locale, iar activitățile comerciale au generat aproximativ 2.300 de locuri de muncă. În acest context, compania a anunțat că își rezervă dreptul de a-și apăra interesele comerciale și că va iniția demersurile legale necesare pentru protejarea activității și a locurilor de muncă afectate.